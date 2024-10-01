Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Метеоролог: ИИ и человек будут дополнять друг друга при составлении прогноза погоды

Новости 420on
19 октября 2024
15:00
137
Прогнозирование погоды в будущем выиграет от сотрудничества метеорологов и искусственного интеллекта (ИИ), но одно не должно заменять другое, сказал в интервью ČTK Радек Томшу, директор службы прогнозирования Чешского гидрометеорологического института (CHMI). По его словам, сейчас метеорологи используют машинное обучение, то есть модели искусственного интеллекта, чтобы, например, предсказывать туман. Компания Google DeepMind недавно разработала модель под названием GraphCast, которая обещает точные прогнозы на срок до 10 дней вперед. Однако, по словам Томшу, необходимо провести более длительное тестирование, прежде чем модель можно будет использовать в метеорологическом институте.
GraphCast, использующая графовые нейронные сети (ГНС), — это передовая модель прогнозирования погоды, способная давать глобальные прогнозы. Она должна превзойти существующие методы численного прогнозирования. «Машинное обучение и глубокие нейронные сети выявляют закономерности в данных, которые традиционные модели часто не могут уловить», — говорит Томшу. Однако, по его словам, разработка должна пройти долгосрочное тестирование.

«Первые результаты многообещающие, но нам еще предстоит проверить, насколько надежна модель и где могут быть ее слабые места», — сказал он. В настоящее время новая модель проходит испытания в Европейском центре прогнозов погоды средней дальности (ECMWF).

GraphCast обещает значительное повышение точности прогнозов, которая сейчас находится в пределах шести-семи дней. «С помощью цифровых моделей мы получаем прогнозы на семь дней, а с GraphCast — на девять», — говорит Томшу. Однако пока речь идет только о прогнозах некоторых метеорологических элементов, что, по его словам, недостаточно. «Нам нужен более широкий охват и больше сравнений путем тестирования, чтобы понять, актуально ли для нас развитие этой технологии или мы идем по слепому пути», — сказал он.

На этой неделе эксперты из CHMI договорились о дальнейшем расширении и интеграции технологий искусственного интеллекта в институте. «В будущем мы будем еще больше вовлекать искусственный интеллект в нашу научную работу», — сказал он.

GraphCast может подготовить прогноз на 10 дней за одну минуту, в то время как традиционные цифровые модели требуют нескольких часов для расчета. Помимо поверхностных переменных, таких как температура или скорость ветра, она также обрабатывает атмосферные переменные на 37 уровнях высоты. Разработчики модели стараются охватить как можно больше метеорологических элементов, но исследования пока находятся на ранней стадии.
Чехия погода технологии
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:45
18 ОКТЯБРЯ 2024
400
КУЛЬТУРА
ПОКАЗ ФИЛЬМА «СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» И ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ РОМОЙ ЛИБЕРОВЫМ
15:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
728
ДОМ И СЕМЬЯ
ТОРГОВЛЮ ДЕТЬМИ В ЧЕХИИ ТРУДНО РАСКРЫТЬ, ЖЕРТВЫ НЕ ДОВЕРЯЮТ ПОЛИЦИИ
10:35
17 ОКТЯБРЯ 2024
687
ТЕХНОЛОГИИ
У O2 ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ, У НЕКОТОРЫХ КЛИЕНТОВ НЕ РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
10:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
465
ТЕХНОЛОГИИ
ОЦИФРОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР НАЧНЕТСЯ СНОВА. ЭТО ОБОЙДЕТСЯ ЕЩЕ В СОТНИ МИЛЛИОНОВ
15:45
16 ОКТЯБРЯ 2024
871
КУЛЬТУРА
ЛЕКЦИЯ РОМЫ ЛИБЕРОВА «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ: ЦВЕТАЕВА И МАНДЕЛЬШТАМ»
15:00
15 ОКТЯБРЯ 2024
1100
СПОРТ
СБОРНАЯ ЧЕХИИ СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С УКРАИНОЙ В ЛИГЕ НАЦИЙ
18:00
14 ОКТЯБРЯ 2024
1497
ТЕХНОЛОГИИ
ОПЕРАТОРЫ O2 И T-MOBILE ВВЕЛИ ФУНКЦИЮ ПРОТИВ МОШЕННИЧЕСКИХ ЗВОНКОВ МЕЖДУ СЕТЯМИ
08:00
14 ОКТЯБРЯ 2024
2085
ТЕХНОЛОГИИ
БУМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, ИНТЕРЕС К ТЕПЛОВЫМ НАСОСАМ В ЧЕХИИ СТРЕМИТЕЛЬНО ПАДАЕТ
13:00
12 ОКТЯБРЯ 2024
2114
ТЕХНОЛОГИИ
В 2030 ГОДУ В ЧЕХИИ БУДЕТ 3 000 ВОДОРОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВМЕСТО 40 000
09:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
2014
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ РАБОТА СУДОВ ДО СРЕДЫ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ИЗ-ЗА ЗАБАСТОВКИ СОТРУДНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
13:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
2687
ЗДОРОВЬЕ
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОСМОТРА С ВОЗМЕЩЕНИЕМ РАСХОДОВ В 2024 ГОДУ?
19:00
2 ОКТЯБРЯ 2024
1252
КУЛЬТУРА
ИГРА «В ОТРЫВ» В КЛУБЕ VZORKOVNA
18:00
2 ОКТЯБРЯ 2024
2999
ЗДОРОВЬЕ
НАХОДИТЕСЬ НА БОЛЬНИЧНОМ? ПРОВЕРКА МОЖЕТ ПРИЙТИ И В ЧАС НОЧИ
16:30
2 ОКТЯБРЯ 2024
1207
ЗДОРОВЬЕ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВРАЧ. ИИ ПОМОГАЕТ ОЦЕНИВАТЬ РЕНТГЕНОВСКИЕ СНИМКИ В ПЕЛЬГРЖИМОВЕ
18:00
1 ОКТЯБРЯ 2024
1167
КУЛЬТУРА
ВСЛЕД ЗА NETFLIX И DISNEY ПОДОРОЖАЕТ И YOUTUBE PREMIUM