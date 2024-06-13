Дефицит бюджета Чехии снизился до 178 миллиардов крон в первом полугодии. Сбор налогов превысил ожидания

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) заявил, что улучшение баланса на 36,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом произошло в основном благодаря почти девятипроцентному росту налогов и страховых взносов. Расходы бюджета достигли почти того же уровня, что и в первой половине прошлого года.





«Положительной новостью для меня является то, что общие доходы бюджета пока растут более высокими темпами, чем планировалось, и де-факто находятся на уровне половины ожидаемого результата за весь год. В сравнении с прошлым годом государство собрало больше как подоходных налогов, так и налогов, связанных с потреблением», — сказал Станюра.





Он добавил, что авансы и налоги, уплаченные компаниями, не отстают от прошлогоднего рекорда. «Расходы находятся в состоянии стагнации, несмотря на рост некоторых обязательных расходов. Так что эти результаты показывают, что мы в состоянии удержать запланированный дефицит», — заверил глава казначейства.





Зарплаты будут определены позже





По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), разработка государственного бюджета должна стать решающим фактором для принятия решения о повышении зарплат в органах государственного управления.





Как заявил ранее министр Юречка, правительство должно принять решение о возможном повышении зарплат до конца июля.





Доходы выросли на 39 миллиардов





Министерство финансов отметило, что доходы государственного бюджета в конце июня были на 4,2%, или почти на 39 миллиардов, выше, чем год назад. Только поступление налога на доходы физических лиц выросло на 9 миллиардов. По мнению министерства, на это благоприятно повлияли рост заработной платы и изменения, принятые в рамках пакета мер по консолидации, такие как снижение порога второй ставки налога или корректировка налогообложения отдельных неденежных льгот. В ведомстве напомнили, что многие изменения из пакета не будут отражены до ежегодного налогового расчета, который состоится в следующем году.





Сборы корпоративного налога остались практически на уровне прошлого года, на что положительно повлияла уплата квартальных и полугодовых авансовых платежей по налогу и части налогового платежа за 2023 год для налогоплательщиков, которые проходят обязательную проверку или подготовили и подали налоговую декларацию с помощью налогового консультанта.





На сбор налога на сверхприбыль, который составил 18,2 миллиарда, также положительно повлияла уплата квартальных авансовых платежей. В прошлом году первые авансовые платежи были сделаны в сентябре.





Сбор взносов на социальное обеспечение в этом году увеличивается более чем на 30 миллиардов в годовом исчислении, в основном за счет возобновления страхования по болезни работников на 0,6% и минимальной базы для начисления взносов для самозанятых лиц.





В министерстве отметили, что рост потребительских расходов населения положительно влияет на сбор налога на добавленную стоимость, который в этом году вырос почти на 5%, или на 8,3 миллиарда.





Однако государству также удалось собрать больше акцизов и энергетических налогов. Почти 10-процентный рост по сравнению с прошлым годом, или 6,7 миллиарда крон, обусловлен главным образом налогом на минеральные масла и табачные изделия.





Общий объем государственных расходов в конце июня вырос на 2,2 миллиарда крон по сравнению с прошлым годом, что на 0,2% процента больше. Наибольшую долю социальных выплат по объему составили пенсионные выплаты. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 14,7 миллиарда крон.



Долг растет





Дефицитная экономика государства ведет к росту его долгового бремени. Несколько дней назад министерство финансов подтвердило январскую оценку, согласно которой общий государственный долг к концу этого года вырастет до 3,367 триллиона крон с 3,111 триллиона крон в прошлом году. В конце первого квартала этого года государственный долг составлял рекордные 3,221 триллиона крон, так что каждый чех теоретически был должен 295 480 крон.