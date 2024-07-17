Еще один удар по цифровому управлению строительством. Администратор требует миллионы за передачу данных

Сотрудники строительных управлений привыкают к новой оцифрованной системе. Однако ее запуск с самого начала сопровождался рядом проблем, которые Министерство регионального развития (ММР) пытается решить на ходу. Теперь к ним добавилась еще одна сложность. Она касается доступа к данным из первоначальных цифровых систем, в которых чиновники обрабатывали и продолжают обрабатывать тысячи заявок, поданных в соответствии со старым законом о строительстве, срок действия которого истек в конце июня этого года.





Хотя уже существует новая центральная информационная система для строительного производства (ISRS), которая вскоре полностью заменит старую, строительные власти не избавятся от старой системы в течение многих лет.





«Строительные органы обязаны хранить данные, пока идет разбирательство. В некоторых крайних случаях это может занять до десяти лет», — объясняет Петр Валецко, пресс-секретарь Министерства регионального развития.





Сотни тысяч крон в год из городских бюджетов





Однако муниципалитетам и городам придется платить за систему, которая для большинства приложений будет служить годами только как база данных информации о строительных процедурах. По данным компании Vita Software, крупнейшего на сегодняшний день поставщика цифровой системы для строительных органов в Чехии, плата за использование системы составит около 60 000 чешских крон в год для небольших муниципалитетов.





«В случае с крупными городами это больше. Но мы предлагаем им и другие услуги, которые зависят от их размера», — говорит Ивана Гавликова, управляющий директор компании Vita Software, добавляя, что программа была поставлена примерно 85 процентам всех органов власти в стране.





По данным MMR, решением, которое может сэкономить муниципалитетам и городам от десятков до сотен тысяч крон в год из их бюджетов, может стать миграция данных из этих цифровых систем.





Однако даже это будет стоить денег. В частности, упомянутая выше компания Vita Software, чьей системой уже много лет пользуются около шестисот строительных управлений в Чешской Республике, не хочет просто так передавать данные властям. Отказ властей от пользователей может привести к потере значительной части бизнеса.





«Это очень большой удар по нашему бизнесу. Однако у нас есть и другие программы. Например, мы предоставляем услуги Управлению дорожного хозяйства, Управлению водоснабжения и другим. Но до сих пор строительные организации были нашим флагманом», — говорит Ивана Гавликова.





И хотя данные, занесенные в систему, принадлежат муниципалитетам и городам, она хочет брать плату за работу по преобразованию отдельных данных.





«Мы все еще ведем переговоры о том, какую сумму мы хотим за это брать. Сначала нам нужно выяснить, какой объем работы потребуется небольшому муниципалитету, муниципалитету с расширенной компетенцией или уставному городу. Однако я думаю, что после общего подсчета мы не дотянем и до десятой части той суммы, которая была опубликована», — сказал управляющий директор Vita Software.





Согласно информации, предоставленной изданию Hospodářské noviny Петром Кланом, директором департамента оцифровки и информационных систем Министерства регионального развития, компания первоначально требовала 600 000 чешских крон за каждое переданное строительное управление. То есть 360 миллионов за все.





Государство не будет платить за миграцию данных





Однако государство отказывается платить подрядчику за перенос данных, какой бы ни была сумма.





«В рамках финансирования Национального плана восстановления для оцифровки управления строительством не предусмотрено выделение средств на миграцию данных из предыдущих систем», — прокомментировал Петр Валецко из Министерства регионального развития.





Однако он добавил, что министерство, скорее всего, начнет переносить эти данные в более отдаленной перспективе.





«Мы ищем способы, чтобы муниципалитетам не пришлось платить за оригинальные системы», — сказал он в интервью SZ Byznys.





Возможно, есть еще компании, которые рассматривают ту же стратегию, что и Vita Software. Ведь до сих пор строительные органы могли использовать различные цифровые системы. Однако министерство не ответило на редакционный запрос SZ Byznys о том, ведутся ли переговоры с другими поставщиками о передаче данных и если да, то как.