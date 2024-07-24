Остерегайтесь обмана при покупке черники в Чехии

«SZPI предупреждает продавцов неупакованной черники, что в соответствии с действующим законодательством продавец обязан предоставить информацию о продукте питания, которая не должна вводить в заблуждение, особенно в отношении количества продукта. Кроме того, законодательство предусматривает, что информация о количестве продуктов питания должна быть конкретной, однозначной и проверяемой», — сказал Копржива.



Учитывая, что при продаже по объему играют роль такие факторы, как "«тряска» черники или «количество воздуха», которое потребитель покупает одновременно с товаром, продажи по литрам являются значительно менее надежным показателем количества, чем продажи по весу, то есть по килограммам. По словам Копрживы, некоторые потребители отмечают снижение объема до 20 % после переизмерения.



Вот уже несколько сезонов инспекторы SZPI требуют, чтобы неупакованная черника или другие сыпучие фрукты предлагались потребителям по весу. Хотя эта практика используется большинством продавцов и ожидается потребителями, инспекторы SZPI будут следить за ее соблюдением в течение всего сезона.