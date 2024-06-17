К этому никто не был готов. ИИ лишил работы самозанятых, но и это еще не конец

Мы часто переоцениваем влияние технологических изменений в краткосрочной перспективе. Нам кажется, что весь мир изменится в одночасье. Но мир — сложное место, и социальные явления имеют ряд областей взаимодействия, которые обеспечивают определенную инерцию.



В начале прошлого года многие люди интуитивно переоценивали влияние генеративного ИИ на рынок труда. Например, я вспоминаю свою статью от апреля 2023 года, в которой я привел цитаты из трех тогда еще совершенно новых исследований, пытавшихся оценить влияние на различные профессии. В то время выходили десятки подобных статей, что могло заставить многих людей поверить в то, что в ближайшие недели, возможно, треть людей потеряет работу.



Однако было совершенно ясно — в том числе и на основе исторического опыта — что все будет не так просто. Как отмечает Итан Моллик, профессор экономики и инноваций в Университете Пенсильвании: «Какой бы ни была ваша работа, вы, вероятно, будете иметь некоторое пересечение с тем, что может делать инструмент ИИ. Но это не значит, что ИИ заменит вас». Действительно, работа — это, как правило, нечто большее, чем ряд последовательных задач. Ваша текущая работа вписывается в структуру и систему организации и компании.



Такие системы обычно не разрабатываются специально. Скорее, они создаются органично, постепенно накапливаясь и преодолевая трудности. Это не просто транзакции, но и отношения между людьми, опыт, накопленный за долгое время, репутация, создаваемая годами. Даже если теоретически где-то существует компьютерная программа, которая может заменить почти все ваши действия сегодня, это не значит, что завтра вас уволят. Немедленные изменения болезненны и рискованны, а потому дорогостоящи.



Но так же, как легко переоценить краткосрочные последствия, легко недооценить долгосрочные. Размышления Мэтью Хрдины, написанные в мае прошлого года, довольно хорошо сохранились. В них он упоминает несколько предсказаний, которые явно начинают сбываться спустя год.



Прежде всего наблюдается своего рода «опустошение» некоторых позиций. Профессиональный переводчик по-прежнему нужен. Но вместо того, чтобы переводить всю книгу с нуля, исполнитель получает «полуфабрикат, изготовленный искусственным интеллектом», а переводчик должен привести его в порядок, придав ему окончательный вид. На первый взгляд, это более простая, быстрая и, следовательно, гораздо менее оплачиваемая работа. Проблема в том, что проще — не значит лучше, точнее или приятнее.



Внештатные роботы

Именно это вытеснение начинает оказывать заметное влияние на некоторые профессии. Если наемные работники — и вообще люди, так или иначе встроенные в корпоративную, партнерскую или подрядную структуру, пока не ощущают этого давления, то фрилансеры подвергаются ему все больше и больше.



Мы покажем это на примере гипотетического графического дизайнера Габриэлы, которая уже много лет зарабатывает на жизнь, создавая плакаты, рекламу, визитные карточки или простые веб-сайты для компаний и частных лиц. Клиенты обычно присылают ей всю информацию по электронной почте, а она через несколько дней высылает им готовые дизайны на утверждение. Затем они могут быть отредактированы и доработаны в соответствии с пожеланиями клиента.



Как изменилась ее работа с появлением услуг искусственного интеллекта и инструментов, способных генерировать изображения? На первый взгляд, изменения положительные: Габриэла теперь может сэкономить массу времени, если решит включить эти инструменты в свой творческий процесс. Или же она может — по этическим, личным и практическим причинам — решить работать более или менее так же, как и раньше. Тогда она, казалось бы, может продолжать работать в том же темпе и за те же деньги.



Но работа Габриэлы не существует в вакууме. Она сталкивается с несколькими факторами давления. Во-первых, она получает все меньше контрактов. Задания, которые обычно попадают в ее почтовый ящик, некоторые клиенты пытаются ввести в генератор изображений, например Midjourney, DALL-E, Microsoft Designer или Ideogram. Довольно часто результат оказывается удовлетворительным, и они экономят тысячи крон.



В других случаях сгенерированное изображение будет гораздо хуже, чем у Габриэлы, но экономия времени перевешивает недостатки. Существует также так называемый эффект Икеи: когда вы создаете что-то «сами», у вас сразу возникает другое отношение к этому и вы воспринимаете это как более ценный результат. Даже если ваш вклад был весьма незначительным.



