В Чехии полным ходом развернулся фишинг под видом ČNB

В прошлом месяце ČNB предостерег от подобной практики и сообщил, что киберпреступники регулярно создают новые поддельные сайты, пытаясь выдать себя за сотрудников ČNB. После блокировки поддельного домена мошенники тут же создают другие, часто с похожими названиями.



Представители ČNB предупреждают население о необходимости остерегаться любых нежелательных запросов на перевод денег на счета, которые представляются как «резервные фонды ČNB» или что-то подобное. Все подобные сообщения должны тщательно проверяться, будь то телефонные звонки, сайты или социальные сети.



Этот вид атак является изощренным и направлен на то, чтобы, воспользовавшись надежным именем банка, заманить пользователей и заставить их совершить непродуманные действия. Поэтому важно, чтобы люди были бдительны и получали информацию только из официальных источников ČNB, чтобы защитить себя от финансовых потерь и неправомерного использования личных данных.