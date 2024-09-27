У O2 перебои в работе, у некоторых клиентов не работает мобильная связь и передача данных

«Наши специалисты интенсивно работают над устранением неполадок», — сказала она. «Мы приносим свои извинения всем пострадавшим клиентам», — добавила пресс-секретарь.



Vodafone столкнулся с неполадками в среду утром: клиенты сообщали, что не работает мобильный интернет, звонки и SMS. По словам оператора, проблемы были вызваны ночной заменой одного из элементов сети, сообщила ČTK в среду заместитель пресс-секретаря Катержина Шанторова.