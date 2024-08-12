Правительство Чехии одобрило закон о цифровой экономике

Законопроект регулирует правила работы онлайн-посреднических услуг, таких как провайдеры интернет-соединения, интернет-торговые площадки, социальные сети, облачные сервисы, онлайн-платформы, веб-хостинг или интернет-поисковые системы. Таким образом, пользователи получают больший контроль над предоставляемыми услугами.





Закон также устанавливает правило: то, что незаконно в обычной среде, является незаконным и в интернете. Пользователи будут иметь возможность привлечь внимание к противоправному контенту посредством должным образом обоснованного уведомления. Это уведомление должно включать объяснение того, почему контент является незаконным. Уведомление будет затем рассмотрено платформой в соответствии с законом, и только если станет ясно, что контент действительно незаконен, он будет удален.





Законопроект также устанавливает правила для электронной коммерции и других цифровых услуг, чтобы не только крупнейшие игроки могли завоевать позиции на рынке. По данным министерства, правила устанавливаются пропорционально размеру каждого предприятия, поэтому у крупных интернет-компаний будет больше обязательств, чем у мелких. Защита малых предприятий призвана поддержать конкуренцию и развитие инноваций.





