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Westinghouse против решения ČEZ. Компания возражает против корейского поставщика для АЭС «Дукованы»
27 августа 2024
20:00
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Westinghouse Electric Company объявила о том, что подала апелляцию в Управление по защите конкуренции. Она протестует против решения ČEZ выбрать компанию Korea Hydro & Nuclear Power в качестве предпочтительного поставщика для строительства двух новых ядерных реакторов на АЭС «Дукованы». Через несколько часов, впрочем, появились новости о том, что ядерный тендер имеет исключение по безопасности, поэтому проигравшие участники не могут оспорить процедуру, а компания не может подать апелляцию в Антимонопольное управление.
Спор Westinghouse с корейцами является давним. Американцы уже утверждали, что KHNP не имеет права использовать реакторную технологию, предложенную в Чехии.
В июле правительство приняло решение о строительстве двух новых ядерных реакторов в Дукованах. Они будут построены корейской компанией KHNP, выигравшей тендер, в котором чешское правительство отдало ей предпочтение перед французской компанией EDF. Сейчас ČEZ ведет переговоры с корейцами о заключении контракта, который должен быть подписан к концу марта следующего года. Первый из новых реакторов на АЭС «Дукованы» должен быть готов в 2036 году. Компания Westinghouse также первоначально претендовала на участие в тендере, но правительство не пригласило ее на следующий этап конкурса в начале этого года. Оно заявило, что первая заявка от США не соответствовала условиям.
Westinghouse подала заявку в ČEZ на поставку усовершенствованного реактора AP1000 — единственного в мире действующего реактора поколения III+ с полностью пассивными системами безопасности, модульной конструкцией и наименьшей площадью на МВтэ.
Помимо незаконного использования американских технологий, внедрение реактора APR1000 вместо AP1000 означало бы перенос десятков тысяч рабочих мест в сфере чистой энергетики из Чехии и США в Корею, включая 15 000 рабочих мест в родном штате Westinghouse — Пенсильвании.
Westinghouse продолжит активно защищать свои права на интеллектуальную собственность и соблюдение американских законов об экспортном контроле в рамках текущего международного арбитража и судебных разбирательств в США. Решение по арбитражному делу ожидается не ранее второй половины 2025 года.
В июле правительство приняло решение о строительстве двух новых ядерных реакторов в Дукованах. Они будут построены корейской компанией KHNP, выигравшей тендер, в котором чешское правительство отдало ей предпочтение перед французской компанией EDF. Сейчас ČEZ ведет переговоры с корейцами о заключении контракта, который должен быть подписан к концу марта следующего года. Первый из новых реакторов на АЭС «Дукованы» должен быть готов в 2036 году. Компания Westinghouse также первоначально претендовала на участие в тендере, но правительство не пригласило ее на следующий этап конкурса в начале этого года. Оно заявило, что первая заявка от США не соответствовала условиям.
Westinghouse подала заявку в ČEZ на поставку усовершенствованного реактора AP1000 — единственного в мире действующего реактора поколения III+ с полностью пассивными системами безопасности, модульной конструкцией и наименьшей площадью на МВтэ.
Помимо незаконного использования американских технологий, внедрение реактора APR1000 вместо AP1000 означало бы перенос десятков тысяч рабочих мест в сфере чистой энергетики из Чехии и США в Корею, включая 15 000 рабочих мест в родном штате Westinghouse — Пенсильвании.
Westinghouse продолжит активно защищать свои права на интеллектуальную собственность и соблюдение американских законов об экспортном контроле в рамках текущего международного арбитража и судебных разбирательств в США. Решение по арбитражному делу ожидается не ранее второй половины 2025 года.
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