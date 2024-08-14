Интерес к дронам растет. Чешский производитель Primoco сообщает о рекордных результатах

Компания Primoco UAV SE, акции которой торгуются на Пражской фондовой бирже, объявила о лучших результатах полугодия в своей истории. По мнению компании, это связано с растущим интересом к беспилотным системам со стороны заказчиков в оборонном, охранном и гражданском секторах.





Продажи чешского поставщика беспилотных систем в первом полугодии выросли на 81% — до 331,3 миллиона крон. По сравнению с первой половиной прошлого года чистая прибыль также выросла такими же высокими темпами, достигнув 121,2 миллиона крон. Прибыль EBITDA, то есть прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, увеличилась на 128 процентов — до 156,7 миллионов крон по сравнению с тем же периодом прошлого года.





«Помимо высочайшего качества наших машин и их исключительной долговечности, которую они демонстрируют каждый день в сотнях миссий на четырех разных континентах, клиенты также ценят нашу способность гибко реагировать на их индивидуальные потребности и осуществлять поставки в короткие сроки», — сказал генеральный директор и основатель компании Ладислав Семетковский.





По его словам, компания сейчас получает выгоду от акцента на инвестиции в инновационные технологии, производственные мощности и глобальные деловые связи. Это, среди прочего, позволяет компании поддерживать очень высокую операционную рентабельность на уровне выше 40%.





Стоимость акций выросла более чем в три раза с момента дебюта компании на фондовом рынке в ноябре 2018 года и достигла текущей цены в 855 крон за штуку. При этом инвесторы оценивают компанию более чем в 4 миллиарда крон. В январе этого года компания перешла со Старт-маркета для малого и среднего бизнеса на основной Прайм-маркет Пражской фондовой биржи.





Новые контракты





В то же время в первой половине этого года Primoco заключила новые контракты на поставку в общей сложности 26 беспилотных самолетов на сумму более полумиллиарда крон. Таким образом, компания постоянно выполняет ранее объявленный годовой прогноз, согласно которому в этом году она получит новые заказы на 50-60 машин общей стоимостью около одного миллиарда крон. В прошлом году клиенты заказали 33 беспилотных летательных аппарата Primoco UAV One 150.





По мнению Семетковского, за ростом спроса на беспилотные БПЛА Primoco стоит не только текущая геополитическая ситуация в мире, когда правительства и силы безопасности ряда стран все больше осознают важную роль беспилотной авиации в обеспечении и укреплении своих сил. собственный оборонный потенциал, но и растущее применение в гражданском секторе.





«Примером может служить июньский контракт на поставку заказчику из Азии двух самолетов Primoco БПЛА, где они будут выполнять миссии в области контроля, калибровки и оценки аэропортового навигационного оборудования», — добавляет глава компании.





Расширение мощностей





При этом компания движется к кардинальному расширению собственных мощностей в виде строительства нового производственного, сервисного и учебного центра. Для этого оно уже приобрело 303 000 квадратных метров земли в окрестностях Писека. Параллельно идет подготовка проектной документации и других документов, необходимых для подачи заявления на получение разрешения на строительство.





«На сегодняшний день мы инвестировали 125 миллионов крон в этот ключевой проект будущего исключительно за счет собственных средств. Если все пойдет по плану, строительные работы могут начаться уже в следующем году», — говорит Семетковский.





Новый объект должен позволить компании увеличить производство с нынешних примерно 100 беспилотных самолетов в год до 250 единиц в год. Завершение проекта на общую сумму в три четверти миллиарда крон теперь запланировано на 2027 год.