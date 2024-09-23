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Бум заканчивается, интерес к тепловым насосам в Чехии стремительно падает
14 октября 2024
08:00
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За первые шесть месяцев этого года тепловых насосов было продано на 47 процентов меньше, чем в прошлом году. Чешские производители также ощущают охлаждение спроса, который спасается за счет экспорта за границу. Монтажные компании выживают за счет замены неэкологичных котлов.
Если в первой половине прошлого года в Европе было продано 1,44 миллиона тепловых насосов, то в этом году их объём продаж составил едва половину этого показателя. В первой половине 2024 года продажи упали на 47 процентов, вернувшись на уровень 2019 года. Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации по использованию тепловых насосов.
Инвестиции в тепловые насосы в период с 2020 по 2023 год увеличились на 75 процентов до 23 миллиардов евро. Однако спрос снизился из-за снижения субсидий в некоторых странах, таких как Германия и Италия. В Чешской Республике все еще действует программа «Новые зеленые сбережения», которая поддерживает тепловые насосы.
Однако снижение интереса к тепловым насосам может поставить под угрозу выполнение целей ЕС по декарбонизации, а также повлиять на европейских производителей насосов и, следовательно, на установочные компании.
По словам директора Ассоциации по использованию тепловых насосов Радека Червина, спрос на охлаждение не ускользнул и от внутреннего рынка. «Есть ряд чешских компаний, которые являются важными производителями и дистрибьюторами на всем европейском рынке», — описывает Червин.
По его словам, при покупке теплового насоса для отечественного потребителя важна общая финансовая экономия, а также происхождение продукта. «К счастью, в этом отношении мы видим, что домохозяйства придерживаются относительно четкой логики более высоких первоначальных инвестиций в европейское решение, но вместе с тем и значительной экономии, более простого обслуживания и более длительного срока службы», — говорит Червин.
Отечественным производителям теперь приходится полагаться в основном на экспорт. «По сравнению с крупными производителями, например, из Германии, мы выигрываем благодаря гибкому производству, что важно для компаний, отелей и крупных девелоперских проектов и их специфических требований», — говорит директор Master Therm Томаш Котт. Ирландия, Великобритания и Нидерланды стали ключевыми рынками для компании.
По мнению Котто, интерес домохозяйств теперь будет скорее стагнировать. «Покупка теплового насоса зачастую обходится домохозяйствам, использующим традиционные источники, дорого, подход властей и рост цен на регулируемую составляющую электроэнергии также являются поводом для беспокойства», — оценивает Котт.
С другой стороны, монтажные компании спад пока не затронул. Позитивно на спросе повлиял запрет на котлы на неэкологичном топливе, действующий с сентября. «Партнеры Woltair в первом полугодии столкнулись с более сложной рыночной конъюнктурой, поэтому наша компания теперь выступает для них в качестве ценного поставщика дополнительного спроса в текущем периоде», — говорит Вит Явурек, директор по стратегии монтажной компании. Вольтер.
По мнению Котто, этому сегменту могла бы помочь более высокая поддержка бытовых насосов. Обещанный план действий по увеличению инвестиций в тепловые насосы теперь находится в руках новой Европейской комиссии. Предыдущий должен был опубликовать его к концу 2023 года, но этого пока не произошло.
Инвестиции в тепловые насосы в период с 2020 по 2023 год увеличились на 75 процентов до 23 миллиардов евро. Однако спрос снизился из-за снижения субсидий в некоторых странах, таких как Германия и Италия. В Чешской Республике все еще действует программа «Новые зеленые сбережения», которая поддерживает тепловые насосы.
Однако снижение интереса к тепловым насосам может поставить под угрозу выполнение целей ЕС по декарбонизации, а также повлиять на европейских производителей насосов и, следовательно, на установочные компании.
По словам директора Ассоциации по использованию тепловых насосов Радека Червина, спрос на охлаждение не ускользнул и от внутреннего рынка. «Есть ряд чешских компаний, которые являются важными производителями и дистрибьюторами на всем европейском рынке», — описывает Червин.
По его словам, при покупке теплового насоса для отечественного потребителя важна общая финансовая экономия, а также происхождение продукта. «К счастью, в этом отношении мы видим, что домохозяйства придерживаются относительно четкой логики более высоких первоначальных инвестиций в европейское решение, но вместе с тем и значительной экономии, более простого обслуживания и более длительного срока службы», — говорит Червин.
Отечественным производителям теперь приходится полагаться в основном на экспорт. «По сравнению с крупными производителями, например, из Германии, мы выигрываем благодаря гибкому производству, что важно для компаний, отелей и крупных девелоперских проектов и их специфических требований», — говорит директор Master Therm Томаш Котт. Ирландия, Великобритания и Нидерланды стали ключевыми рынками для компании.
По мнению Котто, интерес домохозяйств теперь будет скорее стагнировать. «Покупка теплового насоса зачастую обходится домохозяйствам, использующим традиционные источники, дорого, подход властей и рост цен на регулируемую составляющую электроэнергии также являются поводом для беспокойства», — оценивает Котт.
С другой стороны, монтажные компании спад пока не затронул. Позитивно на спросе повлиял запрет на котлы на неэкологичном топливе, действующий с сентября. «Партнеры Woltair в первом полугодии столкнулись с более сложной рыночной конъюнктурой, поэтому наша компания теперь выступает для них в качестве ценного поставщика дополнительного спроса в текущем периоде», — говорит Вит Явурек, директор по стратегии монтажной компании. Вольтер.
По мнению Котто, этому сегменту могла бы помочь более высокая поддержка бытовых насосов. Обещанный план действий по увеличению инвестиций в тепловые насосы теперь находится в руках новой Европейской комиссии. Предыдущий должен был опубликовать его к концу 2023 года, но этого пока не произошло.
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