Российское подразделение, стоящее за взрывом во Врбетице, совершает хакерские атаки по всему Западу

«Участники кибератак, связанные с российским ГРУ, несут ответственность за попытки переворота, саботаж, операции по оказанию влияния и покушения на убийства по всей Европе», - говорится в докладе, где также упоминается их ответственность за шпионаж и клевету.



Далее в докладе говорится, что российские хакеры действуют в составе ГРУ с 2022 года, используя, в частности, разрушительное вредоносное ПО WhisperGate, которое они также развернули против Украины с 13 января 2022 года. Впоследствии, 24 февраля 2022 года, Россия совершила военное нападение на Украину.



Эстония обвинила Россию



Помимо Украины, российские хакеры также выбрали в качестве мишени Эстонию, чей МИД в своем заявлении официально назвал российских агентов из подразделения 29155 ответственными за кибератаки на Эстонию в 2020 году. Это первый случай в истории, когда Эстония напрямую назвала виновных в кибератаках на государство.



«Эстония осуждает любую злонамеренную деятельность, в том числе кибернетическую, которая угрожает нашим институтам, гражданам и нашей безопасности. Национальные и международные расследования с участием десяти стран показали, что целью России было нанести ущерб национальным компьютерным системам, получить секретную информацию и нанести удар по нашему чувству безопасности», — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, добавив, что Россия должна понести ответственность за атаки.



ФБР выдало ордера на арест шести российских хакеров из подразделения 29155. Это Владислав Боровков, Денис Денисенко, Юрий Денисов, Дмитрий Голошубов, Николай Корчагин и Амин Стигала.



Жертвами взрыва во Врбетице стали два чеха



По имеющейся информации, российское подразделение ГРУ 29155 было создано в 2008 году. Внимание чешских граждан оно привлекло в 2014 году, когда два его агента, Чепига и Мишкин, были заподозрены в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице. В результате взрыва погибли двое граждан Чехии.