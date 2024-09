Škoda запускает услугу оплаты топлива, не выходя из авто

Чтобы воспользоваться услугой, клиент должен иметь активную учетную запись Škoda Connect, активировать функцию удаленного доступа через приложение MyŠkoda на своем смартфоне и загрузить приложение Pay to Fuel из меню Shop на дисплее автомобиля.



Прибыв на выбранную станцию заправки, водитель подтверждает станцию в приложении на дисплее автомобиля и выбирает номер стенда. После заправки оплата производится автоматически с помощью платежной карты, которая уже была сохранена в приложении MyŠkoda. В Чехии к оплате принимаются все распространенные платежные карты, а в будущем станет возможным производить оплату и с помощью карт автопарка. После подтверждения успешной оплаты в системе автомобиля клиент может уехать.



Услуга доступна для всех модельных рядов Škoda с двигателем внутреннего сгорания, оснащенных сенсорным экраном размером от девяти дюймов и навигацией, например, с системами Amundsen или Columbus. Чтобы проверить наличие Pay to Fuel для конкретного автомобиля, пользователь Škoda может зайти на сайт, где после ввода VIN-кода будут отображены доступные услуги Škoda Connect. Автопроизводитель запустил услугу в Чехии в сотрудничестве с Parkopedia и финтех-компанией ryd.



Помимо Чехии, водители Škoda могут воспользоваться услугой Pay to Fuel в Бельгии, Дании, Испании, Люксембурге, Германии, Австрии и Швейцарии.