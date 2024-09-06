В Хорватию приехало на 7% меньше туристов из Чехии

«Если мы возьмем общее население Чешской Республики, то цифра будет чрезвычайно высокой», — отметил он. Чешские туристы проводят в этой стране в среднем шесть-семь дней.



«В то же время, если подсчитать, что один гражданин тратит там 80 или 90 евро в день, то это довольно значительный ресурс для хорватской экономики», — сказал Ховорка.



«Мы являемся пятым по величине рынком для Хорватии», — добавил он. В целом в прошлом году в Хорватии был рекордный сезон. В этом году, судя по сравнению первых семи месяцев года с предыдущим годом, в стране снова будет более 20 миллионов туристов с более чем 100 миллионами дней ночевки.



Посол сказал, что страна также пытается построить свой туристический сектор как круглогодичный, более широко распространяя его от чрезмерной концентрации на нескольких летних месяцах. В то же время, по словам Ховорки, Хорватия заявляет о своей цели обеспечить лучший баланс между экономическим феноменом, туризмом, с одной стороны, и качеством жизни и окружающей среды, с другой. Цель состоит в том, чтобы дать местным властям правила и полномочия самим оценивать возможности нагрузки.



«Чтобы иметь возможность самим планировать ключевые элементы дальнейшего развития туризма», — добавил он. По словам Ховорки, спектр дел, которыми занимается посольство в Загребе, а также временно созданные консульские отделы, очень широк.





Часто они занимаются случаями, когда чешские граждане потеряли свои проездные документы или их украли.



«Есть довольно много случаев, когда они помогают в сложных случаях, когда наши граждане госпитализированы, когда необходимо помочь с транспортировкой этих сложных случаев в Чехию», — говорит Ховорка. «И, конечно, речь идет также о тех очень сложных случаях, которые заканчиваются смертью нашего гражданина за границей», — добавил он. Однако консульский отдел также занимается случаями, когда чешские граждане ведут себя не так, как положено, и предполагается, что они совершают преступные действия. Это индивидуальные дела.



«Мы не кураторы, не судьи. Мы следим за тем, чтобы в этих конкретных случаях наш гражданин знал, что у него есть доступ к консульской помощи, и чтобы каждый такой случай рассматривался в соответствии с законом и справедливым образом», — отметил посол.