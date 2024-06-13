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Дефицит бюджета Чехии снизился до 178 миллиардов крон в первом полугодии. Сбор налогов превысил ожидания
2 июля 2024
11:30
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После первого полугодия дефицит государственного бюджета составил 178,6 миллиарда чешских крон. По сравнению с маем дефицит сократился почти на 32 миллиарда. Министерство финансов в понедельник отметило, что сбор налогов превышает ожидания. Дефицит на весь год прогнозируется на уровне 252 миллиардов крон.
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) заявил, что улучшение баланса на 36,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом произошло в основном благодаря почти девятипроцентному росту налогов и страховых взносов. Расходы бюджета достигли почти того же уровня, что и в первой половине прошлого года.
«Положительной новостью для меня является то, что общие доходы бюджета пока растут более высокими темпами, чем планировалось, и де-факто находятся на уровне половины ожидаемого результата за весь год. В сравнении с прошлым годом государство собрало больше как подоходных налогов, так и налогов, связанных с потреблением», — сказал Станюра.
Он добавил, что авансы и налоги, уплаченные компаниями, не отстают от прошлогоднего рекорда. «Расходы находятся в состоянии стагнации, несмотря на рост некоторых обязательных расходов. Так что эти результаты показывают, что мы в состоянии удержать запланированный дефицит», — заверил глава казначейства.
Зарплаты будут определены позже
По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), разработка государственного бюджета должна стать решающим фактором для принятия решения о повышении зарплат в органах государственного управления.
Как заявил ранее министр Юречка, правительство должно принять решение о возможном повышении зарплат до конца июля.
Доходы выросли на 39 миллиардов
Министерство финансов отметило, что доходы государственного бюджета в конце июня были на 4,2%, или почти на 39 миллиардов, выше, чем год назад. Только поступление налога на доходы физических лиц выросло на 9 миллиардов. По мнению министерства, на это благоприятно повлияли рост заработной платы и изменения, принятые в рамках пакета мер по консолидации, такие как снижение порога второй ставки налога или корректировка налогообложения отдельных неденежных льгот. В ведомстве напомнили, что многие изменения из пакета не будут отражены до ежегодного налогового расчета, который состоится в следующем году.
Сборы корпоративного налога остались практически на уровне прошлого года, на что положительно повлияла уплата квартальных и полугодовых авансовых платежей по налогу и части налогового платежа за 2023 год для налогоплательщиков, которые проходят обязательную проверку или подготовили и подали налоговую декларацию с помощью налогового консультанта.
На сбор налога на сверхприбыль, который составил 18,2 миллиарда, также положительно повлияла уплата квартальных авансовых платежей. В прошлом году первые авансовые платежи были сделаны в сентябре.
Сбор взносов на социальное обеспечение в этом году увеличивается более чем на 30 миллиардов в годовом исчислении, в основном за счет возобновления страхования по болезни работников на 0,6% и минимальной базы для начисления взносов для самозанятых лиц.
В министерстве отметили, что рост потребительских расходов населения положительно влияет на сбор налога на добавленную стоимость, который в этом году вырос почти на 5%, или на 8,3 миллиарда.
Однако государству также удалось собрать больше акцизов и энергетических налогов. Почти 10-процентный рост по сравнению с прошлым годом, или 6,7 миллиарда крон, обусловлен главным образом налогом на минеральные масла и табачные изделия.
Общий объем государственных расходов в конце июня вырос на 2,2 миллиарда крон по сравнению с прошлым годом, что на 0,2% процента больше. Наибольшую долю социальных выплат по объему составили пенсионные выплаты. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 14,7 миллиарда крон.
Долг растет
Дефицитная экономика государства ведет к росту его долгового бремени. Несколько дней назад министерство финансов подтвердило январскую оценку, согласно которой общий государственный долг к концу этого года вырастет до 3,367 триллиона крон с 3,111 триллиона крон в прошлом году. В конце первого квартала этого года государственный долг составлял рекордные 3,221 триллиона крон, так что каждый чех теоретически был должен 295 480 крон.
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