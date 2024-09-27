Оцифровка строительных процедур начнется снова. Это обойдется еще в сотни миллионов

По словам министра Мартина Купки (ODS), правительство не будет продолжать развивать существующую систему, и он считает, что это связано с действиями Министерства регионального развития, которое, по его словам, пошло против решения Управления по защите конкуренции.



В течение переходного периода можно будет использовать существующую цифровую систему, однако в это время будет найден «новый путь», то есть новый поставщик для цифровизации строительных процедур.

По словам Купки, цифровая система находится в еще худшем состоянии, чем предполагалось изначально. «Одна из самых больших проблем с системами заключается в том, что на протяжении всего проекта допускались нарушения закона», — сказал Купка после заседания правительства, добавив, что тендеры были непрозрачными. Самой серьезной проблемой, по мнению министра транспорта, является то, что техническое задание не было разработано должным образом. «Это как если бы вы строили дом, но не имели его планов», — сказал Купка.



По его словам, системы не показывали точных данных, а из-за технических трудностей чиновники с начала июля создали множество дубликатов заявлений, что отразилось в статистике.



Система будет работать только с 2028 года



«Если все пойдет по плану, цифровизация процедуры строительства будет полностью протестирована и функционировать с 1 января 2028 г. До этого времени будет действовать переходный период», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания правительства.



После заседания выступил и новый министр регионального развития Петр Кулханек (от STAN). Он хочет сохранить функциональные элементы цифровизации процедуры строительства, но не хочет возвращаться к ее бумажной форме, что он также подтвердил ранее в интервью Seznam Zprávy. Утром Кулханек предупредил, что возвращение к началу всего процесса задержит оцифровку на несколько лет.



«Новый подрядчик сможет использовать все имеющиеся на данный момент материалы для оцифровки процедуры строительства», — сообщил Кулханек.



В то же время правительство сегодня одобрило изменения в законодательстве, которые позволят одновременно использовать элементы цифровой процедуры строительства, действующей с июля, и систему, действовавшую до конца июня.



Заявки будут подаваться только в электронном виде. Ожидается, что изменения будут утверждены парламентом в ускоренном порядке.



Что будет с финансами?



По словам Купки, группы, работающие над оцифровкой управления строительством, также должны получить от Агентства цифровых и информационных технологий (DIA) информацию о том, как выполняется Закон об информационных системах государственного управления. По его словам, и в этом случае было допущено нарушение закона. Ранее газета"Знак права" сообщала, что ММР не отправил системы на утверждение перед запуском. Это так называемое одобрение выдается DIA, и бывший министр регионального развития Иван Бартош (Пираты) пропустил этот шаг.



«Мы изучили ситуацию с экспертами, которые имеют дело с такими же сложными системами. Предварительно мы рассчитываем еще на сотни миллионов крон», — сказал Кулганек.



Сметная стоимость оцифровки строительных процедур на сегодняшний день составляет около 400 миллионов крон. За эту цену компании должны были поставить и разработать три основных компонента всей оцифровки: Информационную систему строительных процедур (которая обслуживает в основном строительные органы), Портал управления строительством (используется, например, застройщиками, проектировщиками, частными строителями для подачи заявок) и Национальный геопортал территориального планирования (оцифровка территориального планирования и развития земель).



Министерство планировало заплатить еще 250 миллионов за аппаратное обеспечение — техническое оборудование — для оцифровки. К этому следует добавить расходы на приобретение компьютеров и другого оборудования для строительных органов на сумму 250 миллионов чешских крон.



Все эти инструменты должны привести к одной цели: подача заявки, рассмотрение поправки к плану зонирования и выдача решения будут осуществляться в цифровом виде.