Станет ли Чехия крупным игроком в производстве микросхем?

Правительство одобрило Национальную стратегию в области полупроводников, разработанную на основе европейского закона о чипах. По словам министра промышленности и торговли Лукаша Влчека, Чешская Республика имеет значительный опыт работы в полупроводниковом секторе и может предложить инвесторам квалифицированных специалистов.



«Стратегия определяет области, в которых чешская промышленность имеет наибольший потенциал, и предлагает меры поддержки, включая инвестиции. Прежде всего она поможет нам создать правильную систему образования, потому что развитие этого сектора не может обойтись без достаточного количества квалифицированных работников», — говорит министр промышленности и торговли.



«Национальная стратегия в области полупроводников поможет нам увеличить производственные мощности полупроводников, повысить рост валового внутреннего продукта и уровень жизни, развить промышленность с высокой добавленной стоимостью и повысить квалификацию чешских работников», — добавляет Влчек.



Стратегия основана на анализе текущего состояния цепочки создания стоимости полупроводников в Чешской Республике с акцентом на потенциальные возможности для ее развития. Затем определяются конкретные целевые области, стратегические и конкретные задачи и меры по их реализации. Цель состоит в том, чтобы максимально использовать возможности, которые Чешская Республика предлагает в секторе производства микросхем. При этом особое внимание уделяется эффективности расходования государственных средств.





Анализ показывает, что Чешская Республика обладает потенциалом для достижения успеха, в частности, в области силовой электроники, проектирования чипов и производства сложного оборудования, необходимого для их производства.



По словам министра Влчека, во время председательства Чехии в ЕС была достигнута общая позиция ЕС-27 по предложению Закона о микросхемах. Этот шаг призван помочь предотвратить нехватку чипов для таких ключевых отраслей, как автомобилестроение, здравоохранение и энергетика.





«Закон о чипах — это еще одна возможность для компаний. Он будет способствовать притоку инвестиций в исследования и производство и поможет привлечь новые таланты», — сказал министр. Именно поэтому утвержденная стратегия включает в себя меры, вытекающие из этого закона.



Университет Томаша Бати будет готовить специалистов по полупроводникам



Стратегия предлагает десятки взаимосвязанных мер. Среди них — повышение потенциала отдельных специальностей в университетах, поддержка создания центра компетенций, создание аналитических документов для экономических дипломатов и специализированной программы по развитию начинающих компаний, а также чешских малых и средних предприятий.



Министр также подчеркнул, что сотрудничество между государством и такими компаниями, как onsemi, имеет решающее значение для развития производства микросхем в Чехии. «Наши традиции в производстве полупроводников берут свое начало в 1950-х годах, и такие компании, как Tesla, ČKD Polovodiče или их преемники, которые сегодня работают под брендами ABB, Hitachi, ONSEMI, Siemens, NXP и другими, по-прежнему играют важную роль», — сказал Влчек.