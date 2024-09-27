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У O2 перебои в работе, у некоторых клиентов не работает мобильная связь и передача данных
17 октября 2024
10:35
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Сегодня утром в телекоммуникационной компании O2 произошел сбой, и некоторые ее клиенты в Чешской Республике испытывают проблемы с доступностью услуг мобильной связи и передачи данных. Технические специалисты оператора выясняют причины сбоя и работают над их устранением, сообщила пресс-секретарь O2 Вероника Захариашова. Веб-сайт компании также не работает.
«Наши специалисты интенсивно работают над устранением неполадок», — сказала она. «Мы приносим свои извинения всем пострадавшим клиентам», — добавила пресс-секретарь.
Vodafone столкнулся с неполадками в среду утром: клиенты сообщали, что не работает мобильный интернет, звонки и SMS. По словам оператора, проблемы были вызваны ночной заменой одного из элементов сети, сообщила ČTK в среду заместитель пресс-секретаря Катержина Шанторова.
Vodafone столкнулся с неполадками в среду утром: клиенты сообщали, что не работает мобильный интернет, звонки и SMS. По словам оператора, проблемы были вызваны ночной заменой одного из элементов сети, сообщила ČTK в среду заместитель пресс-секретаря Катержина Шанторова.
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