«Древнее, чем сама Земля». Чехи первыми увидели структуру органического материала с астероида Рюгу

Чешские ученые первыми в мире наблюдали трехмерную структуру законсервированной органики с астероида Рюгу. Образцы материала возрастом 4,5 миллиарда лет были собраны японским космическим аппаратом Hajabusa 2 в 2019 году. Полученные результаты дают ценную информацию для выяснения природы органического вещества, которое могло быть доставлено на Землю на ранних этапах формирования Солнечной системы. Оно могло стать важным сырьем для зарождения жизни на нашей планете, говорится в пресс-релизе Чешской академии наук (AV ČR).



Образцы с астероида Рюгу похожи на типы метеоритов, называемые хондритами CI, которые образовались в результате накопления пыли в родительской туманности всего через несколько миллионов лет после рождения Солнечной системы. Космический аппарат «Хаджабуса-2» доставил на Землю пять граммов образца. Японское агентство JAXA предоставило чешским ученым для исследований астероидное зерно размером около 1,5 миллиметра. Ученые назвали его Радегаст.



«Образцы настолько редки, что их прислали лишь в несколько лабораторий, включая нашу, и исследовать их можно было только с помощью микроскопических методов», — говорит Мартин Феруз, руководитель отдела спектроскопии Института физической химии имени Я. Хейровского AV ČR.



Ученые подвергли образец исследованию с помощью ряда передовых методов микроскопии. Среди прочего, они составили серию из тысяч изображений, которые дали им информацию о распределении вещества в исследуемом образце. Чешские ученые стали первыми в мире, кто смог показать 3D-структуру органических частей, более древних, чем Земля.



По словам ученых, на полученных детальных изображениях виден вездесущий глинистый минерал, в который вкраплены точки магнетита, сульфидов железа, фосфатов и углеродистого вещества.



Образцы были изучены учеными из Института физической химии имени Я. Хейровского при AV ČR в Праге, Исследовательского центра CEITEC в Брно и компании Tescan. Первые результаты исследования обобщены в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.