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Произошел сбой в работе банковской системы George от Česká spořitelna

Анастасия Князева
29 июля 2024
11:35
206
С 9:20 у банка Česká spořitelna произошел сбой в работе George на мобильном и компьютере. Технические проблемы не влияют на возможность оплаты картой, прокомментировал Лукаш Кропик, пресс-секретарь банка.
«Мы интенсивно работаем над устранением неполадок. На данный момент George доступен, однако мы все еще сталкиваемся с тем, что при загрузке приложения и истории транзакций происходят задержки. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее обеспечить доступность банковских услуг для всех наших клиентов», — сказал Кропик около 10:30 утра. Česká spořitelna приносит извинения своим клиентам за проблемы, возникшие при входе в банковскую систему.

Česká spořitelna является крупнейшим банком в Чешской Республике по количеству клиентов, которых на конец марта насчитывалось 4,6 миллиона. Австрийская финансовая группа Erste Group Bank, которой принадлежит Česká spořitelna, является крупнейшей компанией на банковском рынке Центральной и Восточной Европы.
Чехия банки

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