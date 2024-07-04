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Чешские министерства избавляются от китайского оборудования. Даже от мобильных телефонов Huawei

Анастасия Князева
17 июля 2024
19:30
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Спустя почти шесть лет после предупреждения Национального управления по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) большинство важнейших чешских министерств в основном не используют мобильные телефоны и другие технологии китайской компании Huawei.
«Мы не используем никаких устройств, мобильных телефонов Huawei, сетевых элементов или серверов», — заявил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Емелька. Аналогичная реакция последовала и от других министерств, например Министерства промышленности и торговли.

«На основании предупреждения, выпущенного NÚKIB 17 декабря 2018 года, о том, что программное и аппаратное обеспечение Huawei представляет угрозу безопасности, Министерством обороны были приняты меры по прекращению использования вышеупомянутой технологии сразу после выпуска предупреждения», — сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Ивана Навратилова.

«Никакие продукты, такие как мобильные телефоны, модемы, сетевые элементы и тому подобное, произведенные Huawei, в министерстве не используются», — добавила она.

Министерство регионального развития запретило использовать телефоны Huawei только для руководителей и некоторых других критически важных функций. «Обычные сотрудники по-прежнему могут пользоваться этими телефонами. Однако с момента выхода предупреждения министерство не закупало телефоны этой марки. Поэтому речь идет только об устаревших устройствах», — сказал пресс-секретарь Петр Валецко.

Он добавил, что MMR не использует сетевое оборудование или серверы Huawei. «Однако ситуация может быть сложнее с субподрядчиками, где проблематично отследить происхождение всех компонентов», — признал он.

Вице-премьер по цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош сообщил, что лично он не пользуется телефоном Huawei. «Аппарат правительства следует рекомендации NÚKIB о том, что программное и аппаратное обеспечение Huawei не должно использоваться в случае критической инфраструктуры, и в то же время нельзя использовать мобильные телефоны этой марки», — сказал он.

Служебные телефоны китайских брендов также отсутствуют в Министерстве финансов. «Из китайской продукции мы используем ноутбуки Lenovo, а также технологию, позволяющую увеличить пропускную способность оптоволокна для передачи данных. Однако это лишь элементы внутренней инфраструктуры Минфина, а не критической информационной инфраструктуры», — подчеркнул Ондржей Макура, пресс-секретарь министерства.

«Использование этих продуктов не противоречит предупреждению, выпущенному Национальным управлением кибербезопасности, чьей информацией мы руководствуемся», — добавил он.

Министерство сельского хозяйства не использует в своей инфраструктуре никаких китайских технологий. «Невозможно проверить, включает ли технология, поставляемая некитайской компанией, китайский компонент. Из мелкого оборудования у нас есть только NTB и ПК Lenovo, то есть бренды, базирующиеся в Гонконге», — сказал пресс-секретарь Войтех Билы.

Постепенные ограничения в компаниях
Китайские технологии также ограничивают некоторые крупные компании. Ладислав Кржиж, представитель полугосударственной энергетической группы ČEZ, сказал, что продукция китайских компаний Huawei и ZTE никогда не использовалась в критически важных инфраструктурных системах, таких как производство и распределение электроэнергии, которыми управляет ČEZ.

«Мы не используем их даже в качестве рабочих мобильных телефонов. Однако вышеупомянутые устройства исторически использовались для более общих информационных систем, особенно в качестве серверов и внутренней инфраструктуры. Однако и здесь мы выбрали соответствующую архитектуру безопасности, чтобы безопасность обеспечивалась с помощью решений сторонних производителей. Доля Huawei здесь также неуклонно снижается в рамках естественного обновления IT-технологий. Цель состоит в том, чтобы в нашей инфраструктуре не было таких платформ», — говорит Кржиж.

Банки обычно заявляют, что используют только защищенные устройства, отвечающие их внутренним требованиям безопасности. Однако сотрудники Česká spořitelna, например, используют мобильные устройства Apple и Samsung, а также ноутбуки Dell и HP, по словам пресс-секретаря Лукаша Кропика.

Телекоммуникационная компания CETIN, входящая в группу PPF, в последние годы модернизировала свои мобильные сети в соответствии с технологией 5G, перейдя от старых технологий Huawei и Nokia к Ericsson. Мобильным сигналом пользуются клиенты операторов O2 и T-Mobile.

«CETIN тщательно выбирает своих поставщиков, руководствуясь рядом коммерческих, технических критериев и критериев безопасности. Кроме того, во время тендеров для нас важно поддерживать диверсифицированную цепочку поставок, чтобы исключить риск зависимости от конкретных поставщиков», — заявил представитель компании Ктибор Яппель.

«O2 в сотрудничестве с CETIN завершает обновление радиочасти своей мобильной сети, которая основана на новейших технологиях шведской компании Ericsson. Мы решили использовать этого поставщика более четырех лет назад, задолго до предупреждения от NUCIB. В то же время обновляются так называемые базовые элементы нашей сети, в которых также используются только европейские поставщики», — заявил директор по коммуникациям O2 Хани Фаргали.

Представитель Vodafone Ондржей Луштинец отметил, что предупреждение NÚKIB не распространялось на телефоны. «Оно требовало от операторов провести оценку рисков, связанных с технологиями определенных производителей. Мы это делаем и выполняем требования NÚKIB», — сказал он.

«Мы провели анализ рисков, связанных с отдельными производителями в нашей сети, и можем подтвердить, что в ядре нашей сети нет технологий из рискованных стран», — заявила представитель T-Mobil Патриция Шедива.

«Выводы NÚKIB и информация, полученная от партнеров и союзников по безопасности, привели к выпуску предупреждения о недопустимости использования программного и аппаратного обеспечения Huawei. Проблема заключается прежде всего в правовой и политической обстановке в Китае. Законы там требуют, чтобы компании, работающие на территории Китая, сотрудничали в разведывательной деятельности», — сказала пресс-секретарь NÚKIB Ленка Соукупова.

Кроме того, по ее словам, Китай «активно продвигает свои интересы в Чешской Республике, включая разведывательную деятельность влиятельного и шпионского характера». «Имеющиеся у сообщества безопасности сведения о деятельности этих компаний вызывают обоснованные опасения относительно потенциальных рисков использования технических или программных ресурсов, предоставляемых этими компаниями своим клиентам, для поддержки интересов КНР», — добавила пресс-секретарь.

В последние годы несколько европейских стран, в частности Германия, решили отказаться от использования компонентов китайских производителей Huawei и ZTE в своих магистральных сетях 5G из-за опасений по поводу безопасности. Однако обе компании отрицают, что их устройства представляют угрозу безопасности.
Китай Чехия технологии

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