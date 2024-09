Каждый третий чех использует ChatGPT. Что дальше?

ChatGPT является главным первопроходцем и популяризатором диалогового искусственного интеллекта (ИИ), который может опробовать любой желающий. Около 25% чехов в возрасте от 18 до 65 лет активно им пользуются. В возрасте до 26 лет — 52% чехов.



«Цифры подрастающего поколения наглядно показывают, за чем будущее. Это не просто случайное тестирование возможностей искусственного интеллекта, более четверти молодых людей используют ChatGPT регулярно, практически каждую неделю, а некоторые даже ежедневно», — говорит Михал Пешка, соучредитель компании Enehano.



Молодое поколение чаще всего использует интеллектуального чатбота в стиле ChatGPT в качестве помощника на работе. Из тех, кто хотя бы немного знаком с ChatGPT, пятая часть молодых людей считает его полезным. Еще 33% из них считают, что такой интеллектуальный чатбот помог бы им в работе.



«Однако систематическое и практическое использование ИИ в компаниях и организациях все еще остается недостаточным. Именно способность воплотить возможности генеративного ИИ в работоспособные и полезные инструменты или решения является главной задачей, на которой мы сейчас сосредоточены», — говорит Мартин Франк, генеральный директор стартапа Rossie. AI.



По его словам, инструменты ИИ могут включать в себя такие вещи, как мониторинг звонков, когда ИИ создает резюме звонка, определяет возникающие задачи и назначает их. Или же он будет оценивать работу оператора и давать ему обратную связь. Затем, например, обработка электронной почты, где ИИ может классифицировать сообщения электронной почты, подготовить резюме сообщения для получателя и создать возможное решение или ответ на основе задач, содержащихся в сообщении.



Около 7% людей сказали, что, хотя использование интеллектуального чатбота в формате ChatGPT в их работе было бы разумным и возможным, сами они этого не хотят. Еще 2% чехов обеспокоены появлением ChatGPT.



Согласно прошлогоднему отчету американского инвестиционного банка Goldman Sachs, искусственный интеллект может уничтожить до 300 миллионов рабочих мест по всему миру. По мнению Мартина Форда, американского футуриста и автора книги Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything, это может привести к ужасным последствиям.



«Дело не только в том, что это произойдет с отдельными людьми, это может быть вполне системным явлением. Это может произойти со многими людьми, совершенно внезапно, потенциально одновременно. И это будет иметь последствия не только для отдельных людей, но и для всей экономики», — сказал Форд.



Матиас Дёпфнер, генеральный директор немецкой медиагруппы Axel Springer, ранее говорил, что такие системы, как ChatGPT, могут заменить, например, журналистов. Карл Бенедикт Фрей, экономист из Оксфордского университета, сказал BBC, что в будущем журналисты столкнутся с большей конкуренцией, потому что ChatGPT позволяет людям с посредственными навыками писать эссе и статьи.



Некоторые художники и программисты также выражают опасения по поводу перспектив трудоустройства в связи с появлением ИИ. Однако ИИ также может создать новые возможности и рабочие места в тех областях, где требуется повышение производительности и эффективности.



В отчете Goldman Sachs подчеркивается, что использование ИИ варьируется в зависимости от сферы деятельности, и в административной сфере можно автоматизировать больше задач, чем в других отраслях, таких как строительство.



Искусственный интеллект занял центральное место в разработке ChatGPT. Эта чат-система может генерировать различные тексты, включая статьи, эссе, шутки и стихи, на основе простых запросов. ChatGPT учится отвечать на предложения пользователей и, как и люди, учится на основе большого количества данных.



В мае 2024 года стала доступна более совершенная модель искусственного интеллекта — GPT-4o. Она способна давать более безопасные и полезные ответы и прокладывает путь к распространению человекоподобных технологий. Она также может имитировать эмоции.



Веб-приложение предлагается OpenAI бесплатно, но в платной версии вы можете пользоваться системой даже при высокой нагрузке. Остальным приходится ждать, пока освободится мощность. Подписка, которая также предлагает другие преимущества, стоит 20 долларов в месяц, что в переводе на чешские кроны составляет около 470 крон.



За ChatGPT стоит стартап OpenAI, который финансируется Microsoft.