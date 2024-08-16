Westinghouse против решения ČEZ. Компания возражает против корейского поставщика для АЭС «Дукованы»

Спор Westinghouse с корейцами является давним. Американцы уже утверждали, что KHNP не имеет права использовать реакторную технологию, предложенную в Чехии.



В июле правительство приняло решение о строительстве двух новых ядерных реакторов в Дукованах. Они будут построены корейской компанией KHNP, выигравшей тендер, в котором чешское правительство отдало ей предпочтение перед французской компанией EDF. Сейчас ČEZ ведет переговоры с корейцами о заключении контракта, который должен быть подписан к концу марта следующего года. Первый из новых реакторов на АЭС «Дукованы» должен быть готов в 2036 году. Компания Westinghouse также первоначально претендовала на участие в тендере, но правительство не пригласило ее на следующий этап конкурса в начале этого года. Оно заявило, что первая заявка от США не соответствовала условиям.



Westinghouse подала заявку в ČEZ на поставку усовершенствованного реактора AP1000 — единственного в мире действующего реактора поколения III+ с полностью пассивными системами безопасности, модульной конструкцией и наименьшей площадью на МВтэ.



Помимо незаконного использования американских технологий, внедрение реактора APR1000 вместо AP1000 означало бы перенос десятков тысяч рабочих мест в сфере чистой энергетики из Чехии и США в Корею, включая 15 000 рабочих мест в родном штате Westinghouse — Пенсильвании.



Westinghouse продолжит активно защищать свои права на интеллектуальную собственность и соблюдение американских законов об экспортном контроле в рамках текущего международного арбитража и судебных разбирательств в США. Решение по арбитражному делу ожидается не ранее второй половины 2025 года.