У нашего гипотетического графического дизайнера Габриэлы с каждым месяцем все меньше работы. Более того, все чаще и чаще она получает в качестве задания «пожалуйста, исправьте это изображение, которое создал для меня ИИ». Так что минимум творчества, но максимум ожиданий клиента, причем за меньшую цену. «В конце концов, большая часть работы уже сделана», — наивно думает заказчик.



Негипотетический графический дизайнер Рейд Саутен, зарабатывающий на жизнь созданием визуального дизайна и концепций для телестудий, знает об этом. Он рассказал Wall Street Journal, что с конца 2022 года часть его работы забирает Midjourney и ему подобные. Действительно, с их помощью практически любой может создавать графические дизайны по заказу. «Почти любой художник скажет вам, что получил от клиента просьбу разработать материал, который тот создал с помощью инструмента искусственного интеллекта, — говорит Саутен. — Или же они теряли целые заказы».



Неустойчивая ситуация

Данные на конец 2023 года показывают, что количество рабочих мест для фрилансеров в США заметно сократилось. В отраслях, особенно пострадавших от роста генеративного искусственного интеллекта — написания текста или компьютерного кода — количество рабочих мест сократилось более чем на пятую часть. В графическом дизайне этот показатель составил 17%. Другой анализ показал, что больше всего пострадали контракты, связанные с написанием текстов. Тот факт, что создание текстов внезапно стало доступно каждому с помощью языковых моделей, уже известен почти всем.



Но, как оказалось, воздействие неравномерно. Простых заданий стало меньше, возможно, потому, что клиенты помогли себе сами с помощью инструмента ИИ. Сложные задания, с другой стороны, остались, и даже цена, которую клиенты готовы за них заплатить, выросла.



Эксперты, способные взяться за такую работу, могут быть рады этому. Именно они могут эффективно использовать различные инструменты ИИ в своей работе и в то же время гарантировать клиентам качественный результат благодаря своему многолетнему опыту.



Так обстоит дело с программистами или аналитиками данных. Простых заданий стало меньше, а цена, которую клиенты готовы платить за разовые задачи, упала. Зачастую потому, что они могут решить их самостоятельно с помощью ChatGPT. Но в то же время вырос спрос на более сложные задания, которые могут включать в себя такие вещи, как, например, как лучше интегрировать новые инструменты ИИ в существующие процессы компании.



Пока что этот процесс больше касается фрилансеров, но сотрудники будут лишь временно защищены инерцией корпоративных структур. Критики отмечают, что одним из последствий появления ИИ на рынке труда станет так называемая прекаризация: компаниям будет все выгоднее решать все больше задач с помощью краткосрочных контрактов и соглашений об исполнении, а не долгосрочных трудовых договоров.



В то время, когда возможности ИИ меняются практически каждую неделю, работодатели вполне логично оставляют себе возможность гибко реагировать на текущую ситуацию.



То, что раньше стоило решать силами штатного отдела экспертов, через несколько месяцев может быть решено дешевле несколькими привлеченными специалистами, использующими новые инструменты. А через год эти внештатные сотрудники могут и вовсе не понадобиться. С циничной точки зрения можно сказать, что все мы, кто создает какие-либо цифровые продукты, сейчас непреднамеренно обучаем наших будущих сменщиков.



Поиск собственной ценности

Нет никаких причин для того, чтобы тенденция прекаризации остановилась. Проникновение новых инструментов обычно происходит постепенно, и их возможности постоянно улучшаются. То, что поначалу выглядит как забавная игрушка, может довольно быстро дойти до стадии, когда оно догонит (и превзойдет по скорости) среднего специалиста в той или иной области человеческой деятельности.



Переводчики уже проходили через это. В течение многих лет машинный перевод был скорее источником развлечений, чем серьезной конкуренцией для квалифицированных специалистов. Затем на рынок вышел инструмент DeepL, и ситуация начала быстро меняться. Для более простых или менее важных текстов этого было уже достаточно.



Переводчики вскоре оказались под вышеупомянутым давлением: от них внезапно стали ожидать качественного перевода быстрее и по более низкой цене. А с появлением больших языковых моделей, которые удивительно хорошо переводят даже более длинные и сложные тексты, большое количество профессионалов внезапно рискует остаться без средств к существованию благодаря своему опыту.



