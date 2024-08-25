К выборам 2025 года почти все пособия можно будет оформить онлайн

Министерство начало внедрять электронные заявления год назад. Теперь через интернет можно подать заявление на получение родительского пособия, жилищного пособия, пособия на ребенка и пенсии. По словам Юречки, на данный момент 182 000 человек оформили свои заявления с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера, не посещая офисы.



«За год мы значительно превысили ожидаемые минимальные показатели. Большой сдвиг в том, что у нас есть 182 000 человек, которым больше не нужно приходить в отделение», — сказал Юречка.



С августа прошлого года можно подать электронное заявление на получение родительского пособия, а с декабря — на получение жилищного пособия, детского пособия и пенсии. Почти 60% заявлений на родительское пособие, более 40% на жилищное пособие, почти 40% на детское пособие и 7% на пенсию были получены в цифровом виде. Юречка отметил, что больше всего онлайн-системой пользуются жители Праги и Брно. В столице социальное управление получило в электронном виде почти 20% заявлений о назначении пенсии по старости.





Согласно министерскому графику, с января можно будет регистрировать соискателей и подавать заявления на получение пособий по безработице дистанционно. С мая следующего года должна быть переведена в цифровой формат программа детских групп. С июля будет введено новое пособие, которое заменит четыре существующих. Его оформление также должно быть цифровым. С середины года будет запущена так называемая единая ежемесячная отчетность работодателей (JMHZ), которая будет предоставлять данные о работниках и их доходах в электронном виде властям и государству. С сентября 2025 года люди смогут подавать заявления на получение пособий по уходу и пособий по инвалидности, связанных с передвижением или вспомогательными средствами, через приложение.



«По всем вопросам сейчас идет законодательный процесс. Это произойдет в течение следующих 12 месяцев. В конце этого срока 95% клиентов не придется ходить в офисы... Цель — достичь 100% за исключением некоторых мелочей. Если человек не хочет идти в офис, ему не придется этого делать», — сказал Юречка. Однако подавать заявления можно будет и непосредственно в отделениях с помощью сотрудников.



Заявители будут заполнять анкеты через приложения на портале Jenda. Они будут входить в систему, используя свою электронную идентификацию, то есть банковский идентификатор. По словам представителей министерства, они должны вводить только те данные, которые власти не могут получить из других баз данных и реестров. По словам главы департамента информационных технологий министерства Карела Трпкоша, объем информации, которую необходимо задокументировать, уменьшается для домохозяйств и работодателей. JMHZ заменяет около 30 из 64 анкет, сказал Трпкош. Обработка документов постепенно переводится в цифровой формат, и теперь не нужно так много чиновников. Однако они должны оставаться в центрах занятости и заниматься консультированием и работой с клиентами.



На предыдущих выборах министерство подвергалось резкой критике за неработающие информационные системы. За последний год оно значительно ускорило оцифровку.