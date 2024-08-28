Продайте старые мобильные телефоны. Узнайте, сколько вы можете за них получить

Вы купили новый мобильный телефон, а старый закинули в ящик? Как можно максимально использовать свой телефон и получить за него деньги?



Мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы выкупит O2

С 1 августа 2023 года потребители могут принять участие в акции «Обменяй старое на новое» от O2. В настоящее время покупка нового устройства больше не является обязательным условием для выкупа. Однако потребители могут получить бонус при покупке нового устройства.





Как выкуп, так и покупку нового устройства можно совершить через портал Cashtec от Mobilní Pohotovosti.



Процесс выкупа не требует от покупателя никуда ехать, так как все необходимые действия можно выполнить из дома. Выкупу подлежат не только мобильные телефоны, но и планшеты и смарт-часы.



Процедура проста:





На сайте вы выбираете тип мобильного телефона, который хотите отдать.

После отображения категорий в зависимости от степени износа мобильного телефона вы увидите ориентировочную цену выкупа.

Наконец, вам нужно заполнить свои личные данные в договоре купли-продажи.

Получив подтверждение, в регистрационных данных выберите предпочтительный способ доставки.

Выкупаемый мобильный телефон может бесплатно забрать курьер по указанному вами адресу (если вы выбрали этот способ доставки).

После этого специалист O2 оценит состояние телефона, на основании чего будет скорректирована цена.

Сумма выкупа обычно поступает на ваш банковский счет в течение 2 дней после оценки.

Более подробную информацию о выкупе можно найти здесь.



Выкуп мобильных телефонов также предлагается компанией Vodafone

Ваш подержанный смартфон или ноутбук выкупит и Vodafone. Как действовать? Эта услуга предназначена для клиентов Vodafone.





Сначала посетите этот сайт, специально предназначенный для покупки старых мобильных телефонов.

На странице вы выбираете вариант цены устройства, затем выбираете тип устройства, цвет и характеристики.

Затем вы выбираете состояние устройства (новое, подержанное, изношенное) и добавляете другую личную информацию.

После заполнения данных клиент указывает вид доставки, то есть как устройство будет передано Vodafone — устройство может бесплатно забрать курьер на территории клиента, или оно может быть доставлено в пункт приема DPD.

После проверки доставленного устройства Mobil Pohotovost отправит деньги на банковский счет в течение 2 дней.

Если выбранное клиентом состояние не соответствует действительности, с ним свяжутся сотрудники компании для информации о дальнейших действиях.

Для получения дополнительной информации о выкупе посетите этот сайт.



Интернет-магазин Alza.cz также присоединился к процедуре выкупа мобильных телефонов

Alza.cz, ведущий интернет-магазин электроники, также берет на себя заботу о выкупе вашего старого телефона. Процедура аналогична той, что предлагают операторы мобильной связи.





На сайте alza-vykup.cz вы выбираете устройство, которое хотите продать, и указываете его марку и модель.

Затем вы выбираете состояние устройства из предложенных категорий, где указана приблизительная цена выкупа.

Вы отвечаете на несколько вопросов о функциональности устройства.

Наконец, вы вписываете свои личные данные в договор купли-продажи и отправляете его.

После отправки формы вы получите ссылку для заказа доставки по электронной почте.

Инструкции по правильной упаковке устройства можно найти здесь.

В течение 5 дней после получения устройства состояние мобильного будет проверено техническим специалистом, по результатам оценки будет определена окончательная стоимость покупки, которую вы согласуете или отклоните по электронной почте. После согласования сумма будет немедленно отправлена на ваш счет.



Обычно за iPhone можно получить больше денег

В целом стоимость мобильных телефонов на базе Android от Google снижается гораздо быстрее, чем телефонов от Apple, которые используют операционную систему iOS и сохраняют свою стоимость гораздо лучше.



Обязательно удалите и сделайте резервную копию данных перед покупкой

Следует сбросить телефон до заводских настроек, то есть до состояния, в котором он находился, когда вы только начали его использовать. Но сначала нужно подумать о резервном копировании личных данных, которые вы не хотите потерять.