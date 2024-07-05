ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
В Чехии одобрили новый закон о кибербезопасности
18 июля 2024
19:00
195
На заседании в среду правительство одобрило новый закон о кибербезопасности. Об этом сообщил вице-премьер по цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош. Закон вводит в чешское законодательство европейскую директиву по безопасности NIS2, а также предусматривает возможность проверки и исключения поставщиков, представляющих угрозу безопасности государства. Теперь поправка будет обсуждаться в парламенте.
Бизнес-сектор высказал свои замечания по поводу поправки. Согласно заявлению премьер-министра Петра Фиалы, сделанному на прошлой неделе, потребовались незначительные изменения в законодательстве. Постановление было разработано Национальным управлением по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) и первоначально вызвало возражения со стороны операторов и других компаний, представленных Ассоциацией операторов мобильной связи (APMS) и Торговой палатой.
Согласно отчету, представленному правительству, предложение направлено на укрепление кибербезопасности Чешской Республики и во многих аспектах опирается на существующую систему. В то же время оно вводит новые процессы и инструменты, а также упрощает и уточняет правовую базу. Предложение предусматривает расширение круга органов и лиц, которых затрагивает защита и функционирование которых отвечает экономическим и общественным интересам.
Главная цель — заставить важные организации предпринять превентивные шаги по укреплению своей кибербезопасности.
Киберинциденты
Еще одной важной обязанностью провайдера является не только принятие мер безопасности, но и информирование об инцидентах кибербезопасности и управление ими. Портал NÚKIB, как единая платформа, станет основным инструментом для всех сообщений от провайдеров в Управление.
Предложение также предусматривает механизм проверки рисков, связанных с поставщиком. Цель введения этого механизма — внести вклад в обеспечение долгосрочной устойчивой безопасности Чешской Республики путем обеспечения и повышения устойчивости лиц и учреждений, которые необходимы для выполнения основных функций государства.
По словам Бартоша, закон касается многих аспектов кибернетического мира, особенно инфраструктуры и чувствительных сетей. «Чем более цифровым становится мир, тем большее количество вещей уже можно считать критической инфраструктурой. Конечно, чаще всего речь идет о мобильных сетях и системах передачи данных», — отметил он.
NÚKIB как гарант кибербезопасности
По его словам, во время дебатов в кабинете министров обсуждалась роль правительства в случае внезапных событий, когда определенную технологию нужно будет заменить на более безопасную, например, в случае сложного геополитического события. «Были довольно сложные дебаты с поставщиками интернет-соединений и инфраструктуры по поводу того, может ли что-то подобное решать только NÚKIB как гарант кибербезопасности или для этого нужны более широкие полномочия», — пояснил вице-премьер.
«Логично, что такое решение влечет за собой определенные расходы для коммерческих организаций, которые часто предоставляют такую инфраструктуру. Правильно, что правительство должно принять такое решение, которое может иметь последствия для некоторых расходов государственного бюджета», — добавил Бартош.
Чешская Республика должна принять NIS2 до октября, но NÚKIB уже заявила, что вряд ли уложится в срок.
Согласно отчету, представленному правительству, предложение направлено на укрепление кибербезопасности Чешской Республики и во многих аспектах опирается на существующую систему. В то же время оно вводит новые процессы и инструменты, а также упрощает и уточняет правовую базу. Предложение предусматривает расширение круга органов и лиц, которых затрагивает защита и функционирование которых отвечает экономическим и общественным интересам.
Главная цель — заставить важные организации предпринять превентивные шаги по укреплению своей кибербезопасности.
Киберинциденты
Еще одной важной обязанностью провайдера является не только принятие мер безопасности, но и информирование об инцидентах кибербезопасности и управление ими. Портал NÚKIB, как единая платформа, станет основным инструментом для всех сообщений от провайдеров в Управление.
Предложение также предусматривает механизм проверки рисков, связанных с поставщиком. Цель введения этого механизма — внести вклад в обеспечение долгосрочной устойчивой безопасности Чешской Республики путем обеспечения и повышения устойчивости лиц и учреждений, которые необходимы для выполнения основных функций государства.
По словам Бартоша, закон касается многих аспектов кибернетического мира, особенно инфраструктуры и чувствительных сетей. «Чем более цифровым становится мир, тем большее количество вещей уже можно считать критической инфраструктурой. Конечно, чаще всего речь идет о мобильных сетях и системах передачи данных», — отметил он.
