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Цифровую доверенность можно будет использовать повторно

Анастасия Князева
5 июля 2024
15:00
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Это также устранит необходимость создания и заверения дополнительных копий, цифровую доверенность можно будет легко отозвать. В любом случае она принесет экономию времени людям, которым она будет нужна неоднократно.
По словам Ленки Ханковой, адвоката компании Rödl & Partner, вести дела с властями станет проще. В то же время, по ее словам, удастся избежать проблем, связанных с потерей или повреждением документа, удостоверяющего доверенность.

В реестре будут доступны готовые формы для создания доверенности, также в системе можно будет зарегистрировать свой собственный образец доверенности. Доступ к реестру можно будет получить через Портал гражданина, используя учетные данные удостоверения личности гражданина.

Чтобы копия бумажной доверенности имела ту же юридическую силу, что и оригинал, необходима так называемая официально заверенная копия. Иногда власти также требуют заверенную подпись представляемого лица. Если бумажную доверенность необходимо превратить в электронную версию, имеющую юридическую силу оригинала, необходимо снова обратиться в офис для авторизованного переоформления. Все это платно.

Чтобы получить копию, заверить подпись или конвертировать доверенность, сегодня приходится обращаться к нотариусу, в Czech POINT на почте или в ЗАГС. «С цифровой доверенностью копирование так же просто, как и с любым другим электронным документом. Она должна сопровождаться только электронной подписью, сертификат которой, как Вы должны удостовериться, не просрочен», — отметила Ханкова.

«Бумажная форма доверенности будет по-прежнему использоваться, здесь ничего не изменилось», — добавила она.

На данный момент цифровая доверенность в Реестре представительства может использоваться только в отношениях с органами власти, но не в частных отношениях, например, для заключения договора купли-продажи или договора о передаче акций. Первым органом, который будет подключен к Реестру, станет Министерство транспорта, другие государственные учреждения и органы будут подключаться постепенно, как и в случае с электронными документами.
документы Чехия

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