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Сотрудники чешской разведки помогли ФБР
24 сентября 2024
15:00
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Военная разведка совместно с Информационной службой безопасности под руководством ФБР помогли раскрыть деятельность киберагента, связанного с подразделением 29155 российского ГРУ.
«Этот субъект связан с глобальной вредоносной деятельностью, направленной на саботаж, шпионаж и нанесение репутационного ущерба, начиная с 2020 года. В январе 2022 года он атаковал Украину с помощью разрушительного вредоносного ПО WhisperGate», — говорится в сообщении военной разведки о международном сотрудничестве.
Результатом этого сотрудничества стала, в частности, совместная рекомендация, которая позволит отдельным организациям лучше защищать свои компьютерные системы.
«В связи с этим ФБР также выдало международные ордера на арест», — добавили в BIS, отметив, что сотрудничество с партнерами имеет решающее значение в нынешней ситуации с безопасностью.
Подразделение 29155 было связано с целым рядом преступных действий по всей Европе, а с 2020 года оно распространило свою деятельность на киберпространство с целью шпионажа и саботажа. В деятельность подразделения также были вовлечены спецслужбы других европейских стран, Канады и Австралии.
Результатом этого сотрудничества стала, в частности, совместная рекомендация, которая позволит отдельным организациям лучше защищать свои компьютерные системы.
«В связи с этим ФБР также выдало международные ордера на арест», — добавили в BIS, отметив, что сотрудничество с партнерами имеет решающее значение в нынешней ситуации с безопасностью.
Подразделение 29155 было связано с целым рядом преступных действий по всей Европе, а с 2020 года оно распространило свою деятельность на киберпространство с целью шпионажа и саботажа. В деятельность подразделения также были вовлечены спецслужбы других европейских стран, Канады и Австралии.
Чешские следователи связывают GRU 29155 со взрывом комплекса боеприпасов во Врбетице, в Злинском крае, в 2014 году.
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