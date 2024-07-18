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Произошел сбой в работе банковской системы George от Česká spořitelna
29 июля 2024
11:35
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С 9:20 у банка Česká spořitelna произошел сбой в работе George на мобильном и компьютере. Технические проблемы не влияют на возможность оплаты картой, прокомментировал Лукаш Кропик, пресс-секретарь банка.
Česká spořitelna является крупнейшим банком в Чешской Республике по количеству клиентов, которых на конец марта насчитывалось 4,6 миллиона. Австрийская финансовая группа Erste Group Bank, которой принадлежит Česká spořitelna, является крупнейшей компанией на банковском рынке Центральной и Восточной Европы.
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