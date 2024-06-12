ОБЗОР: Как разные банки в Чехии снизили процентные ставки по сберегательным счетам

Чешский национальный банк сегодня принимает решение о снижении ставок, которые составляют 5,25%.



Самые высокие проценты по сберегательным счетам по-прежнему можно получить в банке Trinity, который предлагает процентную ставку 5,58% при вкладе до 250 000 крон. Предложение действительно для новых клиентов. Процентная ставка в 5,03% предлагается недавно открывшимся банком Partners. Банк не устанавливает ограничения на максимальную сумму процентов, но необходимо пять раз в месяц платить картой, иначе через три месяца банк снизит ставку до 2,5%.



В банке VÚB можно получить процентную ставку 5,45% по сберегательному счету, который выплачивает проценты по всем вкладам без ограничения по сумме или каких-либо других условий. Однако это отделение словацкого банка, и если клиент не предоставит справку о налоговом домициле из налоговой инспекции, банк взимает 19% налога.



Max banka предлагает процентную ставку 5,1%, действующую до суммы вклада 500 000 крон. На остаток, превышающий этот лимит, начисляются проценты по ставке 5%. UniCredit оставляет процент по своему сберегательному счету на уровне 5%. Эта акция распространяется только на новых клиентов, которые одновременно открывают текущий счет. Процентные ставки начисляются на депозиты до 2 миллионов. Условие — платить не менее трех раз в месяц с карты, выпущенной для текущего счета. Fio banka снизил ставку до 5%, которую он использует для вкладов до 200 000 крон.



Air Bank предлагает 3,75% для вкладов до 1 млн крон. Однако при этом необходимо пять раз в месяц расплачиваться картой, а клиент должен иметь на текущем счете доход не менее 25 000 крон в месяц. Creditas предлагает ставку 4,6% по вкладам до 500 000 крон и 2% сверх этого лимита.



mBank по-прежнему предлагает 5,5%, но условием является наличие текущего счета и выбор от одной до восьми «целей». На каждую цель можно накопить максимум 100 000 крон. Проценты гарантируются до конца июня. Moneta Money Bank дает 3,8% на вклады до 1 млн крон, на часть вклада свыше 1 млн начисляется 0,5%. В Komerční banka клиенты могут получить до 4%. Базовая процентная ставка составляет 2% при сумме вклада до 200 000 крон.



Клиенты Райффайзенбанка по-прежнему могут получить ставку в 5%, из которых базовая процентная ставка составляет 0,1%, а бонусная ставка — 4,9%. Последнюю можно получить, если клиент три раза в месяц платит по карте. J&T Bank предлагает 4,5%, но условием является минимальный депозит в размере 1 млн крон. Исключение сделано для клиентов, у которых есть или были инвестиции на сумму не менее 100 000 крон или депозиты на сумму не менее 1 млн крон в банке.



В банке Česká spořitelna можно получить ставку в размере 5%, но только до 200 000 крон. При этом, однако, необходимо иметь счет Plus, интернет-банкинг George и инвестировать или вносить на пенсионный накопительный счет не менее 2 000 крон в месяц. ČSOB предлагает пятипроцентную ставку для вкладов до 250 000 крон. Однако для этого необходимо пять раз в месяц платить по карте и активировать ČSOB Smart не реже одного раза в три месяца. Процентная ставка действительна до 30 июня 2024 года.



ČNB начал снижение процентных ставок в декабре прошлого года, когда на первом этапе снизил базовую ставку на четверть процентного пункта до 6,75%. До этого ставки оставались неизменными на уровне 7% в течение полутора лет. В феврале этого года ČNB ускорил снижение ставки, уменьшив ее на половину процентного пункта, и повторил этот шаг на заседаниях в марте и мае.