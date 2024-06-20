ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Цифровую доверенность можно будет использовать повторно
5 июля 2024
15:00
244
Это также устранит необходимость создания и заверения дополнительных копий, цифровую доверенность можно будет легко отозвать. В любом случае она принесет экономию времени людям, которым она будет нужна неоднократно.
По словам Ленки Ханковой, адвоката компании Rödl & Partner, вести дела с властями станет проще. В то же время, по ее словам, удастся избежать проблем, связанных с потерей или повреждением документа, удостоверяющего доверенность.
В реестре будут доступны готовые формы для создания доверенности, также в системе можно будет зарегистрировать свой собственный образец доверенности. Доступ к реестру можно будет получить через Портал гражданина, используя учетные данные удостоверения личности гражданина.
Чтобы копия бумажной доверенности имела ту же юридическую силу, что и оригинал, необходима так называемая официально заверенная копия. Иногда власти также требуют заверенную подпись представляемого лица. Если бумажную доверенность необходимо превратить в электронную версию, имеющую юридическую силу оригинала, необходимо снова обратиться в офис для авторизованного переоформления. Все это платно.
Чтобы получить копию, заверить подпись или конвертировать доверенность, сегодня приходится обращаться к нотариусу, в Czech POINT на почте или в ЗАГС. «С цифровой доверенностью копирование так же просто, как и с любым другим электронным документом. Она должна сопровождаться только электронной подписью, сертификат которой, как Вы должны удостовериться, не просрочен», — отметила Ханкова.
«Бумажная форма доверенности будет по-прежнему использоваться, здесь ничего не изменилось», — добавила она.
На данный момент цифровая доверенность в Реестре представительства может использоваться только в отношениях с органами власти, но не в частных отношениях, например, для заключения договора купли-продажи или договора о передаче акций. Первым органом, который будет подключен к Реестру, станет Министерство транспорта, другие государственные учреждения и органы будут подключаться постепенно, как и в случае с электронными документами.
В реестре будут доступны готовые формы для создания доверенности, также в системе можно будет зарегистрировать свой собственный образец доверенности. Доступ к реестру можно будет получить через Портал гражданина, используя учетные данные удостоверения личности гражданина.
Чтобы копия бумажной доверенности имела ту же юридическую силу, что и оригинал, необходима так называемая официально заверенная копия. Иногда власти также требуют заверенную подпись представляемого лица. Если бумажную доверенность необходимо превратить в электронную версию, имеющую юридическую силу оригинала, необходимо снова обратиться в офис для авторизованного переоформления. Все это платно.
Чтобы получить копию, заверить подпись или конвертировать доверенность, сегодня приходится обращаться к нотариусу, в Czech POINT на почте или в ЗАГС. «С цифровой доверенностью копирование так же просто, как и с любым другим электронным документом. Она должна сопровождаться только электронной подписью, сертификат которой, как Вы должны удостовериться, не просрочен», — отметила Ханкова.
«Бумажная форма доверенности будет по-прежнему использоваться, здесь ничего не изменилось», — добавила она.
На данный момент цифровая доверенность в Реестре представительства может использоваться только в отношениях с органами власти, но не в частных отношениях, например, для заключения договора купли-продажи или договора о передаче акций. Первым органом, который будет подключен к Реестру, станет Министерство транспорта, другие государственные учреждения и органы будут подключаться постепенно, как и в случае с электронными документами.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
5 ИЮЛЯ 2024
132
Языковые модели, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), могут быть использованы для быстрого распространения пропаганды, влияния на общественное пространство или переполнения информационной...
18:00
5 ИЮЛЯ 2024
551
В этом году более двух третей детей отправятся в детские лагеря и подобные организации летнего отдыха. Родителям придется выложить кругленькую сумму, причем не только в плане сборов в лагерь, но и...
13:00
5 ИЮЛЯ 2024
837
Инструменты искусственного интеллекта уже проникают на чешский рынок труда. Графические дизайнеры, программисты, переводчики и копирайтеры-фрилансеры, например, заметили уменьшение количества...
15:00
4 ИЮЛЯ 2024
2570
«С ОБЩИМ ДОХОДОМ БОЛЕЕ 100 000 МЫ НЕ ЖИВЕМ В РОСКОШИ», — ГОВОРИТ ЛЮЦИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦА ИЗ ПРАГИ
Почему вы не публикуете примеры семей с высокими доходами — они боятся в этом признаться? Этот вопрос часто задают в дискуссиях под статьями, рассказывающими об экономической ситуации в чешских...
15:45
2 ИЮЛЯ 2024
5337
В Чехию вернулись очень высокие температуры. Тепловой и солнечный удар, а также обезвоживание каждое лето приводят в больницы тысячи пациентов. Как же спасаться от перегрева?
11:30
2 ИЮЛЯ 2024
732
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЧЕХИИ СНИЗИЛСЯ ДО 178 МИЛЛИАРДОВ КРОН В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ. СБОР НАЛОГОВ ПРЕВЫСИЛ ОЖИДАНИЯ
После первого полугодия дефицит государственного бюджета составил 178,6 миллиарда чешских крон. По сравнению с маем дефицит сократился почти на 32 миллиарда. Министерство финансов в понедельник...
09:30
30 ИЮНЯ 2024
1177
Нажимайте кнопку «стоп», чтобы выйти, услышат пассажиры автобусов в Праге и Среднечешском крае с субботы. С 29 июня на всех автобусных остановках, включая троллейбусные, в рамках Пражского...
22:00
27 ИЮНЯ 2024
2471
В последние недели ряд банков снова снизил базовые ставки по сберегательным продуктам или изменил условия их предоставления. Таким образом, самая высокая ставка по сберегательным счетам уже...
21:00
26 ИЮНЯ 2024
4697
Рестораны, пекарни и бистро выбрасывают продукты стоимостью в десятки тысяч. Стартапы убеждают продавать их со скидкой. И спасают при этом планету.
09:30
26 ИЮНЯ 2024
805
В ответ на введение санкций против российского агентства РИА Новости, газет «Известия» и «Российская газета» российские власти ограничили доступ более чем восьми десяткам СМИ из стран Евросоюза. В...
21:00
25 ИЮНЯ 2024
3105
В Чешской Республике более 3 000 человек исповедуют новую религию, которая восстанавливает дохристианские традиции; в Польше, например, их 10 000. В Западной Европе цифры гораздо выше, а в...
08:00
24 ИЮНЯ 2024
10878
Назад в магазин вместо мусорного ведра. Министр окружающей среды Петр Хладик хочет улучшить переработку ПЭТ-бутылок и банок. Со следующего года они должны продаваться под залог в четыре кроны, он...
16:00
23 ИЮНЯ 2024
1044
Хакеры воспользовались брешью в системе безопасности TikTok, чтобы лишить пользователей их аккаунтов. Все, что им нужно было сделать, — это открыть личное сообщение. Американская знаменитость и...
18:00
21 ИЮНЯ 2024
9200
В этом году пчеловоды собрали первый урожай меда на месяц раньше, чем обычно. Поначалу казалось, что год будет неудачным, поскольку теплая и короткая зима ускорила цветение растений-нектарников. Но...
16:30
20 ИЮНЯ 2024
2871
Фентанил используется в медицине как анальгетик для лечения боли, вызванной, например, раком. Он примерно в 100 раз сильнее морфина. С начала года санитарная служба страны зарегистрировала около...