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Чешские студенты отправят в космос спутник. Они прольют свет на космический мусор
3 сентября 2024
08:00
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Группа талантливых чешских студентов сумела не только изобрести, но и построить космический спутник, а теперь им даже удалось добиться того, чтобы он действительно полетел в космос. К концу года он будет доставлен на околоземную орбиту ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX в рамках миссии Bandwagon-2. Спутник позволит исследовать и развивать победившую в конкурсе идею использования лазеров для дистанционного ремонта неисправных спутников и избавления от космического мусора.
«Это наш спутник LASARsat. Это так называемый CubeSat 1U, спутник с гранью в десять сантиметров. Несмотря на то, что он такой крошечный, он буквально напичкан научными приборами», — рассказывает руководитель группы Саймон Кинг, ученик средней школы. Группа старшеклассников с проектом LASAR (Laser Satellite Recovery) под его руководством недавно выиграла престижный конкурс NASA в Хьюстоне, США, когда их предложение по удаленному ремонту спутников победило более чем две тысячи команд со всего мира.
А теперь они пошли еще дальше, объявив, что их творение действительно полетит на орбиту. «Ключевым вопросом для нас остается космический мусор. Во время Conrad Challenge мы работали в основном над удаленным ремонтом неисправных спутников, которые и являются таким мусором. Сейчас мы все больше концентрируемся на борьбе с последствиями неисправных спутников, а именно со своеобразным космическим мусором, образующимся вокруг нашей планеты», — говорит механик проекта Борис Бровкин.
По его мнению, космический мусор — это большая проблема: мельчайших частиц от столкновений спутников становится все больше, а решения на практике пока нет. Такой мусор представляет опасность для космических миссий, других спутников и даже экипажей космических станций.
Команда LASAR предлагает попробовать решить проблему с помощью лазеров. «Мы можем использовать лазеры, чтобы испарить часть материала на поверхности частицы. Испаряя его, мы запускаем действие и реакцию, которые могут замедлить фрагмент и направить его обратно в атмосферу. Там он безопасно сгорит. Для такого решения нужен очень мощный лазер и точная система наведения. Но когда он начнет работать, энергия будет стоить совсем немного», — объясняет Клинг.
Спутник, который они построили, оснащен множеством приборов. С помощью фотодиодов школьники смогут определить, сколько лазерной энергии достигло спутника через атмосферу и сколько атмосфера поглотила. Это будет зависеть от облачности и влажности.
Затем они будут использовать детектор плазмы, чтобы попытаться измерить, вызвал ли лазер заметную ионизацию частиц вокруг спутника. Уголковые отражатели отразят часть луча обратно на Землю, где будут проведены измерения с помощью более точных приборов.
Наставник команды Ян Спратек из образовательного офиса Европейского космического агентства добавляет: «В космической науке существует традиция, согласно которой тот, кто решит проблему космического мусора, получит Нобелевскую премию мира. Это, конечно, не значит, что команда должна ее получить. От идеи до ее реализации еще очень далеко. Но, по крайней мере, их скромность, неутомимость и преданность работе позволяют им рассчитывать на то, что однажды они добьются действительно больших успехов».
Команда выросла с первоначальных пяти человек до тридцати, причем к ней добавились люди не только из Чехии, но и из Словакии, США и Мексики. В настоящее время команда LASAR создает некоммерческую студенческую ассоциацию DoSpace, под эгидой которой будет осуществляться ее дальнейшая деятельность.
А теперь они пошли еще дальше, объявив, что их творение действительно полетит на орбиту. «Ключевым вопросом для нас остается космический мусор. Во время Conrad Challenge мы работали в основном над удаленным ремонтом неисправных спутников, которые и являются таким мусором. Сейчас мы все больше концентрируемся на борьбе с последствиями неисправных спутников, а именно со своеобразным космическим мусором, образующимся вокруг нашей планеты», — говорит механик проекта Борис Бровкин.
По его мнению, космический мусор — это большая проблема: мельчайших частиц от столкновений спутников становится все больше, а решения на практике пока нет. Такой мусор представляет опасность для космических миссий, других спутников и даже экипажей космических станций.
Команда LASAR предлагает попробовать решить проблему с помощью лазеров. «Мы можем использовать лазеры, чтобы испарить часть материала на поверхности частицы. Испаряя его, мы запускаем действие и реакцию, которые могут замедлить фрагмент и направить его обратно в атмосферу. Там он безопасно сгорит. Для такого решения нужен очень мощный лазер и точная система наведения. Но когда он начнет работать, энергия будет стоить совсем немного», — объясняет Клинг.
Спутник, который они построили, оснащен множеством приборов. С помощью фотодиодов школьники смогут определить, сколько лазерной энергии достигло спутника через атмосферу и сколько атмосфера поглотила. Это будет зависеть от облачности и влажности.
Затем они будут использовать детектор плазмы, чтобы попытаться измерить, вызвал ли лазер заметную ионизацию частиц вокруг спутника. Уголковые отражатели отразят часть луча обратно на Землю, где будут проведены измерения с помощью более точных приборов.
Наставник команды Ян Спратек из образовательного офиса Европейского космического агентства добавляет: «В космической науке существует традиция, согласно которой тот, кто решит проблему космического мусора, получит Нобелевскую премию мира. Это, конечно, не значит, что команда должна ее получить. От идеи до ее реализации еще очень далеко. Но, по крайней мере, их скромность, неутомимость и преданность работе позволяют им рассчитывать на то, что однажды они добьются действительно больших успехов».
Команда выросла с первоначальных пяти человек до тридцати, причем к ней добавились люди не только из Чехии, но и из Словакии, США и Мексики. В настоящее время команда LASAR создает некоммерческую студенческую ассоциацию DoSpace, под эгидой которой будет осуществляться ее дальнейшая деятельность.
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