ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
К выборам 2025 года почти все пособия можно будет оформить онлайн
8 сентября 2024
17:00
134
К концу срока проведения всеобщих выборов 2025 года почти все пособия и субсидии можно будет оформить в цифровом виде. В следующем году люди смогут подавать онлайн-заявления на получение пособий по безработице, уходу, инвалидности и нового пособия, которое после реформы заменит четыре существующих пособия. Об этом сообщил журналистам министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Министерство начало внедрять электронные заявления год назад. Теперь через интернет можно подать заявление на получение родительского пособия, жилищного пособия, пособия на ребенка и пенсии. По словам Юречки, на данный момент 182 000 человек оформили свои заявления с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера, не посещая офисы.
«За год мы значительно превысили ожидаемые минимальные показатели. Большой сдвиг в том, что у нас есть 182 000 человек, которым больше не нужно приходить в отделение», — сказал Юречка.
С августа прошлого года можно подать электронное заявление на получение родительского пособия, а с декабря — на получение жилищного пособия, детского пособия и пенсии. Почти 60% заявлений на родительское пособие, более 40% на жилищное пособие, почти 40% на детское пособие и 7% на пенсию были получены в цифровом виде. Юречка отметил, что больше всего онлайн-системой пользуются жители Праги и Брно. В столице социальное управление получило в электронном виде почти 20% заявлений о назначении пенсии по старости.
«За год мы значительно превысили ожидаемые минимальные показатели. Большой сдвиг в том, что у нас есть 182 000 человек, которым больше не нужно приходить в отделение», — сказал Юречка.
С августа прошлого года можно подать электронное заявление на получение родительского пособия, а с декабря — на получение жилищного пособия, детского пособия и пенсии. Почти 60% заявлений на родительское пособие, более 40% на жилищное пособие, почти 40% на детское пособие и 7% на пенсию были получены в цифровом виде. Юречка отметил, что больше всего онлайн-системой пользуются жители Праги и Брно. В столице социальное управление получило в электронном виде почти 20% заявлений о назначении пенсии по старости.
Согласно министерскому графику, с января можно будет регистрировать соискателей и подавать заявления на получение пособий по безработице дистанционно. С мая следующего года должна быть переведена в цифровой формат программа детских групп. С июля будет введено новое пособие, которое заменит четыре существующих. Его оформление также должно быть цифровым. С середины года будет запущена так называемая единая ежемесячная отчетность работодателей (JMHZ), которая будет предоставлять данные о работниках и их доходах в электронном виде властям и государству. С сентября 2025 года люди смогут подавать заявления на получение пособий по уходу и пособий по инвалидности, связанных с передвижением или вспомогательными средствами, через приложение.
«По всем вопросам сейчас идет законодательный процесс. Это произойдет в течение следующих 12 месяцев. В конце этого срока 95% клиентов не придется ходить в офисы... Цель — достичь 100% за исключением некоторых мелочей. Если человек не хочет идти в офис, ему не придется этого делать», — сказал Юречка. Однако подавать заявления можно будет и непосредственно в отделениях с помощью сотрудников.
Заявители будут заполнять анкеты через приложения на портале Jenda. Они будут входить в систему, используя свою электронную идентификацию, то есть банковский идентификатор. По словам представителей министерства, они должны вводить только те данные, которые власти не могут получить из других баз данных и реестров. По словам главы департамента информационных технологий министерства Карела Трпкоша, объем информации, которую необходимо задокументировать, уменьшается для домохозяйств и работодателей. JMHZ заменяет около 30 из 64 анкет, сказал Трпкош. Обработка документов постепенно переводится в цифровой формат, и теперь не нужно так много чиновников. Однако они должны оставаться в центрах занятости и заниматься консультированием и работой с клиентами.
На предыдущих выборах министерство подвергалось резкой критике за неработающие информационные системы. За последний год оно значительно ускорило оцифровку.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:30
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1013
Несколько пожарных расчетов с утра субботы тушили пожар на крыше бассейна в городе Чески-Крумлов. Пламя вспыхнуло в перекрытиях крыши, пришлось отключить фотоэлектрические панели. Следователи...
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2024
518
Ученый Томаш Чижмар из Института технологии приборостроения Академии наук Чешской Республики в Брно внес значительный вклад в разработку эндоскопа с волокном толщиной с человеческий волос. Он...
18:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
712
Подразделение 29155 российской военной разведки ГРУ, агенты которого Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в организации взрыва в Врбетице, также стояло за многочисленными хакерскими...
08:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
604
Группа талантливых чешских студентов сумела не только изобрести, но и построить космический спутник, а теперь им удалось добиться того, чтобы он действительно полетел в космос. К концу года он...
14:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
1123
ЧИСЛО КОМПАНИЙ С РУССКИМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ В ЧЕХИИ СОКРАЩАЕТСЯ, А СО СЛОВАЦКИМИ И ВЕНГЕРСКИМИ — УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Больше всего в этом году в Чехии сократилось количество компаний, принадлежащих белорусам и россиянам. Напротив, быстрее всего увеличивается число собственников фирм из Венгрии и Словакии. Это...
11:00
31 АВГУСТА 2024
701
Четверть родителей потратят на начало учебного года более 5 000 крон. Почти треть потратит от 3 000 до 5 000 крон. Большинство из них оплачивают обувь и одежду для детей, затем следуют школьные...
20:00
29 АВГУСТА 2024
2148
Чешские потребители давно ждали государственных поощрений, которые сделали бы покупку чисто электрического автомобиля более доступной. В марте этого года программа субсидирования покупки...
08:00
29 АВГУСТА 2024
1290
После запрета на амальгаму в 2026 году даже взрослые смогут поставить на зубы пломбы, полностью оплачиваемые медицинской страховкой. Информацию Чешской стоматологической палаты (ČSK) подтвердило...
15:00
28 АВГУСТА 2024
691
Крупнейшая чешская страховая компания выберет нового директора в сентябре. У членов совета директоров Всеобщей медицинской страховой компании (VZP) есть несколько недель, чтобы предложить свои...
13:00
28 АВГУСТА 2024
856
В Минрегионе нашли неожиданное решение проблем, сопровождавших новую процедуру согласования строительства с момента ее запуска. Чиновникам могут разрешить временно использовать исходные системы, в...
09:00
28 АВГУСТА 2024
1237
Утверждение о том, что Чешская Республика является одной из самых эгалитарных стран, все больше и больше расходится с делом. Имущественное неравенство здесь одно из самых высоких в развитом мире,...
22:00
27 АВГУСТА 2024
2711
Поездка в Чехию дорого обошлась 29-летнему иностранцу за рулем BMW. Полиция остановила его в окрестностях Соколова за то, что он двигался по трассе Д6 со скоростью 186 километров в час. Он на месте...
20:00
27 АВГУСТА 2024
1585
Westinghouse Electric Company объявила о том, что подала апелляцию в Управление по защите конкуренции. Она протестует против решения ČEZ выбрать компанию Korea Hydro & Nuclear Power в качестве...
22:00
26 АВГУСТА 2024
1380
Чешский производитель беспилотных летательных аппаратов Primoco UAV SE увеличил продажи и чистую прибыль более чем на 80% в годовом исчислении в первой половине этого года. Компания также заключила...
15:00
25 АВГУСТА 2024
1542
Микулов и Леднице уже сталкивались в прошлые годы с проблемами, связанными с так называемым избыточным туризмом, то есть с большим количеством туристов, чем могут принять эти места. Несмотря на то,...