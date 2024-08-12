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В Чехии полным ходом развернулся фишинг под видом ČNB
22 августа 2024
15:00
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В последнее время в Чехии развернулась активная фишинговая кампания, использующая для мошенничества имя Чешского национального банка (ČNB). Мошенники создают поддельные сайты, имитирующие официальный сайт ČNB, и пытаются получить от пользователей конфиденциальную информацию или даже деньги.
В прошлом месяце ČNB предостерег от подобной практики и сообщил, что киберпреступники регулярно создают новые поддельные сайты, пытаясь выдать себя за сотрудников ČNB. После блокировки поддельного домена мошенники тут же создают другие, часто с похожими названиями.
Представители ČNB предупреждают население о необходимости остерегаться любых нежелательных запросов на перевод денег на счета, которые представляются как «резервные фонды ČNB» или что-то подобное. Все подобные сообщения должны тщательно проверяться, будь то телефонные звонки, сайты или социальные сети.
Этот вид атак является изощренным и направлен на то, чтобы, воспользовавшись надежным именем банка, заманить пользователей и заставить их совершить непродуманные действия. Поэтому важно, чтобы люди были бдительны и получали информацию только из официальных источников ČNB, чтобы защитить себя от финансовых потерь и неправомерного использования личных данных.
Представители ČNB предупреждают население о необходимости остерегаться любых нежелательных запросов на перевод денег на счета, которые представляются как «резервные фонды ČNB» или что-то подобное. Все подобные сообщения должны тщательно проверяться, будь то телефонные звонки, сайты или социальные сети.
Этот вид атак является изощренным и направлен на то, чтобы, воспользовавшись надежным именем банка, заманить пользователей и заставить их совершить непродуманные действия. Поэтому важно, чтобы люди были бдительны и получали информацию только из официальных источников ČNB, чтобы защитить себя от финансовых потерь и неправомерного использования личных данных.
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