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Правительство Чехии одобрило закон о цифровой экономике
22 августа 2024
14:00
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Цель стандарта — обеспечить защиту пользователей интернета и их данных и в то же время установить равные условия для компаний, работающих в интернете. Закон, который еще предстоит рассмотреть парламенту, основывается на европейских мерах по функционированию цифрового пространства, говорится в пресс-релизе Минпромторга.
Законопроект регулирует правила работы онлайн-посреднических услуг, таких как провайдеры интернет-соединения, интернет-торговые площадки, социальные сети, облачные сервисы, онлайн-платформы, веб-хостинг или интернет-поисковые системы. Таким образом, пользователи получают больший контроль над предоставляемыми услугами.
Закон также устанавливает правило: то, что незаконно в обычной среде, является незаконным и в интернете. Пользователи будут иметь возможность привлечь внимание к противоправному контенту посредством должным образом обоснованного уведомления. Это уведомление должно включать объяснение того, почему контент является незаконным. Уведомление будет затем рассмотрено платформой в соответствии с законом, и только если станет ясно, что контент действительно незаконен, он будет удален.
Законопроект также устанавливает правила для электронной коммерции и других цифровых услуг, чтобы не только крупнейшие игроки могли завоевать позиции на рынке. По данным министерства, правила устанавливаются пропорционально размеру каждого предприятия, поэтому у крупных интернет-компаний будет больше обязательств, чем у мелких. Защита малых предприятий призвана поддержать конкуренцию и развитие инноваций.
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