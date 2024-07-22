Популярность кондиционеров не ослабевает, некоторые уже распроданы

Некоторые сообщили, что кондиционеры, охладители воздуха и вентиляторы отсутствуют на складе, или предупредили о более длительных сроках доставки на своих сайтах на этой неделе.



Покупатели ищут вентиляторы на сайте Heureka.cz почти в четыре раза чаще, чем в предыдущем месяце. Однако, по словам пресс-секретаря Мартина Жабки, высокие температуры повышают спрос и на другие товары — это касается, например, портативных холодильников или устройств для приготовления льда, спрос на которые за последние 30 дней увеличился в два раза. Спрос на кондиционеры для автомобилей вырос на 65%, добавил он.



«В последние недели люди просто взяли штурмом сегмент систем охлаждения, и некоторые товары могут быть временно недоступны на полках», — сказала пресс-секретарь Datart Петра Псоткова. По ее словам, большинство продуктов есть на складе или их запасы постепенно пополняются.



Ритейлер Datart, как и Heureka, отметил растущую популярность охладителей воздуха. По сравнению с вентиляторами, они не просто гоняют воздух, и, в отличие от кондиционеров, они дешевле, сказал Павел Яну от имени компании. «Охладители не достигают производительности и комфорта портативных кондиционеров, но они достаточно эффективны, и поэтому многие покупатели выбирают их как более экономичный вариант», — сказал он. По его словам, нередко покупатели приобретают оборудование, которое предлагает больше функций, чем охлаждение, например, очистку и осушение воздуха или обогрев в зимнее время.



«Мы можем подтвердить беспрецедентно активный сезон с точки зрения продаж кондиционеров на Allegro.cz и Mall.cz. Высокий спрос, вероятно, обусловлен высокими температурами, особенно когда много жарких дней подряд, и мы ожидаем, что стабильные цены на электроэнергию также окажут свое влияние. Эти факторы могут привести к временному отсутствию некоторых товаров. Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится», — сказала Тереза Коперс из компании Allegro, которой принадлежит интернет-магазин Mall.



По словам Коперс, в настоящее время покупатели интернет-магазина Mall предпочитают кондиционеры вентиляторам. Когда речь заходит о расходах, люди обычно выбирают товары среднего и высшего ценового диапазона. «Некоторые поставщики повысили цены на единицы процентов в текущем сезоне, но в большинстве случаев покупатели будут платить столько же, сколько и в прошлом сезоне», — добавила она.



Среди продаж кондиционеров в интернет-магазине Alza преобладают портативные. «Средний ценовой сегмент кондиционеров от 8 000 до 15 000 крон растет быстрее всего», — говорит директор отдела Мартин Хадраба. По его словам, покупатели также предпочитают более качественные модели вентиляторов.