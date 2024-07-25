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Больше людей в авто — приоритет при парковке. Cтартап из Брно заинтересовал ČEZ и Notino
1 августа 2024
21:00
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Проект Yedem помогает оптимизировать использование парковочных мест. Теперь компания объявила о закрытии инвестиционного раунда.
Сотрудники АЭС «Дукованы», Kiwi.com, Notino и Productboard теперь паркуются иначе. Благодаря стартапу Yedem на их парковках приоритет отдается автомобилям, использующим систему совместного использования поездок. Это помогает сократить выбросы парниковых газов, а также оптимизировать парковку — несмотря на то, что в городах ощущается нехватка парковочных мест, многие из них регулярно остаются неиспользованными. Теперь стартап из Брно объявил о закрытии инвестиционного раунда, и вот краткое описание основных моментов.
Инвестируемый стартап: Yedem.
Кто инвестировал: Czech Founders VC, Patero и JIC Ventures.
Сколько и в каком раунде: Чуть меньше 13 миллионов чешских крон в начальном раунде.
Что делает Yedem: Компания поставляет программное обеспечение, благодаря которому на парковках компаний приоритет отдается автомобилям, использующим систему совместных поездок. Таким образом, компания косвенно помогает сократить выбросы парниковых газов, оптимизировать использование парковочных мест и, как она считает, помогает наладить отношения между коллегами, которые добираются на работу на одной машине.
Как работает Yedem: Благодаря Yedem все сотрудники знают, есть ли у них место на парковке, стоит ли им оставаться в домашнем офисе или воспользоваться другими видами транспорта, например, велосипедом, общественным транспортом или автопулом. Система взаимодействует со шлагбаумами и камерами, позволяя въезжать только зарезервированным автомобилям и автоматизируя весь процесс без необходимости тратить деньги на технические решения, такие как датчики парковки. Неиспользуемые парковочные места могут быть предложены третьим лицам, что увеличивает их доход.
Пример такого подхода компания Yedem демонстрирует на атомной электростанции в Дукованах, куда приезжают три тысячи человек из тридцатикилометрового радиуса с ограниченными транспортными альтернативами. На станции имеется всего пятьсот парковочных мест, что недостаточно для всех сотрудников. Благодаря Yedem на станции ежемесячно собираются около пятисот человек, которые совместно добираются до работы и получают зарезервированное место на парковке в обмен на совместное использование автомобилей. Это позволяет сэкономить ресурсы около 250 автомобилей, которые не ездят на электростанцию каждый день.
Основатели компании Матей Балло и Войтех Руйбр, которые познакомились во время учебы в Шамбери, Франция. Их первым совместным проектом стал будильник с функцией определения местоположения, который помогал спящим в автобусах и поездах не пропустить свою остановку. Это приложение до сих пор имеет тысячи скачиваний по всему миру, и с него начался их совместный путь.
В настоящее время у него девятнадцать крупных корпоративных клиентов, включая ČEZ или вышеупомянутую атомную электростанцию Дукованы, Kiwi.com, Notino, MOL и Productboard. В прошлом году компания заявила, что ее рост составил 100%, а в этом году ожидается трехкратный рост.
«Растущее давление на корпоративную экологическую ответственность стимулирует интерес к Yedem, как и способные основатели, которые пользуются этим преимуществом», — отмечает ведущий инвестор Czech Founders VC Вацлав Павлечка. «Например, только атомная электростанция в Дукованах использует Yedem для сокращения выбросов CO2 на сотни тонн в год», — добавляет Дэвид Сватош из инвестиционной группы Patero.
На что стартап планирует использовать инвестиции? Еще одна веха — немецкоязычные страны, куда Yedem выйдет в следующем году. Основатели уже расширяют команду, чтобы в перспективе выйти со своим решением за рубеж. «Мы также видим потенциал на рынках США и Австралии, а также Азии и Южной Америки. Компании по всему миру решают одни и те же транспортные проблемы, и мы уверены, что наше решение можно легко перенести куда угодно», — добавляет Балло.
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