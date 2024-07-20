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АЭС «Темелин» внепланово отключила второй энергоблок из-за вибрации турбины

Анастасия Князева
30 июля 2024
12:15
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Сегодня ночью на атомной электростанции «Темелин» произошла внеплановая остановка второго энергоблока на несколько часов. Причиной стала вибрация турбины. Сейчас реактор работает примерно на 55% мощности. На полную мощность он должен выйти сегодня, сообщил Марек Свитак, пресс-секретарь станции.
«Ночью мощность реактора была снижена примерно до 40%. Речь идет о целенаправленных профилактических мерах по защите турбины от повышенных вибраций, в ходе которых генератор на несколько часов был отключен от системы передачи. После проведенных проверок мы подключили энергоблок к системе передачи сегодня утром», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что отключение не повлияло на электроснабжение.
аэс Чехия

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