Словак украл переписку бывшего премьер-министра Чехии и опубликовал на расистском сайте

«Фанатичный защитник цыган». «Сильно озабоченный извращенец». «На пенсии по инвалидности, которого содержит его мать». Это были некоторые из оскорблений, адресованных конкретным людям. Их уже давно публикует чешский расистский сайт White Media. В 2016 году он также бесславно опубликовал личную электронную переписку бывшего премьер-министра Богуслава Соботки.



После нескольких лет сложных расследований городская прокуратура Брно предъявила обвинение создателю сайта Игорю Мижаку. «Обвинительное заключение по делу, названному „White media“, действительно было вынесено 30 июля 2024 года. В деле обвиняется только один человек, а именно тот, о ком вы упомянули», — подтвердил прокурор Ярослав Паул.



Этот человек, родом из Словакии, обвиняется в том, что он нарушил конфиденциальность писем и других документов, хранящихся в тайне. Наказание в таких случаях составляет до пяти лет лишения свободы.



Мижак постоянно находится за границей, с ним не удалось связаться. По информации от Deník N, он живет в Австралии. «В момент совершения преступления он уже находился за границей. Однако его нельзя считать беглецом в смысле Уголовно-процессуального кодекса (он не находится в бегах). Кроме того, его сотрудничество в уголовном процессе соответствует обстоятельствам и ничем не выделяется», — уточнил Паул.



Делом занимался брненский офис Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью SKPV. Авторы «White Media» провозгласили борьбу с «раковой опухолью нации» — неомарксизмом. Они радикально настроены против мультикультурализма, гомосексуальности, антифашизма или меньшинств.



В конце 2015 года сервер также взломал электронную почту тогдашнего премьер-министра Богуслава Соботки, утверждая, что получил секретную информацию. Министерство внутренних дел отрицало это, но White Media опубликовала избранную переписку Соботки в несколько серий, касающуюся кризиса беженцев, предвыборных опросов, управления Чешским радио и финансирования спорта.



«Сайт White Media был очень хорошо сделан с пропагандистской точки зрения для своего времени. Он работал с впечатляющими видеороликами. Особенно опасен был список людей, отнесенных к различным категориям врагов, поскольку они могли стать жертвами манипуляций отдельных исполнителей», — говорит Мирослав Мареш, политолог и специалист по экстремизму и терроризму из Университета Масарика в Брно. Он напомнил, что сайт открыто поддерживал действия норвежского террориста Андерса Брейвика, убившего 77 человек в 2011 году.



White Media также распространяла видеоролики с нападками на цыган или иммигрантов и публиковала списки врагов, выступавших против расизма и ксенофобии. Создатели роликов публиковали их личную информацию, например, копии удостоверений личности, фотографии или номера телефонов.



Среди пострадавших — социолог Линда Сокачова, которая занимается вопросами прав человека и положением женщин в обществе. «К сожалению, они завладели двумя моими электронными адресами и профилем в Facebook. Они украли и опубликовали мои рабочие контракты и личные данные из моей электронной почты», — рассказала она.



Долгое время было неясно, кто стоит за содержанием сайта. Создатель анонимно зарегистрировал его на американскую компанию DreamHost, LLC.



Орган по защите информации еще шесть лет назад предупредил оператора домена о незаконном содержании сайта. В начале 2019 года компания уведомила ведомство, что заблокировала сайт из-за этого. «По состоянию на 8 января 2019 года сайт www.white-media.info больше недоступен», — заявили тогда в чешском ведомстве.



По данным уголовного розыска, именно Мижак с самого начала стоял за сайтом White Media, который был основан в 2009 году. Этот человек родом из Кошице. Он находился под следствием местной полиции по подозрению в создании неонацистских сайтов Blood and Honour и Movement of Creativity. Позже он был приговорен к двум годам лишения свободы. Однако к тому времени он уже жил в Дублине, Ирландия, а позже переехал в Австралию.



Расследование «белых СМИ» затянулось из-за сложностей в общении с иностранными властями. «На длительность досудебного разбирательства негативно повлиял ряд обстоятельств, в частности необходимость обращения за разнообразной юридической помощью к иностранным судебным органам, причем не только в США, но и в некоторых европейских странах и Австралии. Кроме того, например, меры ковида в Австралии, в частности, увеличили продолжительность разбирательства как минимум на 18 месяцев», — пояснил Паул.



Пока неясно, явится ли Мижак в суд в Чехии лично. Как отметил в мае Deník N, экстрадиции Мижака из Австралии препятствует его словацкое гражданство. «Он является гражданином Словацкой Республики, поэтому его экстрадиция не может быть запрошена. Скорее всего, дело будет передано в суд без обвиняемого, суд вынесет приговор, который в случае признания его виновным будет рассмотрен в Австралии», — сообщила газете городской прокурор Катержина Йираскова.



Пресс-секретарь полиции Ондржей Моравчик сообщил, что в уголовном деле фигурируют 54 жертвы. «Что было интересно, так это большое количество международной юридической помощи, на рассмотрение которой во многих случаях уходило несколько месяцев или даже лет. Мы сотрудничали с судебными органами США, Австралии, Швеции, России и Словакии, и нам приходилось просить наших иностранных коллег, например, провести обыски или допросы», — сказал он.