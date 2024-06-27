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В Украине при поддержке Чехии будет построен завод по производству боеприпасов
17 июля 2024
09:00
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В сотрудничестве с чешской компанией Sellier & Bellot в Украине будет создан завод по производству боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после сегодняшних межправительственных консультаций в Праге. Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) назвал сотрудничество с Украиной взаимовыгодным и нацеленным на будущее. Он заверил министров страны, подвергшейся нападению со стороны России, что они и впредь могут рассчитывать на помощь и поддержку Чехии.
Новый завод по производству боеприпасов будет построен на основе контракта на поставку технологий для производства боеприпасов, подписанного сегодня с украинским государственным предприятием «Укроборонсервис» производителем оружия Sellier & Bellot из группы Colt CZ. Соглашение о сотрудничестве охватывает производство нескольких типов малокалиберных боеприпасов. Министр обороны Яна Чернохова (ODS) заявила сегодня, что чешско-украинское сотрудничество в создании завода по производству боеприпасов может быть аналогично чешско-украинскому предприятию по производству беспилотников U&C UAS.
Темы, которые обсуждали министры, показали, что сотрудничество между странами очень широкое, оно не сводится только к помощи Украине, а ориентировано на будущее и выгодно обеим сторонам, сказал Фиала после совместного заседания правительств. Все больше компаний участвуют в восстановлении страны, а чешский экспорт в Украину вырос на четверть по сравнению с довоенным периодом. Премьер-министр видит потенциал для дальнейшего роста, например, в модернизации атомных электростанций в Украине.
После встречи министры подписали пять меморандумов о сотрудничестве. Во второй половине дня Шмыгаль был принят президентом Петром Павлом в Пражском Граде.
По словам премьера, Украина и Чехия строят крепкий и стратегический союз. Сотрудничество сделает Европу безопаснее и принесет выгоду обеим странам, сказал украинский премьер-министр. Он также сообщил, что темой сегодняшних переговоров стала поставка Украине новых видов вооружений. Шмыхал также рассказал о сотрудничестве в производстве винтовок с группой Colt CZ.
Чешский кабинет министров заверил украинских министров, что они могут и дальше рассчитывать на помощь и поддержку Чехии. «Мы понимаем, что боремся за безопасность Европы и демократическое устройство мира, и нам нужно сделать все, чтобы Украина победила», — сказал Фиала. Он напомнил об инициативе по поставке боеприпасов, в рамках которой Чешская Республика ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в ЕС. Первая партия в 50 000 единиц прибыла в Украину некоторое время назад, и в настоящее время цель состоит в том, чтобы поставить полмиллиона единиц до конца года.
В четверг Фиала подпишет в Лондоне соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Чешской Республикой и Украиной. Соглашение, обещающее Киеву постоянную военную и другую помощь, было недавно подписано Украиной и Европейским союзом в целом. Гарантии безопасности охватывают несколько областей, включая предоставление дополнительной военной помощи, в частности боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Однако соглашение также охватывает, например, обучение украинских солдат и помощь Украине в разминировании. В документе также подчеркивается, что Украина продолжает реформы на пути к ЕС.
Сегодня министр обороны Яна Черночова (ODS) обсудила с представителями украинского правительства возможности обучения украинских солдат в Чехии или присоединения Чехии к польской инициативе по обучению так называемого Украинского легиона. По словам Черноховой, идея украинских легионов является новой, и Чехия ищет необходимую информацию о ней. Она рассчитывает встретиться со своим польским коллегой в течение лета, чтобы обменяться идеями и вариантами.
Министр промышленности и торговли Чехии также провел сегодня переговоры со своим украинским коллегой. Чехия подписала меморандум об энергетическом сотрудничестве с Украиной. Одним из пунктов соглашения является поддержка Чехией создания водородного коридора для транспортировки возобновляемого водорода, произведенного в Украине, который будет поступать в ЕС. Другими целями сотрудничества являются укрепление энергетической безопасности стран и модернизация их инфраструктуры.
Темы, которые обсуждали министры, показали, что сотрудничество между странами очень широкое, оно не сводится только к помощи Украине, а ориентировано на будущее и выгодно обеим сторонам, сказал Фиала после совместного заседания правительств. Все больше компаний участвуют в восстановлении страны, а чешский экспорт в Украину вырос на четверть по сравнению с довоенным периодом. Премьер-министр видит потенциал для дальнейшего роста, например, в модернизации атомных электростанций в Украине.
После встречи министры подписали пять меморандумов о сотрудничестве. Во второй половине дня Шмыгаль был принят президентом Петром Павлом в Пражском Граде.
По словам премьера, Украина и Чехия строят крепкий и стратегический союз. Сотрудничество сделает Европу безопаснее и принесет выгоду обеим странам, сказал украинский премьер-министр. Он также сообщил, что темой сегодняшних переговоров стала поставка Украине новых видов вооружений. Шмыхал также рассказал о сотрудничестве в производстве винтовок с группой Colt CZ.
Чешский кабинет министров заверил украинских министров, что они могут и дальше рассчитывать на помощь и поддержку Чехии. «Мы понимаем, что боремся за безопасность Европы и демократическое устройство мира, и нам нужно сделать все, чтобы Украина победила», — сказал Фиала. Он напомнил об инициативе по поставке боеприпасов, в рамках которой Чешская Республика ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в ЕС. Первая партия в 50 000 единиц прибыла в Украину некоторое время назад, и в настоящее время цель состоит в том, чтобы поставить полмиллиона единиц до конца года.
В четверг Фиала подпишет в Лондоне соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Чешской Республикой и Украиной. Соглашение, обещающее Киеву постоянную военную и другую помощь, было недавно подписано Украиной и Европейским союзом в целом. Гарантии безопасности охватывают несколько областей, включая предоставление дополнительной военной помощи, в частности боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Однако соглашение также охватывает, например, обучение украинских солдат и помощь Украине в разминировании. В документе также подчеркивается, что Украина продолжает реформы на пути к ЕС.
Сегодня министр обороны Яна Черночова (ODS) обсудила с представителями украинского правительства возможности обучения украинских солдат в Чехии или присоединения Чехии к польской инициативе по обучению так называемого Украинского легиона. По словам Черноховой, идея украинских легионов является новой, и Чехия ищет необходимую информацию о ней. Она рассчитывает встретиться со своим польским коллегой в течение лета, чтобы обменяться идеями и вариантами.
Министр промышленности и торговли Чехии также провел сегодня переговоры со своим украинским коллегой. Чехия подписала меморандум об энергетическом сотрудничестве с Украиной. Одним из пунктов соглашения является поддержка Чехией создания водородного коридора для транспортировки возобновляемого водорода, произведенного в Украине, который будет поступать в ЕС. Другими целями сотрудничества являются укрепление энергетической безопасности стран и модернизация их инфраструктуры.
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