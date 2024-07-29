Проблемы с оцифровкой управления строительством в Чехии могут привести к миллиардным убыткам

Представители министерства встретились с представителями Чешской палаты архитекторов и Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, занятых в строительстве. По словам представителей профессиональных организаций, многие проблемы возникли из-за плохой коммуникации со стороны Министерства регионального развития (MMR), а также из-за неправильных или отсутствующих настроек ролей пользователей в офисах строительных управлений.



Спустя месяц после запуска процедуры цифрового строительства появились первые оценки потерь, к которым могут привести сложности в работе системы. По данным SMO, проблемы могут привести к задержке 13 000 разрешений на строительство на сумму 100 миллиардов чешских крон, если систему удастся запустить к началу сентября. Экономист компании Datarun Петр Бартон подсчитал, что потери составят 770 миллионов чешских крон в день, если пропускная способность системы выдачи разрешений на строительство сократится вдвое. По его словам, даже в смежных отраслях потери могут достигать миллиарда крон в день.