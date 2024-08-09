Число иностранцев, задержанных в ходе транзитной миграции, в первом полугодии сократилось на 660 человек

«Пунктом назначения лиц, выявленных в ходе транзитной нелегальной миграции, чаще всего является Федеративная Республика Германия, а в некоторых случаях и другие страны Западной Европы», — сказал Урбан. Чехия стала транзитной страной для проезда преимущественно сирийских мигрантов в 2022 году. В первой половине года полиция задержала 905 иностранцев при попытке пересечь границу Чехии, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В результате правительство временно восстановило проверки на государственной границе со Словакией. В прошлом году число беженцев, задержанных во время транзитной миграции, сократилось до 799 человек за первые шесть месяцев этого года.



Среди задержанных мигрантов по-прежнему преобладают сирийцы. С января по конец июня полиция задержала 87 из них. Среди них было десять эфиопов и девять афганцев. «Что касается въезда по суше, то преобладающим направлением был въезд из Словацкой Республики. Почти во всех случаях люди предпочитали прибывать из Греции внутренними шенгенскими рейсами и в подавляющем большинстве случаев предъявляли нелегальные документы», — заявили в полиции.



По мнению полиции, сокращение транзитной миграции через Чехию объясняется не только профилактическими мерами, принимаемыми на территории Чешской Республики, но и мерами, принимаемыми соседними странами, и, в частности, снижением миграционного давления на всем так называемом западно-балканском маршруте. Министерство внутренних дел ранее заявляло, что к ним относятся меры, введенные сербами на границе с Венгрией, контроль в Чешской Республике и соседних странах, а также меры на германо-чешской границе.



За весь прошлый год полицейские выявили в Чехии около 14 000 мигрантов, которые находились в стране нелегально. По сравнению с 2022 годом это число сократилось более чем на 15 000 человек, или на 52,4%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения числа беженцев, пытающихся попасть в другие страны ЕС через Чехию. Согласно отчету, мигранты, задержанные во время транзитной миграции, составили 34% от общего числа иностранцев, задержанных полицией. Годом ранее этот показатель составлял почти 75%.