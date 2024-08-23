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Из-за осиного гнезда сгорела крыша общественного бассейна в городе Чески-Крумлов
7 сентября 2024
18:30
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Несколько пожарных расчетов с утра субботы тушили пожар на крыше бассейна в городе Чески-Крумлов. Пламя вспыхнуло в перекрытиях крыши, пришлось отключить фотоэлектрические панели. Следователи оценили ущерб в 20 миллионов крон. Причиной, судя по всему, стало неправильное обращение с огнем при ликвидации осиного гнезда, дело расследуется полицией.
Пожар начался около 8:30 утра. Сначала дым валил с крыши, и пламени не было видно.
На пожар выехали несколько профессиональных и добровольных пожарных подразделений, сообщила представитель пожарной службы Вендула Матейу.
На месте выяснилось, что в здании никого нет. Ввиду количества пожарных и их оборудования, в том числе системы резки материалов «Кобра», в оперативном центре постепенно объявили третий уровень тревоги из четырех возможных.
Пожарным также пришлось отключить фотоэлектрические панели на крыше. "Огонь постепенно распространился на всю крышу, и мы до сих пор не можем взять его под контроль", - сказали пожарные во второй половине дня.
По данным полиции, причиной пожара, по всей видимости, стало случайное обращение с огнем во время утилизации осиного гнезда. Следователи по уголовным делам расследуют дело по подозрению в создании общественной опасности. Пожарные на данный момент оценили ущерб как минимум в двадцать миллионов крон.
От ос решила избавиться сотрудница бассейна. «В данном случае это было определенно непреднамеренно, и за этим стоит город. Однако последствия пожара будут совершенно фатальными, что очевидно уже сейчас. Бассейн является самым посещаемым спортивным сооружением в городе, когда он используется школами и общественностью. Очевидно, что нам придется искать замену", - заявил во второй половине дня мэр города Чески Крумлов Александр Ногради.
Бассейн в Чески Крумлове является самым посещаемым заведением в городе, ежегодно его посещают 75 тысяч человек, отметили в ЧТК. В этом году город вложил полмиллиона крон в замену галогенного освещения на более экономичную светодиодную технологию, позволяющую увеличивать или уменьшать интенсивность освещения.
На пожар выехали несколько профессиональных и добровольных пожарных подразделений, сообщила представитель пожарной службы Вендула Матейу.
На месте выяснилось, что в здании никого нет. Ввиду количества пожарных и их оборудования, в том числе системы резки материалов «Кобра», в оперативном центре постепенно объявили третий уровень тревоги из четырех возможных.
Пожарным также пришлось отключить фотоэлектрические панели на крыше. "Огонь постепенно распространился на всю крышу, и мы до сих пор не можем взять его под контроль", - сказали пожарные во второй половине дня.
По данным полиции, причиной пожара, по всей видимости, стало случайное обращение с огнем во время утилизации осиного гнезда. Следователи по уголовным делам расследуют дело по подозрению в создании общественной опасности. Пожарные на данный момент оценили ущерб как минимум в двадцать миллионов крон.
От ос решила избавиться сотрудница бассейна. «В данном случае это было определенно непреднамеренно, и за этим стоит город. Однако последствия пожара будут совершенно фатальными, что очевидно уже сейчас. Бассейн является самым посещаемым спортивным сооружением в городе, когда он используется школами и общественностью. Очевидно, что нам придется искать замену", - заявил во второй половине дня мэр города Чески Крумлов Александр Ногради.
Бассейн в Чески Крумлове является самым посещаемым заведением в городе, ежегодно его посещают 75 тысяч человек, отметили в ЧТК. В этом году город вложил полмиллиона крон в замену галогенного освещения на более экономичную светодиодную технологию, позволяющую увеличивать или уменьшать интенсивность освещения.
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