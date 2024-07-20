АЭС «Темелин» внепланово отключила второй энергоблок из-за вибрации турбины

«Ночью мощность реактора была снижена примерно до 40%. Речь идет о целенаправленных профилактических мерах по защите турбины от повышенных вибраций, в ходе которых генератор на несколько часов был отключен от системы передачи. После проведенных проверок мы подключили энергоблок к системе передачи сегодня утром», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что отключение не повлияло на электроснабжение.