Сотрудники чешской разведки помогли ФБР

«Этот субъект связан с глобальной вредоносной деятельностью, направленной на саботаж, шпионаж и нанесение репутационного ущерба, начиная с 2020 года. В январе 2022 года он атаковал Украину с помощью разрушительного вредоносного ПО WhisperGate», — говорится в сообщении военной разведки о международном сотрудничестве.



Результатом этого сотрудничества стала, в частности, совместная рекомендация, которая позволит отдельным организациям лучше защищать свои компьютерные системы.



«В связи с этим ФБР также выдало международные ордера на арест», — добавили в BIS, отметив, что сотрудничество с партнерами имеет решающее значение в нынешней ситуации с безопасностью.



Подразделение 29155 было связано с целым рядом преступных действий по всей Европе, а с 2020 года оно распространило свою деятельность на киберпространство с целью шпионажа и саботажа. В деятельность подразделения также были вовлечены спецслужбы других европейских стран, Канады и Австралии.





Чешские следователи связывают GRU 29155 со взрывом комплекса боеприпасов во Врбетице, в Злинском крае, в 2014 году.