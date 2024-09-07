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ИИ в образовании и правительстве. Чешская Республика разработала новую стратегию до 2030 года
24 сентября 2024
19:30
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Более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) в компаниях, образовании и государственном управлении является целью новой национальной стратегии, утвержденной правительством. Стратегия искусственного интеллекта устанавливает приоритеты до 2030 года и определяет меры в семи взаимосвязанных областях, говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли.
По словам представителей министерства, национальная стратегия будет регулярно дополняться так называемыми планами действий, содержащими информацию о конкретных инициативах, например о новых программах субсидирования.
«Мы хотим, чтобы Чешская Республика была не только пользователем, но и создателем передовых технологий ИИ. Стратегия поможет нам достичь этой цели и обеспечить использование преимуществ ИИ на благо всего общества», — заявил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN).
По сообщению министерства, стратегия сосредоточена на семи областях. Помимо образования, промышленности и государственных услуг, к ним относятся наука, где документ направлен на укрепление исследований в области ИИ, рынок труда с поддержкой переподготовки, обучения на протяжении всей жизни и предотвращения цифровой изоляции, а также кибербезопасность, то есть создание безопасной среды для применения ИИ. Кроме того, стратегия направлена на повышение доверия общества к ИИ, говорится в докладе.
При разработке стратегии министерство консультировалось с другими представителями государственного и частного секторов.
«Мы также черпали вдохновение в подходах таких стран, как Канада, США, Великобритания и Нидерланды. Мы провели круглый стол в режиме онлайн, на котором эксперты из этих стран представили свои подходы к ИИ. Круглый стол послужил для обмена информацией и примерами передового опыта», — сказал ранее Петр Очко, старший директор Министерства промышленности и торговли по цифровизации и инновациям.
Феномен под названием ChatGPT
Искусственный интеллект оказался в центре внимания благодаря разработке ChatGPT. Эта чат-система может генерировать различные тексты, включая статьи, эссе, шутки и стихи, на основе простых запросов. ChatGPT учится отвечать на предложения пользователей и, как и люди, учится на основе большого количества данных.
В мае 2024 года стала доступна более совершенная модель искусственного интеллекта — GPT-4o. Она способна давать более безопасные и полезные ответы и прокладывает путь к распространению технологий, похожих на работу человека. Она также может имитировать эмоции.
Веб-приложение предлагается OpenAI бесплатно, но в платной версии вы можете пользоваться системой даже при высокой нагрузке. Остальным приходится ждать, пока освободится мощность. Подписка, которая также предлагает другие преимущества, стоит 20 долларов в месяц, что в переводе на чешские кроны составляет около 470 крон.
За ChatGPT стоит стартап OpenAI, который финансируется Microsoft.
«Мы хотим, чтобы Чешская Республика была не только пользователем, но и создателем передовых технологий ИИ. Стратегия поможет нам достичь этой цели и обеспечить использование преимуществ ИИ на благо всего общества», — заявил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN).
По сообщению министерства, стратегия сосредоточена на семи областях. Помимо образования, промышленности и государственных услуг, к ним относятся наука, где документ направлен на укрепление исследований в области ИИ, рынок труда с поддержкой переподготовки, обучения на протяжении всей жизни и предотвращения цифровой изоляции, а также кибербезопасность, то есть создание безопасной среды для применения ИИ. Кроме того, стратегия направлена на повышение доверия общества к ИИ, говорится в докладе.
При разработке стратегии министерство консультировалось с другими представителями государственного и частного секторов.
«Мы также черпали вдохновение в подходах таких стран, как Канада, США, Великобритания и Нидерланды. Мы провели круглый стол в режиме онлайн, на котором эксперты из этих стран представили свои подходы к ИИ. Круглый стол послужил для обмена информацией и примерами передового опыта», — сказал ранее Петр Очко, старший директор Министерства промышленности и торговли по цифровизации и инновациям.
Феномен под названием ChatGPT
Искусственный интеллект оказался в центре внимания благодаря разработке ChatGPT. Эта чат-система может генерировать различные тексты, включая статьи, эссе, шутки и стихи, на основе простых запросов. ChatGPT учится отвечать на предложения пользователей и, как и люди, учится на основе большого количества данных.
В мае 2024 года стала доступна более совершенная модель искусственного интеллекта — GPT-4o. Она способна давать более безопасные и полезные ответы и прокладывает путь к распространению технологий, похожих на работу человека. Она также может имитировать эмоции.
Веб-приложение предлагается OpenAI бесплатно, но в платной версии вы можете пользоваться системой даже при высокой нагрузке. Остальным приходится ждать, пока освободится мощность. Подписка, которая также предлагает другие преимущества, стоит 20 долларов в месяц, что в переводе на чешские кроны составляет около 470 крон.
За ChatGPT стоит стартап OpenAI, который финансируется Microsoft.
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