Операторы O2 и T-Mobile ввели функцию против мошеннических звонков между сетями

Так называемый спуфинг — это сложная форма мошенничества, при которой злоумышленник подделывает личность третьего лица и часто выглядит очень правдоподобно. Затем злоумышленник звонит пользователям, выдавая себя, например, за работника банка или другого учреждения.



Цель — получить конфиденциальные данные или, например, доступ к онлайн-банкингу и ограбить клиента. «Хотя показанный номер телефона этому не соответствует, звонки очень часто поступают из-за границы, где устройство-источник невозможно отследить, что делает этот способ мошенничества более удобным для злоумышленника», — говорит Якуб Людвик, менеджер по корпоративной безопасности.



Защитный брандмауэр, который установили компании, может определить, подделан ли номер абонента и может ли он совершить такой звонок, и если это мошеннический звонок, то он его заблокирует. До сих пор операторы могли использовать это решение только в своих сетях.



В июне этого года Чешское управление телекоммуникаций ввело меру против мошеннических звонков из-за границы, которая заключается в обязательстве операторов проверять идентификацию звонящего. Если в сигнальном сообщении для заграничных звонков указан чешский номер с кодом города +420, оператор не подключит звонок.



Еще одна мера устанавливает правила, по которым оператор может включать в сигнальное сообщение номер телефона для идентификации абонента, совершающего звонок. Он должен обеспечить, чтобы этот признак всегда содержал реальный телефонный номер, связанный с конкретным абонентом или услугой. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуаций, когда указывается бессмысленный номер.



По данным Чешского управления телекоммуникаций, ежемесячно десятки людей жалуются на мошеннические звонки. Управление направляет их в правоохранительные органы.