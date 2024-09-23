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В Чехии работа судов до среды будет ограничена из-за забастовки сотрудников судебной системы

Новости 420on
7 октября 2024
09:00
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Сегодня, 7 октября, начинается трехдневная забастовка работников судов по всей Чехии, которую объявил Профсоюз юстиции из-за низких зарплат. Протест существенно ограничит работу судов, в нем будет задействована большая часть или весь административный персонал. Офисы регистрации, кассовые аппараты и информационные центры останутся закрытыми. В эти дни сотрудники не будут отвечать на вопросы и рассылать решения, люди не смогут просматривать файлы. Судьи также отложат некоторые слушания, которые уже назначены. Забастовка осложнит рассмотрение жалоб, связанных с выборами.
Всего в забастовке примут участие 90% служащих районных судов и 65% служащих судов высших инстанций. Должны быть задействованы все общие суды. Руководство некоторых судов публично продемонстрировало поддержку своим работникам. Представители судебной власти уже давно указывали на недооценку работников суда. Фактическая средняя зарплата работников судебной системы в прошлом году составила 36 916 крон, тогда как средняя зарплата в Чехии достигла 43 341 кроны.

Протест не предотвратила  встреча министров юстиции и финансов Павла Блажека и Збынека Станюры (оба ODS) с профсоюзами юстиции на прошлой неделе. Министры пообещали профсоюзным деятелям, что переговоры продолжатся после забастовки. До постоянного изменения тарифов возможным решением является введение надбавки, которая должна быть одобрена правительством. Профсоюзы будут продолжать находиться в состоянии готовности к забастовке после протеста.

Суды информировали общественность о ситуации на своих сайтах. В то же время они рекомендовали людям проверять свои дела на сервере правосудия Infojedání. Оплатить судебный сбор можно будет через Чешскую почту.
Чехия суды протест зарплата
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