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Жара снижает производительность систем солнечной энергии. Какая оптимальная погода?
18 августа 2024
17:00
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Нынешние жаркие погодные условия снижают производительность солнечных электростанций на несколько процентов по сравнению с оптимальными показателями. Однако представители отрасли утверждают, что это не означает, что лето автоматически хуже для фотоэлектрических установок, поскольку снижение выработки обычно компенсируется более высоким уровнем освещенности и длинными днями. Они также отмечают, что влияние оказывает используемая технология. Это следует из комментариев промышленных ассоциаций и производителей. На большей части территории страны температура летом достигала 35°C.
«Производительность солнечных панелей ниже при высоких температурах, потому что кремний имеет более высокую производительность при низких температурах. Разница в производительности между 25 и 35°C может составлять 5–10%», — сказал Ян Крчмарж, исполнительный директор Ассоциации солнечных батарей. Однако он отметил, что более низкая производительность компенсируется большей освещенностью и более длинными днями в летние месяцы.
Штепан Халупа, глава Палаты возобновляемых источников энергии, также признал, что производительность солнечных панелей ниже на несколько процентов. «Но я не считаю это проблемой. Технология справляется с этим, она может работать даже в районах с гораздо более высокими температурами. Будь то производитель для собственных нужд или, возможно, продавец, они знают производственный поток панелей и, таким образом, могут хорошо прогнозировать производительность и производство, управлять потреблением или другими элементами гибкости», — сказал он.
По словам Халупы, практика уже показала, что наилучшие условия для производства электроэнергии с помощью фотоэлектрических панелей наблюдаются в мае и июне. Он также напомнил, что на производство, помимо способа установки, ориентации и наклона панелей, влияют несколько факторов: погода, продолжительность дня и, как следствие, температура.
По данным S-Power Energies, прохладная, солнечная погода наиболее благоприятна для солнечных панелей с точки зрения производительности. «Так, в солнечные зимние дни они работают лучше всего, но солнце светит на них лишь короткую часть дня и часто не под оптимальным углом. Жарким летом производительность отдельных панелей несколько ниже. Однако производительность всей электростанции гораздо выше, чем зимой, потому что жаркая погода компенсируется продолжительностью освещения и лучшим углом падения лучей», — рассказал директор компании Ярослав Шуварский.
Он отметил, что для идеальной работы фотоэлектрических станций решающее значение имеет ряд факторов, в частности, технология, по которой они работают, и то, не затенены ли они чем-либо хотя бы частично.
Штепан Халупа, глава Палаты возобновляемых источников энергии, также признал, что производительность солнечных панелей ниже на несколько процентов. «Но я не считаю это проблемой. Технология справляется с этим, она может работать даже в районах с гораздо более высокими температурами. Будь то производитель для собственных нужд или, возможно, продавец, они знают производственный поток панелей и, таким образом, могут хорошо прогнозировать производительность и производство, управлять потреблением или другими элементами гибкости», — сказал он.
По словам Халупы, практика уже показала, что наилучшие условия для производства электроэнергии с помощью фотоэлектрических панелей наблюдаются в мае и июне. Он также напомнил, что на производство, помимо способа установки, ориентации и наклона панелей, влияют несколько факторов: погода, продолжительность дня и, как следствие, температура.
По данным S-Power Energies, прохладная, солнечная погода наиболее благоприятна для солнечных панелей с точки зрения производительности. «Так, в солнечные зимние дни они работают лучше всего, но солнце светит на них лишь короткую часть дня и часто не под оптимальным углом. Жарким летом производительность отдельных панелей несколько ниже. Однако производительность всей электростанции гораздо выше, чем зимой, потому что жаркая погода компенсируется продолжительностью освещения и лучшим углом падения лучей», — рассказал директор компании Ярослав Шуварский.
Он отметил, что для идеальной работы фотоэлектрических станций решающее значение имеет ряд факторов, в частности, технология, по которой они работают, и то, не затенены ли они чем-либо хотя бы частично.
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