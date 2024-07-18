Произошел сбой в работе банковской системы George от Česká spořitelna

«Мы интенсивно работаем над устранением неполадок. На данный момент George доступен, однако мы все еще сталкиваемся с тем, что при загрузке приложения и истории транзакций происходят задержки. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее обеспечить доступность банковских услуг для всех наших клиентов», — сказал Кропик около 10:30 утра. Česká spořitelna приносит извинения своим клиентам за проблемы, возникшие при входе в банковскую систему.





Česká spořitelna является крупнейшим банком в Чешской Республике по количеству клиентов, которых на конец марта насчитывалось 4,6 миллиона. Австрийская финансовая группа Erste Group Bank, которой принадлежит Česká spořitelna, является крупнейшей компанией на банковском рынке Центральной и Восточной Европы.