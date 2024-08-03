В Остраве не могут найти источник зловония из промзоны. Вызвали ученых

Замеры будут проводиться с августа до конца года в районах Грабувка, Грабова и Стара-Бела.



Отбор и идентификация проб будут проводиться с помощью специальных методов, которые еще не применялись в Чехии, например, отбор проб на сорбционные трубки или использование тепловизионных камер для наблюдения за утечками газа из зданий.



Поводом для проведения измерений стал запах из промышленной зоны Грабова, на который уже несколько лет жалуются жители Остравы-Юг, Грабова и Нова-Бела. На основании просьб жителей разобраться в ситуации мэр Остравы-Юг Мартин Беднарж и мэр Нова-Бела Лумир Бахр в июне 2021 года инициировали встречу представителей пострадавших районов.



На встрече присутствовали не только представители районов, города, областных властей, Института здравоохранения, Чешской экологической инспекции, но и представители граждан. В последующие три года подобные встречи повторялись несколько раз, чтобы найти возможные источники запаха и обеспечить его устранение. Однако это так и не увенчалось успехом.



По мнению экспертов, запах, скорее всего, не связан с единственной проблемой, а накапливается в промзоне Грабова из нескольких источников. Именно поэтому город организовал повторные замеры.



В 2021 году, например, Остравский институт здравоохранения проводил измерения с 6 по 16 сентября с помощью двух измерительных станций, финансируемых городом и CTPark Ostrava.



Однако измерения не показали наличия загрязняющих веществ, таких как пыль, озон или оксиды азота, серы и углерода, превышающих установленные законом пределы.



Поэтому в следующем году институт здравоохранения провел еще одно измерение, на этот раз на территории гимназии EDUCAnet Ostrava в Грабувке. В то же время город обратился к профессору Хелене Рацлавской из Центра энергетики и экологических технологий с просьбой провести исследование по вопросу запаха в районе промышленной зоны Острава-Грабова.



Однако источник запаха не был найден даже после этих мер. Несмотря на то, что операторы промышленной зоны озеленяют свою деятельность, жалобы от горожан на запах продолжаются.



Поэтому в этом году город снова обратился к экспертам из Научно-технического университета, и будут проведены новые измерения с использованием специальных методов. Профессор Рацлавска и ее команда определят происхождение соединений, вызывающих запах.