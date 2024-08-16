Уже четверть чешских домохозяйств живет на грани: разрыв между богатыми и бедными увеличивается

Инфляционный шторм последних двух лет негативно сказался на финансовом положении преимущественно бедных семей. По словам социолога PAQ Research Даниэля Прокопа, увеличилось число уязвимых и нестабильных семей, которые имеют сбережения максимум на два месяца и, кроме того, ничего не откладывают из своего ежемесячного дохода. «Таким образом, они на нуле или в минусе», — отметил он.





«Если осенью 2021 года 16 процентов чешских домохозяйств были в таком положении, то весной этого года их было уже 26 процентов». В особой группе риска находятся домохозяйства одиноких пенсионеров, одиноких родителей и семей с детьми с доходом ниже медианного, который составляет примерно 61 000 чешских крон в случае домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми», — добавил Якуб Комарек, экономист PAQ Research.





По его словам, высокая инфляция сильнее всего ударила по уязвимым домохозяйствам. «Для этих домохозяйств рост расходов в последние годы во много раз превышал рост заработной платы. Известно, что экономические показатели Чехии с 2020 года являются одними из худших в ЕС«, — добавил он.





Аналитики компании Česká spořitelna также отметили, что увеличилось число домохозяйств, которые не могут удовлетворить некоторые из своих базовых потребностей, например, обеспечить достаточное отопление, заменить сломанную мебель и покрыть непредвиденные расходы.

«Более половины чехов не имеют финансового резерва хотя бы на три месяца вперед и поэтому не готовы к непредвиденным финансовым расходам», — добавила эксперт в области финансов Моника Груба.





По словам директора Научно-исследовательского института труда и социальных вопросов Робина Майалеха, хотя потребление домохозяйств немного восстановилось после девяти кварталов, это в основном отложенное потребление, которое нельзя считать достаточным экономическим стимулом.





«Наше исследование также показывает, что экономическое положение населения в последние годы довольно сильно ухудшилось. В основном это связано с резким падением реальных доходов в последние годы», — сказал он.





Ножницы открываются





Экономист Комарек отметил, что, хотя средний уровень благосостояния чешских домохозяйств достигает 4 миллионов чешских крон, распределение активов и финансового положения между семьями очень неравномерно.





«Средняя стоимость активов беднейшей пятой части домохозяйств составляет всего около 100 000 чешских крон, а второй пятой — около 1,2 миллиона крон. Напротив, у самой богатой пятой части домохозяйств средняя стоимость активов составляет около 8,2 миллиона чешских крон», — сказал Комарек.





Он добавил, что Чешская Республика является одной из стран, где доля самых богатых владеет одной из самых больших долей частной национальной собственности.





Согласно прошлогоднему анализу швейцарского банка UBS, один процент самых богатых чехов владеет 37,8 процентами общей стоимости активов домохозяйств, а их средний чистый капитал составляет 78 миллионов чешских крон. Однако определить стоимость активов самых богатых сложно, поскольку они часто не раскрывают его.





«Сочетание высокого неравенства богатства и снижения реальной заработной платы особенно ярко проявилось в последние восемь лет. Благодаря относительной доступности ипотечного кредитования, которое также дает право на щедрые налоговые льготы, рост стоимости недвижимости, а значит, и активов, почти вдвое превысил рост средней заработной платы, — отмечает Комарек.





«У нас один из самых высоких уровней неравенства богатства в развитом мире. Однако еще более тревожным является тот факт, что наша налоговая система устроена таким образом, что неравенство богатства продолжает расти, и мы видим подтверждение этому в международных данных за последние годы», — подтвердил Майалех.





Несмотря на то, что в этом году налог на недвижимость был увеличен почти вдвое, причем в Чехии один из самых низких налогов на недвижимость в Европе. Кроме того, здесь не взимается налог на наследство или налог на передачу собственности, как это принято за рубежом.





Низкое налогообложение капитала, высокое налогообложение труда





«В целом, если самые богатые получают доход в основном от капитала, где налогообложение очень низкое, то другие получают его от труда, где налогообложение, включая сборы, очень высокое», — резюмировал Комарек.





Налогообложение труда работников — дохода, от которого зависит большинство домохозяйств, — относительно высоко. Более того, в связи с введением оплаты больничных листов в консолидационный пакет правительства, в этом году он увеличился. Кроме того, критики утверждают, что налоговые льготы не используются по достоинству, а ведь они должны помочь в основном малообеспеченным людям.

Разницу в неравенстве благосостояния можно было бы сгладить за счет большего увеличения подоходного налога, который здесь очень скромный по сравнению с западными стандартами.





Некоторые более богатые люди получат более высокие налоговые льготы, например, за счет уменьшения налоговой базы на величину выплачиваемых процентов по ипотеке. Кроме того, благодаря более высоким доходам они могут воспользоваться такими поддерживаемыми государством продуктами, как пенсионные накопления или долгосрочные инвестиционные продукты.





«В то время как неравенство доходов в Чешской Республике является одним из самых низких в странах ОЭСР, мы находимся на противоположной стороне рейтинга, когда речь идет о неравенстве богатства», — сказала аналитик Česká spořitelna Тереза Хртусова.