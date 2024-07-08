Пророссийские хакеры нацелились на Прагу, Брно, Остраву и Пльзень

Vypadá to, že project ddosia (proruská aktivita komunitních DDoS útoků na cíle ve státech, co jsou proti Rusku) má dneska v merku Brno, Ostravu, Plzeň a trochu i Prahu. pic.twitter.com/xqXiWFYjlF — Kayla Eilhart (@kayla_eilhart) July 22, 2024

На новую конфигурацию целей обратила внимание эксперт по безопасности Зузана «Кайла» Пехова из CyberLadies. Она не имеет никакого отношения к хакерам и лишь комментирует различные инциденты, связанные с безопасностью, на своем аккаунте в социальной сети X.«Похоже, что Project DDosia теперь нацелен на Брно, Остраву, Пльзень и немного на Прагу», — отметила Пехова, напомнив, что это «пророссийская деятельность сообщества по DDoS-атакам на цели в государствах, которые настроены против России».Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) — это атаки, которые всегда имеют один и тот же сценарий. Сотни тысяч компьютеров — в некоторых случаях миллионы — начинают обращаться к определенному серверу в один момент времени. Обычно сервер не справляется с таким объемом запросов и выходит из строя. Для обычных пользователей взломанный сайт оказывается недоступным.В опубликованный список попали такие сайты, как Plzen.eu, Praha.eu, Brno.cz и Ostrava.cz. В то же время в список попали сайты муниципальной полиции, транспортной компании и различных служб в соответствующих городах.Когда именно ожидается атака, на данный момент неясно. На момент публикации все сайты из списка работали без ограничений.Группа NoName057(16) также ответственна за предыдущие атаки в Чешской Республике. В прошлом году, например, ей удалось вывести из строя сайты канцелярии правительства, Сената, Чешской палаты депутатов, Министерства иностранных дел Чехии, Чешской полиции, Чешского земельного фонда, Финансового управления и транспортной компании аэропорта Праги.В прошлом году эксперты по безопасности предупреждали, что сила группы растет. «Именно поэтому она начала фокусироваться на более чувствительных целях с большим влиянием на СМИ. Успешная атака может нанести ущерб репутации учреждения и привести к значительным финансовым потерям в момент, когда его финансовые онлайн-сервисы недоступны. Однако в большинстве случаев перебои в работе не длятся более нескольких часов, поскольку администраторы взломанных серверов часто способны оперативно решить проблему», — отметил Павел Климс из Gen Digital, материнской компании Avast.«Данные учреждений не подвергаются риску, поскольку DDoS-атака лишь перегружает их серверы большим количеством запросов, и сайт становится временно недоступным для большинства посетителей», — добавил Климеш.Однако члены пророссийской группы NoName057(16), управляющие ботнетом, также хвастались своими успехами в Telegram. Именно через эту чат-платформу хакеры также набирают подкрепление из обычных пользователей, которым не нужно обладать какими-либо знаниями, чтобы присоединиться к атакам — достаточно установить соответствующие программы и предоставить свой компьютер в распоряжение хакеров.«DDosia» — дело рук пророссийской группы NoName057(16), которая с самого начала войны в Украине атакует страны, поддерживающие Украину. Сначала она атаковала сайты новостных серверов, которые сообщали об агрессии России в Украине, а затем стала атаковать компании, государственные и европейские учреждения, которые поддерживали Украину на своих сайтах«, — рассказал Павел Климеш.Он также напомнил, что в конце августа прошлого года эта пророссийская группировка «перестреляла» большинство чешских банков. Komerční banka, Air Bank, Fio banka, ČSOB и Česká spořitelna — сайты всех этих финансовых учреждений оказались труднодоступными из-за хакерского налета.