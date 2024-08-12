Сэкономить тонны бумаги. Правительство Чехии одобрило введение электронных чеков

По словам министра промышленности Йозефа Сикелы, законодательное закрепление электронных и цифровых квитанций, которое еще будет обсуждаться, облегчит процесс покупок. Цифровой чек в едином формате можно получить, например, через приложение, электронную почту или QR-код, что, по мнению Сикелы, ускорит, упростит и сделает процесс покупок более эффективным. В то же время это будет способствовать постепенному исключению ситуации, когда чек распечатывается и выбрасывается прямо в мусор, потому что покупатель его не хочет.





Бумажные квитанции будут выдаваться только в том случае, если клиент специально попросит об этом.





«Мы уделяем особое внимание оцифровке процессов, использованию искусственного интеллекта, а также законодательным изменениям, которые помогут облегчить бизнес во всех сферах и повысить привлекательность Чешской Республики среди иностранных инвесторов», — добавил Сикела, добавив, что все меры должны быть реализованы к середине следующего года.





Бизнес-пакет, созданный по инициативе бизнес-союзов, также расширяет возможности выплаты заработной платы в иностранной валюте или упрощает передачу транспортных средств новым владельцам. По мнению министра промышленности и торговли Йозефа Сикеля (СТАН), корректировки в сферах бизнеса, занятости и налогового администрирования должны сократить расходы и сэкономить время предпринимателей.





Торговая палата утверждает, что, снизив административную нагрузку на четверть, компании Чехии сэкономят 18 миллиардов крон ежегодно.