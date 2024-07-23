Доступна новая версия программы eDoklady, в которой решена проблема некорректной загрузки данных

«В последние дни в запланированное обновление было добавлено еще несколько модификаций, чтобы ограничить количество логов, которые приложение отправляет команде разработчиков», — сказал пресс-секретарь. В первоначальных версиях хотя система обрезала и фильтровала личные и конфиденциальные данные, делая их нечитаемыми, она все же отправляла их, утверждают в DIA. «Агентство также проводит экстренный аудит безопасности, чтобы убедиться, что новый диапазон захвата данных настроен правильно, а также проверит предыдущие загрузки данных», — добавил пресс-секретарь.



В настоящее время люди могут загружать свои удостоверения личности в систему электронных документов, а другие документы, такие как страховые карты и свидетельства об образовании, будут добавляться постепенно. В конце января этого года центральные органы власти, такие как министерства, начали принимать заявки, а несколько сотен городов, муниципалитетов и частных лиц добровольно подключились к ним заранее. В апреле к ним присоединилась и полиция, а в июле, например, центры занятости или налоговые и региональные органы.



Со следующего года к ним присоединятся остальные муниципалитеты, окружные избирательные комиссии, школы, страховые компании, банки, нотариусы, чешская почта и посольства. Частные предприятия, такие как рестораны, магазины или гостиницы, могут легко зарегистрироваться через «датову схранку».



Пластиковая версия ID-карты остается в силе, и граждане смогут предъявлять ее, как и раньше, а электронные документы являются лишь возможной альтернативой.