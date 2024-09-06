ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
В Хорватию приехало на 7% меньше туристов из Чехии
23 сентября 2024
15:45
301
Количество чешских туристов в Хорватии сократилось и в прошлом году. В 2022 году Хорватию посетило рекордное количество чешских граждан — почти 900 000 человек, в то время как в прошлом году их было на 50 000 меньше. По словам посла, небольшое снижение связано не только с иногда негативной информацией о Хорватии в СМИ или социальных сетях, но и с естественным состоянием расширяющегося предложения для чешских туристов.
«Если мы возьмем общее население Чешской Республики, то цифра будет чрезвычайно высокой», — отметил он. Чешские туристы проводят в этой стране в среднем шесть-семь дней.
«В то же время, если подсчитать, что один гражданин тратит там 80 или 90 евро в день, то это довольно значительный ресурс для хорватской экономики», — сказал Ховорка.
«Мы являемся пятым по величине рынком для Хорватии», — добавил он. В целом в прошлом году в Хорватии был рекордный сезон. В этом году, судя по сравнению первых семи месяцев года с предыдущим годом, в стране снова будет более 20 миллионов туристов с более чем 100 миллионами дней ночевки.
Посол сказал, что страна также пытается построить свой туристический сектор как круглогодичный, более широко распространяя его от чрезмерной концентрации на нескольких летних месяцах. В то же время, по словам Ховорки, Хорватия заявляет о своей цели обеспечить лучший баланс между экономическим феноменом, туризмом, с одной стороны, и качеством жизни и окружающей среды, с другой. Цель состоит в том, чтобы дать местным властям правила и полномочия самим оценивать возможности нагрузки.
«Чтобы иметь возможность самим планировать ключевые элементы дальнейшего развития туризма», — добавил он. По словам Ховорки, спектр дел, которыми занимается посольство в Загребе, а также временно созданные консульские отделы, очень широк.
«В то же время, если подсчитать, что один гражданин тратит там 80 или 90 евро в день, то это довольно значительный ресурс для хорватской экономики», — сказал Ховорка.
«Мы являемся пятым по величине рынком для Хорватии», — добавил он. В целом в прошлом году в Хорватии был рекордный сезон. В этом году, судя по сравнению первых семи месяцев года с предыдущим годом, в стране снова будет более 20 миллионов туристов с более чем 100 миллионами дней ночевки.
Посол сказал, что страна также пытается построить свой туристический сектор как круглогодичный, более широко распространяя его от чрезмерной концентрации на нескольких летних месяцах. В то же время, по словам Ховорки, Хорватия заявляет о своей цели обеспечить лучший баланс между экономическим феноменом, туризмом, с одной стороны, и качеством жизни и окружающей среды, с другой. Цель состоит в том, чтобы дать местным властям правила и полномочия самим оценивать возможности нагрузки.
«Чтобы иметь возможность самим планировать ключевые элементы дальнейшего развития туризма», — добавил он. По словам Ховорки, спектр дел, которыми занимается посольство в Загребе, а также временно созданные консульские отделы, очень широк.
Часто они занимаются случаями, когда чешские граждане потеряли свои проездные документы или их украли.
«Есть довольно много случаев, когда они помогают в сложных случаях, когда наши граждане госпитализированы, когда необходимо помочь с транспортировкой этих сложных случаев в Чехию», — говорит Ховорка. «И, конечно, речь идет также о тех очень сложных случаях, которые заканчиваются смертью нашего гражданина за границей», — добавил он. Однако консульский отдел также занимается случаями, когда чешские граждане ведут себя не так, как положено, и предполагается, что они совершают преступные действия. Это индивидуальные дела.
«Мы не кураторы, не судьи. Мы следим за тем, чтобы в этих конкретных случаях наш гражданин знал, что у него есть доступ к консульской помощи, и чтобы каждый такой случай рассматривался в соответствии с законом и справедливым образом», — отметил посол.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
453
Врачам грозят крупные штрафы, если они просят пациентов заплатить за услуги, которые возмещаются медицинской страховкой. Министерство здравоохранения хочет наказывать за нарушения штрафами до...
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2024
555
ЧЕШСКИЕ СМИ: «ДАЖЕ В СЕРДЦЕ И ПОЧКАХ». В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ ОБНАРУЖЕН МИКРОПЛАСТИК, НАСКОЛЬКО ОН ВРЕДЕН?
Микропластик был обнаружен в океанах, в воздухе, в пище, в воде, в самых разных тканях организма, включая сердце, печень, почки и даже тестикулы. Но действительно ли он вреден для человека?...
14:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
351
Согласно статистике Министерства здравоохранения Чехии, в сентябре более 10 000 человек получили положительный результат теста на ковид-19 — почти каждый третий человек прошел тестирование на этот...
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
2682
С момента запуска ChatGPT уже воспользовались 36% чехов, то есть каждый третий, а почти две трети хотя бы немного знакомы с ним. Особенно популярно это приложение среди молодежи, подавляющее...
15:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
6275
В прошлом году чехи собрали более 28 000 тонн лесных культур на сумму около 6 миллиардов крон. По сравнению со средним многолетним показателем они забрали из леса примерно на четверть меньше лесной...
19:00
17 СЕНТЯБРЯ 2024
652
По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), в затопленных районах готовится бесплатная и добровольная вакцинация против гепатита А. Также решается вопрос с поставками лекарств, а...
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2024
2663
У вас дома валяется куча мобильных телефонов, которыми вы больше не пользуетесь? Если эти устройства еще в рабочем состоянии, вы можете воспользоваться услугами компаний, предлагающих выкуп...
19:30
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1366
Škoda Auto запустила возможность оплаты топлива на автозаправочных станциях в Чехии прямо с дисплея в автомобиле, то есть без необходимости идти к кассе. В настоящее время эту услугу предлагают...
15:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
15480
Кровавое вторжение российских войск на их территорию привело к тому, что украинские футболисты уже более двух лет не играли на своей родине. Во вторник вечером они проиграли 2:3 чехам в матче Лиги...
13:30
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1689
В Чехии на этой неделе резко похолодало. Вместе с осенней погодой наступает сезон простуд, гриппа и covid-19. По мнению экспертов, при снижении температуры увеличится заболеваемость ковидом.
08:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
664
Компания Servodata выиграла конкурс на поставку системы для оцифровки управления строительством. Об этом сообщил министр регионального развития Иван Бартош в эфире телеканала Nova. Первоначальному...
17:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
956
К концу срока проведения всеобщих выборов 2025 года почти все пособия и субсидии можно будет оформить в цифровом виде. В следующем году люди смогут подавать онлайн-заявления на получение пособий по...
18:30
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1750
Несколько пожарных расчетов с утра субботы тушили пожар на крыше бассейна в городе Чески-Крумлов. Пламя вспыхнуло в перекрытиях крыши, пришлось отключить фотоэлектрические панели. Следователи...
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1195
Ученый Томаш Чижмар из Института технологии приборостроения Академии наук Чешской Республики в Брно внес значительный вклад в разработку эндоскопа с волокном толщиной с человеческий волос. Он...
18:00
6 СЕНТЯБРЯ 2024
1367
Подразделение 29155 российской военной разведки ГРУ, агенты которого Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в организации взрыва во Врбетице, также стояло за многочисленными хакерскими...