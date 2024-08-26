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Servodata победила в конкурсе по цифровизации управления строительством
9 сентября 2024
08:00
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Компания Servodata выиграла конкурс на поставку системы для оцифровки управления строительством. Об этом сообщил министр регионального развития Иван Бартош в эфире телеканала Nova. Первоначальному поставщику, компании InQool, Управление по защите конкуренции запретило выполнять контракт на поставку системы. Запрет вступит в силу 23 сентября.
Бартош уже некоторое время подвергается критике за задержки и трудности с оцифровкой строительных процессов, в основном со стороны парламентской оппозиции, но оговорки высказывались и со стороны правящей коалиции. Бартош заявил, что не думает, что кто-то новый на его посту министра смог бы завершить проект лучше, чем он.
«Это Servodata», — сказал Бартош о выборе новой компании. Он был удивлен тем, что имя победителя, выбранного в пятницу, уже известно. В понедельник договор будет внесен в реестр контрактов.
«Я спрошу у министерства, кто обнародовал эту информацию», — отметил он, указав, что компания, о которой идет речь, все равно уже узнала об этом, так как информация была в социальной сети X. По словам Бартоша, стоимость контракта составляет около 23 миллионов крон.
Компания Servodata работает на чешском рынке уже три десятилетия и является одной из самых важных ИТ-компаний в Чехии. Она является частью консалтинговой группы Moore Global.
Председатель Чешской палаты архитекторов Ян Касл считает, что достаточно было весной включить в закон переходный период, который позволил бы использовать старые методы подачи и оформления документов, например, до июня 2027 года, когда можно будет использовать старую документацию.
По его словам, ошибка заключалась еще и в том, что компании, поставляющие систему, не являются экспертами в вопросах строительного права и связанного с ним административного права.
«Это Servodata», — сказал Бартош о выборе новой компании. Он был удивлен тем, что имя победителя, выбранного в пятницу, уже известно. В понедельник договор будет внесен в реестр контрактов.
«Я спрошу у министерства, кто обнародовал эту информацию», — отметил он, указав, что компания, о которой идет речь, все равно уже узнала об этом, так как информация была в социальной сети X. По словам Бартоша, стоимость контракта составляет около 23 миллионов крон.
Компания Servodata работает на чешском рынке уже три десятилетия и является одной из самых важных ИТ-компаний в Чехии. Она является частью консалтинговой группы Moore Global.
Председатель Чешской палаты архитекторов Ян Касл считает, что достаточно было весной включить в закон переходный период, который позволил бы использовать старые методы подачи и оформления документов, например, до июня 2027 года, когда можно будет использовать старую документацию.
По его словам, ошибка заключалась еще и в том, что компании, поставляющие систему, не являются экспертами в вопросах строительного права и связанного с ним административного права.
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