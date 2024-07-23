ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Доступна новая версия программы eDoklady, в которой решена проблема некорректной загрузки данных
31 июля 2024
15:00
158
Агентство цифровых и информационных технологий (DIA) выпустило обновленную версию мобильного приложения eDoklady, в котором можно хранить электронную версию удостоверения личности. Оригинальное приложение ошибочно отправляло больше информации о пользователях, чем это было необходимо. В новой версии это уже невозможно. Пресс-секретарь DIA Якуб Палата сообщил об этом сегодня в пресс-релизе. Новое приложение доступно в App Store и Google Play с вечера понедельника. Старые версии больше не могут быть использованы.
«В последние дни в запланированное обновление было добавлено еще несколько модификаций, чтобы ограничить количество логов, которые приложение отправляет команде разработчиков», — сказал пресс-секретарь. В первоначальных версиях хотя система обрезала и фильтровала личные и конфиденциальные данные, делая их нечитаемыми, она все же отправляла их, утверждают в DIA. «Агентство также проводит экстренный аудит безопасности, чтобы убедиться, что новый диапазон захвата данных настроен правильно, а также проверит предыдущие загрузки данных», — добавил пресс-секретарь.
В настоящее время люди могут загружать свои удостоверения личности в систему электронных документов, а другие документы, такие как страховые карты и свидетельства об образовании, будут добавляться постепенно. В конце января этого года центральные органы власти, такие как министерства, начали принимать заявки, а несколько сотен городов, муниципалитетов и частных лиц добровольно подключились к ним заранее. В апреле к ним присоединилась и полиция, а в июле, например, центры занятости или налоговые и региональные органы.
Со следующего года к ним присоединятся остальные муниципалитеты, окружные избирательные комиссии, школы, страховые компании, банки, нотариусы, чешская почта и посольства. Частные предприятия, такие как рестораны, магазины или гостиницы, могут легко зарегистрироваться через «датову схранку».
Пластиковая версия ID-карты остается в силе, и граждане смогут предъявлять ее, как и раньше, а электронные документы являются лишь возможной альтернативой.
В настоящее время люди могут загружать свои удостоверения личности в систему электронных документов, а другие документы, такие как страховые карты и свидетельства об образовании, будут добавляться постепенно. В конце января этого года центральные органы власти, такие как министерства, начали принимать заявки, а несколько сотен городов, муниципалитетов и частных лиц добровольно подключились к ним заранее. В апреле к ним присоединилась и полиция, а в июле, например, центры занятости или налоговые и региональные органы.
Со следующего года к ним присоединятся остальные муниципалитеты, окружные избирательные комиссии, школы, страховые компании, банки, нотариусы, чешская почта и посольства. Частные предприятия, такие как рестораны, магазины или гостиницы, могут легко зарегистрироваться через «датову схранку».
Пластиковая версия ID-карты остается в силе, и граждане смогут предъявлять ее, как и раньше, а электронные документы являются лишь возможной альтернативой.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
31 ИЮЛЯ 2024
335
Бурчак в этом году будет ранним. Винодел Милослав Мачуча из города Увалы под Вальтице в регионе Бржецлава вчера начал собирать первый виноград и рассчитывает начать его продажу уже 1 августа, когда...
22:00
30 ИЮЛЯ 2024
450
В четверг в Южночешском крае начнет работу круглосуточная скорая медицинская помощь в режиме онлайн. Врачи будут предоставлять базовую диагностику по видеосвязи пациентам, которым не придется ехать...
19:30
30 ИЮЛЯ 2024
459
Высокий спрос на кондиционеры, охладители воздуха и вентиляторы, начавшийся с приходом экстремальных температур, продолжается и сейчас. Например, на онлайн-площадке сравнения цен Heureka.cz за...
16:30
30 ИЮЛЯ 2024
572
Возможность использовать электроэнергию, выработанную фотоэлектрическими установками на крыше дачи, в другом месте, например в квартире, или отправлять ее членам семьи, должна стать ближе с 1...
12:15
30 ИЮЛЯ 2024
665
Сегодня ночью на атомной электростанции «Темелин» произошла внеплановая остановка второго энергоблока на несколько часов. Причиной стала вибрация турбины. Сейчас реактор работает примерно на 55%...
08:00
30 ИЮЛЯ 2024
12357
Назад в магазин вместо мусорного ведра. Министр окружающей среды Петр Хладик хочет улучшить переработку ПЭТ-бутылок и банок. Со следующего года они должны продаваться под залог в четыре кроны, он...
16:30
29 ИЮЛЯ 2024
1070
Водители должны будут проходить первый обязательный медицинский осмотр в несколько более позднем возрасте, чем сегодня. Вместо 65 лет люди в возрасте 70 лет должны будут проходить осмотр, если...
11:35
29 ИЮЛЯ 2024
1837
В 9:20 у банка Česká spořitelna произошел сбой в работе George на мобильном и компьютере. Технические проблемы не влияют на возможность оплаты картой, прокомментировал Лукаш Кропик, пресс-секретарь...
12:00
27 ИЮЛЯ 2024
835
ЕЩЕ ОДИН УДАР ПО ЦИФРОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВОМ. АДМИНИСТРАТОР ТРЕБУЕТ МИЛЛИОНЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ
Цифровизация чешской строительной отрасли получила очередной удар. Хотя чиновники постепенно осваивают новую систему управления строительством, похоже, им еще долгие годы придется поддерживать...
18:00
26 ИЮЛЯ 2024
1065
Цены на продукты питания в Чехии могли бы быть ниже, считает Томаш Проуза, президент Чешской ассоциации торговли и туризма. Об этом Проуза заявил на пресс-конференции в Праге. Препятствием для...
21:00
25 ИЮЛЯ 2024
794
Midjourney по-прежнему остается фаворитом среди генераторов изображений ИИ. С его помощью можно создавать совершенно новые изображения и даже брать за основу те, которые вы загружаете в программу.
22:00
24 ИЮЛЯ 2024
3424
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ГИГАНТСКИЙ ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЬ, УГРОЖАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Искусственный интеллект (ИИ) может представлять серьезную угрозу для окружающей среды из-за своего энергопотребления и влияния на климат. По мере роста популярности и использования этих систем...
19:30
24 ИЮЛЯ 2024
614
Предстоящие летние Олимпийские игры в Париже интересуют 52% чешского населения. Больше внимания этому уделяют мужчины, а уровень интереса также повышается с возрастом и образованием. Из конкретных...
21:00
23 ИЮЛЯ 2024
1325
Подавляющее большинство моделей солнцезащитных очков, проверенных Чешской торговой инспекцией, не прошли проверку. Об этом сообщил пресс-секретарь инспекции Франтишек Котрба. Использование...
19:30
23 ИЮЛЯ 2024
604
То же самое, что и с алкоголем. Энергетические напитки не должны продаваться лицам моложе 18 лет не только из-за содержания химических веществ. В них также содержится большое количество сахара,...