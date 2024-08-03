Чехия получит танки от Rheinmetall в качестве компенсации за поддержку Украины

В обмен Чехия передаст Украине военные материалы. Как заявили представители компании, общая стоимость контракта составляет несколько сотен миллионов евро, что делает его вторым подобным жестом в адрес Чехии.



Опубликованная сегодня информация от Rheinmetall согласуется с заявлением Министерства обороны Чехии, сделанным в конце июля, после подписания соглашения между обеими странами и производителем вооружений.



Компания также уточнила, что первые танки поступят в чешскую армию уже в конце 2024 года, остальные — к концу апреля следующего года, а эвакуационная машина Büffel 3 завершит поставки в начале 2026 года.



Подготовка техники уже началась. В ее рамках будет осуществлен ремонт танков Leopard 2A4 из запасов различных стран, которые используются Rheinmetall. Эвакуационный танк Büffel 3 создадут на базе восстановленного шасси Leopard 2 и он будет представлять собой самую современную модель.



Ранее Германия уже передала Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину в 2022 и 2023 годах в рамках компенсации за поддержку Украины. По данным предыдущих сообщений, стоимость первой партии составила 3,85 млрд крон.



Министерство обороны Чехии также начало предварительные консультации на рынке по закупке дополнительных танков Leopard 2A4. В феврале премьер-министр Петр Фиала (ODS) сообщил о возможности приобретения у Германии еще 15 единиц.



Модификации Leopard 2A4 и 2A8 должны заменить советскую технику, а чешская армия может получить до 122 танков этого типа к 2030 году.