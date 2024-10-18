Кибермошенники охотятся за криптовалютами, атакуя устройства Apple в Чехии и Словакии

По данным Eset, PSW.Agent стоял за каждой девятой из перехваченных атак. Это делает его одним из самых распространенных вредоносных кодов для платформы macOS в Чехии и Словакии.



Незваный гость является одним из так называемых инфопохитителей, которые используются для кражи данных, таких как имена пользователей и пароли. «Они крадут документы Word или Excel. Кроме того, код использует логины браузера или файлы cookie, с помощью которых можно пройти аутентификацию на сайте криптовалютного провайдера», — предупреждает Йиржи Кропач, руководитель исследовательского подразделения Eset в Брно.



Но в настоящее время этот инфопохититель чаще всего используется для криптовалют. «На основании проведенного нами анализа мы можем подтвердить, что вредоносная программа PSW.Agent нацелена именно на информацию и данные о криптовалютах и криптовалютных кошельках. Она может похищать файлы с аккаунтов и устройств криптовалютных кошельков, таких как Electrum, Binance и Exodus», — отметил Кропач.



«Обнаруженное семейство вредоносных программ, включающее PSW.Agent, представляет собой вариант под названием Atomic Stealer. Он распространяется через спонсорские ссылки в поисковых системах, особенно в случае поисковой системы Chrome и сервиса Google AdSense, или в целом через мошеннические обновления и баннеры», — заявил эксперт по безопасности.



Иными словами, пользователи могут встретить этого незваного гостя не только на мошеннических сайтах, но и на легитимных, использующих рекламную систему Google. Разумеется, PSW.Agent может появляться и в виде рекламы в социальных сетях.



В рекламе злоумышленники выдают код за различные программы. «Злоумышленники распространяют его через имитацию легальных приложений, в последнее время, например, через поддельное приложение для инвестирования Meta Trader или плеер Spotify», — подчеркнул Кропач.



Будьте внимательны к тому, что вы устанавливаете

Пока нет никаких признаков того, что количество обнаружений вредоносных программ PSW.Agent резко сократится в ближайшее время. Поэтому следует с осторожностью относиться к всевозможным рекламным объявлениям с выгодными предложениями или уникальным программным обеспечением.



Поэтому пользователям следует внимательно следить за тем, какие приложения они устанавливают на свои компьютеры.



Хотя PSW.Agent действует исключительно на Apple, эта же рекомендация — не устанавливать приложения из неизвестных источников — применима и к другим платформам. Ведь чаще всего вирусы распространяются через модифицированные приложения, например, на Android, то есть на планшеты и смартфоны, работающие под управлением системы Google.