Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Сотрудники чешской разведки помогли ФБР

Новости и статьи
24 сентября 2024
15:00
340
Военная разведка совместно с Информационной службой безопасности под руководством ФБР помогли раскрыть деятельность киберагента, связанного с подразделением 29155 российского ГРУ.
«Этот субъект связан с глобальной вредоносной деятельностью, направленной на саботаж, шпионаж и нанесение репутационного ущерба, начиная с 2020 года. В январе 2022 года он атаковал Украину с помощью разрушительного вредоносного ПО WhisperGate», — говорится в сообщении военной разведки о международном сотрудничестве.

Результатом этого сотрудничества стала, в частности, совместная рекомендация, которая позволит отдельным организациям лучше защищать свои компьютерные системы.

«В связи с этим ФБР также выдало международные ордера на арест», — добавили в BIS, отметив, что сотрудничество с партнерами имеет решающее значение в нынешней ситуации с безопасностью.

Подразделение 29155 было связано с целым рядом преступных действий по всей Европе, а с 2020 года оно распространило свою деятельность на киберпространство с целью шпионажа и саботажа. В деятельность подразделения также были вовлечены спецслужбы других европейских стран, Канады и Австралии.

Чешские следователи связывают GRU 29155 со взрывом комплекса боеприпасов во Врбетице, в Злинском крае, в 2014 году.
технологии киберпреступность Чехия США
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
889
ЗДОРОВЬЕ
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ПОБОРЫ В КАБИНЕТАХ ВРАЧЕЙ БУДУТ ВЗИМАТЬСЯ ШТРАФЫ
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2024
903
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ СМИ: «ДАЖЕ В СЕРДЦЕ И ПОЧКАХ». В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ ОБНАРУЖЕН МИКРОПЛАСТИК, НАСКОЛЬКО ОН ВРЕДЕН?
15:45
23 СЕНТЯБРЯ 2024
507
ТЕХНОЛОГИИ
В ХОРВАТИЮ ПРИЕХАЛО НА 7% МЕНЬШЕ ТУРИСТОВ ИЗ ЧЕХИИ
14:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
487
ЗДОРОВЬЕ
В СЕНТЯБРЕ У 10 000 ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ БЫЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА КОВИД, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОРВИ
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
2946
ТЕХНОЛОГИИ
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕХ ИСПОЛЬЗУЕТ CHATGPT. ЧТО ДАЛЬШЕ?
15:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
6446
ЕДА
ЧТО МОЖНО СОБИРАТЬ В ЧЕШСКИХ ЛЕСАХ?
19:00
17 СЕНТЯБРЯ 2024
668
ЗДОРОВЬЕ
В ЗАТОПЛЕННЫХ РАЙОНАХ ПРОВЕДУТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕПАТИТА
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2024
2696
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДАЙТЕ СТАРЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. УЗНАЙТЕ, СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ЗА НИХ ПОЛУЧИТЬ
19:30
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1381
ТЕХНОЛОГИИ
ŠKODA ЗАПУСКАЕТ УСЛУГУ ОПЛАТЫ ТОПЛИВА, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ АВТО
15:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
15498
СПОРТ
УКРАИНЦЫ В ПРАГЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КАК ДОМА. «СТРАШНО, ЛЮДИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ НАС, ЖАЛЬ ФУТБОЛИСТОВ»
13:30
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1704
ЗДОРОВЬЕ
С РЕЗКИМ ПОХОЛОДАНИЕМ КОВИД ВЕРНЕТСЯ В ЧЕХИЮ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС
08:00
9 СЕНТЯБРЯ 2024
682
ТЕХНОЛОГИИ
SERVODATA ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
17:00
8 СЕНТЯБРЯ 2024
970
ТЕХНОЛОГИИ
К ВЫБОРАМ 2025 ГОДА ПОЧТИ ВСЕ ПОСОБИЯ МОЖНО БУДЕТ ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН
18:30
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1771
ТЕХНОЛОГИИ
ИЗ-ЗА ОСИНОГО ГНЕЗДА СГОРЕЛА КРЫША ОБЩЕСТВЕННОГО БАССЕЙНА В ГОРОДЕ ЧЕСКИ-КРУМЛОВ
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2024
1212
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЙ УЧЕНЫЙ ПОЛУЧИЛ ЕВРОПЕЙСКУЮ ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ МИКРОСКОПИИ