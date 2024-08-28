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Škoda запускает услугу оплаты топлива, не выходя из авто
12 сентября 2024
19:30
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Škoda Auto запустила возможность оплаты топлива на автозаправочных станциях в Чехии прямо с дисплея в автомобиле, то есть без необходимости идти к кассе. В настоящее время эту услугу предлагают только заправки OMV, но автопроизводитель ведет переговоры с другими операторами заправок. Помимо Чехии, функция доступна еще в семи странах. Об этом компания Škoda сообщила сегодня в пресс-релизе.
Чтобы воспользоваться услугой, клиент должен иметь активную учетную запись Škoda Connect, активировать функцию удаленного доступа через приложение MyŠkoda на своем смартфоне и загрузить приложение Pay to Fuel из меню Shop на дисплее автомобиля.
Прибыв на выбранную станцию заправки, водитель подтверждает станцию в приложении на дисплее автомобиля и выбирает номер стенда. После заправки оплата производится автоматически с помощью платежной карты, которая уже была сохранена в приложении MyŠkoda. В Чехии к оплате принимаются все распространенные платежные карты, а в будущем станет возможным производить оплату и с помощью карт автопарка. После подтверждения успешной оплаты в системе автомобиля клиент может уехать.
Услуга доступна для всех модельных рядов Škoda с двигателем внутреннего сгорания, оснащенных сенсорным экраном размером от девяти дюймов и навигацией, например, с системами Amundsen или Columbus. Чтобы проверить наличие Pay to Fuel для конкретного автомобиля, пользователь Škoda может зайти на сайт, где после ввода VIN-кода будут отображены доступные услуги Škoda Connect. Автопроизводитель запустил услугу в Чехии в сотрудничестве с Parkopedia и финтех-компанией ryd.
Помимо Чехии, водители Škoda могут воспользоваться услугой Pay to Fuel в Бельгии, Дании, Испании, Люксембурге, Германии, Австрии и Швейцарии.
Прибыв на выбранную станцию заправки, водитель подтверждает станцию в приложении на дисплее автомобиля и выбирает номер стенда. После заправки оплата производится автоматически с помощью платежной карты, которая уже была сохранена в приложении MyŠkoda. В Чехии к оплате принимаются все распространенные платежные карты, а в будущем станет возможным производить оплату и с помощью карт автопарка. После подтверждения успешной оплаты в системе автомобиля клиент может уехать.
Услуга доступна для всех модельных рядов Škoda с двигателем внутреннего сгорания, оснащенных сенсорным экраном размером от девяти дюймов и навигацией, например, с системами Amundsen или Columbus. Чтобы проверить наличие Pay to Fuel для конкретного автомобиля, пользователь Škoda может зайти на сайт, где после ввода VIN-кода будут отображены доступные услуги Škoda Connect. Автопроизводитель запустил услугу в Чехии в сотрудничестве с Parkopedia и финтех-компанией ryd.
Помимо Чехии, водители Škoda могут воспользоваться услугой Pay to Fuel в Бельгии, Дании, Испании, Люксембурге, Германии, Австрии и Швейцарии.
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