«Если бы художественный перевод исчез как вид деятельности, мы бы потеряли исключительный инструмент для формирования духа, — предупреждает Французская ассоциация литературных переводчиков. — Каждый литературный текст полон двусмысленностей, пустот, которые мы, переводчики, должны заполнить».



Графические дизайнеры и художники испытывают нечто похожее. Когда весной 2022 года я впервые опросил художников о компьютерных изображениях, большинство из них согласились с тем, что компьютерные изображения не могут конкурировать с человеческим творчеством. Один из художников (которого я в итоге не стал цитировать в статье по его просьбе) буквально рассмеялся на мои вопросы о генераторах.



Два года спустя мало кто уже смеется. Некоторые художники подали в суд — на мой взгляд, справедливо — на создателей генераторов за нарушение их авторских прав. Тем временем Интернет наводнен беспрецедентным количеством изображений, которые может создать практически каждый. Как показало наше исследование, практически невозможно отличить сгенерированное изображение от настоящего.



С песнями дело идет еще быстрее. Там генераторы музыки (включая пение) неожиданно улучшились практически за считанные месяцы. Год назад даже самые удачные попытки не стоили многого; теперь же вы можете сгенерировать песню практически любого жанра за полминуты по запросу.



Буквально на этой неделе некоторые разработчики, возможно, испытали на себе подобный «субъективный прорыв ИИ». Компания Anthropic представила новую версию своей большой языковой модели Claude Sonnet 3.5, а также новую функцию «Артефакты». На практике это означает, что пока вы общаетесь с чат-ботом слева о своих требованиях, программа справа постепенно развивается в соответствии с вашими требованиями.



Заменит ли она способного программиста? Это зависит от того, что вам нужно. Если вам действительно нужна простая одноразовая утилита, инструмент, анализ или интерактивное веб-дополнение, то вам действительно больше не нужно беспокоить человека-программиста.



Значит ли это, что в будущем программисты не будут востребованы? Я думаю, что учиться программированию по-прежнему имеет смысл. Более того, я думаю, что спрос на квалифицированных программистов будет расти. Но цена на конкретные задачи программирования будет снижаться.



Я считаю, что люди хотят слышать песни, исполняемые настоящими вокалистами.

В настоящее время это происходит во многих отраслях. Цена на квалифицированный человеческий труд падает, а давление на работников-людей возрастает, поскольку часть их задач может быть передана на аутсорсинг чат-ботам, агентам и службам искусственного интеллекта. Если вы работаете с компьютерами, это, по крайней мере, частично относится и к вашей отрасли.



Все эти тенденции представляют собой огромный риск. Не только экономический, но и психологический, и основанный на знаниях. Они угрожают прервать длинную линию передачи опыта от человека к человеку. Когда есть возможность сделать очень хороший машинный перевод за несколько секунд, кто будет учиться годами, чтобы стать выдающимся переводчиком?



Я лично надеюсь, что мы, люди, сможем поддерживать не только предложение, но и спрос на такие чисто человеческие знания. Я верю, что люди хотят читать книги от сердца, слушать песни, исполненные настоящими вокалистами, и смотреть на картины, за которыми стоит человеческий пот. Точно так же, как существует фастфуд, но мы все равно ценим еду, приготовленную лучшим шеф-поваром. Хотя бы иногда.



Но — признаюсь — у меня нет почти никаких прагматических оснований для такого оптимизма. Возможно, только исторические примеры: в прошлом нам, людям, удавалось реагировать на новые технологии и отстаивать свою человечность. Некоторые люди до сих пор рисуют кистью, хотя существуют графические планшеты. Воспроизведенная музыка звучит идеально, но люди все еще танцуют на живых концертах.



Вот почему я призываю всех как можно скорее начать свои собственные эксперименты с новыми инструментами. Играйте с ними и пытайтесь использовать их, использовать их, вводить их. Выясните для себя, что они могут и чего не могут. Найдите, где кроется ваша дополнительная, человеческая ценность. Что Вы можете сделать конкретно. Что вы, как человек, можете предложить другим людям не вопреки своей человечности, а благодаря ей. Придумайте, как объяснить, что ни один чатбот не сможет превзойти вас в этом.



Теперь нам всем нужно подумать о том, как использовать ИИ, не вылетев при этом из седла. К счастью, это не первое наше родео.



Автор: ПАВЕЛ КАСИК