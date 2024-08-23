Из-за осиного гнезда сгорела крыша общественного бассейна в городе Чески-Крумлов

Пожар начался около 8:30 утра. Сначала дым валил с крыши, и пламени не было видно.



На пожар выехали несколько профессиональных и добровольных пожарных подразделений, сообщила представитель пожарной службы Вендула Матейу.



На месте выяснилось, что в здании никого нет. Ввиду количества пожарных и их оборудования, в том числе системы резки материалов «Кобра», в оперативном центре постепенно объявили третий уровень тревоги из четырех возможных.



Пожарным также пришлось отключить фотоэлектрические панели на крыше. "Огонь постепенно распространился на всю крышу, и мы до сих пор не можем взять его под контроль", - сказали пожарные во второй половине дня.



По данным полиции, причиной пожара, по всей видимости, стало случайное обращение с огнем во время утилизации осиного гнезда. Следователи по уголовным делам расследуют дело по подозрению в создании общественной опасности. Пожарные на данный момент оценили ущерб как минимум в двадцать миллионов крон.



От ос решила избавиться сотрудница бассейна. «В данном случае это было определенно непреднамеренно, и за этим стоит город. Однако последствия пожара будут совершенно фатальными, что очевидно уже сейчас. Бассейн является самым посещаемым спортивным сооружением в городе, когда он используется школами и общественностью. Очевидно, что нам придется искать замену", - заявил во второй половине дня мэр города Чески Крумлов Александр Ногради.



Бассейн в Чески Крумлове является самым посещаемым заведением в городе, ежегодно его посещают 75 тысяч человек, отметили в ЧТК. В этом году город вложил полмиллиона крон в замену галогенного освещения на более экономичную светодиодную технологию, позволяющую увеличивать или уменьшать интенсивность освещения.