NÚKIB как гарант кибербезопасности
По его словам, во время дебатов в кабинете министров обсуждалась роль правительства в случае внезапных событий, когда определенную технологию нужно будет заменить на более безопасную, например, в случае сложного геополитического события. «Были довольно сложные дебаты с поставщиками интернет-соединений и инфраструктуры по поводу того, может ли что-то подобное решать только NÚKIB как гарант кибербезопасности или для этого нужны более широкие полномочия», — пояснил вице-премьер.
«Логично, что такое решение влечет за собой определенные расходы для коммерческих организаций, которые часто предоставляют такую инфраструктуру. Правильно, что правительство должно принять такое решение, которое может иметь последствия для некоторых расходов государственного бюджета», — добавил Бартош.
Чешская Республика должна принять NIS2 до октября, но NÚKIB уже заявила, что вряд ли уложится в срок.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
17 ИЮЛЯ 2024
655
С понедельника, 15 июля, в рамках проекта «Культурная миля» можно посетить некоторые галереи и музеи Праги по сниженным ценам. В проекте участвуют шесть учреждений в центре Праги. Посетив одно из...
19:30
17 ИЮЛЯ 2024
1067
Спустя почти шесть лет после предупреждения Национального управления по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) большинство важнейших чешских министерств в основном не используют мобильные...
18:00
17 ИЮЛЯ 2024
3505
В прошлом изменение климата уже рассматривалось как угроза для выращивания кофе и сырья для производства пива. Следующей жертвой этих изменений может стать еще один пункт меню: сладости....
16:30
17 ИЮЛЯ 2024
917
Украинский книжный магазин «Вуса Шевченко» открылся 13 июля в Праге.
09:00
17 ИЮЛЯ 2024
539
В сотрудничестве с чешской компанией Sellier & Bellot в Украине будет создан завод по производству боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после межправительственных...
19:30
11 ИЮЛЯ 2024
1479
Евреи в Европе по-прежнему сталкиваются с высоким уровнем антисемитизма, а многие скрывают свою еврейскую идентичность из-за опасений за собственную безопасность. Опрос еврейского населения в 13...
16:30
10 ИЮЛЯ 2024
1401
Более трех пятых чешских мужчин и женщин считают, что родителям детей не обязательно состоять в браке, если семья и так живет вместе. Развод в случае неблагополучной семьи считают приемлемым...
16:30
9 ИЮЛЯ 2024
1015
Ежегодно в Чешской Республике из-за плохой профилактики умирают тысячи людей. Ситуация усугубилась из-за правительственного пакета консолидации, который сократил налоговые льготы на пособия. По...
22:00
8 ИЮЛЯ 2024
7599
Работа всех видов. Именно так можно охарактеризовать профессию «мужа на час». Такие работники предлагают широкий спектр услуг, и в этом их главное преимущество, а также выполняют мелкие работы, за...
13:00
8 ИЮЛЯ 2024
1504
МИНЗДРАВ ЧЕХИИ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЫЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ В КАЖДОЙ КОМПАНИИ
Не только защита на рабочем месте, но и забота об образе жизни вне работы. Компании будут обязаны заботиться о здоровье сотрудников и предлагать им профилактические программы. Это предложение...
21:00
5 ИЮЛЯ 2024
1398
Спортивная активность чехов снижается с увеличением возраста, при этом половина представителей возрастной группы 55-64 года считают себя спортсменами, а в возрастной группе 18-34 года — более двух...
19:30
5 ИЮЛЯ 2024
660
Языковые модели, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), могут быть использованы для быстрого распространения пропаганды, влияния на общественное пространство или переполнения информационной...
18:00
5 ИЮЛЯ 2024
4675
В этом году более двух третей детей отправятся в детские лагеря и подобные организации летнего отдыха. Родителям придется выложить кругленькую сумму, причем не только в плане сборов в лагерь, но и...
15:00
5 ИЮЛЯ 2024
695
Это также устранит необходимость создания и заверения дополнительных копий, цифровую доверенность можно будет легко отозвать. В любом случае она принесет экономию времени людям, которым она будет...
13:00
5 ИЮЛЯ 2024
2675
Инструменты искусственного интеллекта уже проникают на чешский рынок труда. Графические дизайнеры, программисты, переводчики и копирайтеры-фрилансеры, например, заметили уменьшение количества...