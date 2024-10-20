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Неверные данные как главная загвоздка. В Чехии заблокировано 636 доменов
3 ноября 2024
11:00
296
В настоящее время в Чехии заблокированы сотни сайтов, чаще всего из-за неправильных данных владельца или отсутствия представителя. Только два были заблокированы из-за того, что они угрожают национальной или международной безопасности. Ассоциация CZ.NIC, которая является администратором чешских доменов с окончанием .CZ, блокирует сайты на основании четко определенных правил.
Следует сразу же подчеркнуть, что количество заблокированных доменов меняется несколько раз в день, поскольку CZ.NIC обновляет список каждый час. Поэтому говорить о каком-то резком уменьшении или увеличении, конечно же, неуместно.
Тем не менее заметно, что в последние месяцы количество уменьшается. Сначала статистика резко выросла с 1 202 в июне до 2 167 в июле, однако к концу августа было заблокировано всего 1 680, а к концу сентября — 803. В настоящее время в списке осталось только 636 доменов.
Наиболее распространенная причина блокировки — «в карантине до аннулирования из-за неверных данных владельца/отсутствия представителя». По истечении 30-дневного срока проверки, в течение которого владелец не выходит на связь с ассоциацией, такой домен будет удален из зоны и впоследствии аннулирован.
Логично, что он также исчезнет из списка заблокированных. Это одна из основных причин, по которой количество может меняться несколько раз в день.
Десятки также блокируются на основании решений правоохранительных или других государственных органов.
Опасные домены
Помимо двух вышеперечисленных причин, домены могут быть заблокированы на основании статьи 17 правил регистрации. Речь идет о доменах, нарушающих национальную или международную кибербезопасность.
Однако в настоящее время речь идет только о двух таких сайтах. В частности, это udelivery.cz и helpdesk-user.cz. CZ.NIC не уточнила, использовались ли эти сайты для фишинговых атак и как они были использованы.
Первый из упомянутых был внесен в реестр только в этом месяце. По всей видимости, он был зарегистрирован кем-то под вымышленным именем Suanne Kaylynn. Все контактные данные этого человека являются непубличными, а указанный адрес в Зноймо неверен.
Вторым заблокированным доменом является helpdesk-user.cz, владельцем которого предположительно является Уильям Прайват из Флориды, США. Неудивительно, что все контактные данные непубличны, что очень часто встречается у мошенников.
Упомянутые сайты уже не представляют опасности, поскольку они были заблокированы ассоциацией CZ.NIC и в настоящее время не функционируют. Однако это лишь вопрос времени, когда мошенники запустят новые сайты — хотя бы путем незначительного изменения названия.
Просмотреть все заблокированные домены можно на сайте CZ.NIC.
Тем не менее заметно, что в последние месяцы количество уменьшается. Сначала статистика резко выросла с 1 202 в июне до 2 167 в июле, однако к концу августа было заблокировано всего 1 680, а к концу сентября — 803. В настоящее время в списке осталось только 636 доменов.
Наиболее распространенная причина блокировки — «в карантине до аннулирования из-за неверных данных владельца/отсутствия представителя». По истечении 30-дневного срока проверки, в течение которого владелец не выходит на связь с ассоциацией, такой домен будет удален из зоны и впоследствии аннулирован.
Логично, что он также исчезнет из списка заблокированных. Это одна из основных причин, по которой количество может меняться несколько раз в день.
Десятки также блокируются на основании решений правоохранительных или других государственных органов.
Опасные домены
Помимо двух вышеперечисленных причин, домены могут быть заблокированы на основании статьи 17 правил регистрации. Речь идет о доменах, нарушающих национальную или международную кибербезопасность.
Однако в настоящее время речь идет только о двух таких сайтах. В частности, это udelivery.cz и helpdesk-user.cz. CZ.NIC не уточнила, использовались ли эти сайты для фишинговых атак и как они были использованы.
Первый из упомянутых был внесен в реестр только в этом месяце. По всей видимости, он был зарегистрирован кем-то под вымышленным именем Suanne Kaylynn. Все контактные данные этого человека являются непубличными, а указанный адрес в Зноймо неверен.
Вторым заблокированным доменом является helpdesk-user.cz, владельцем которого предположительно является Уильям Прайват из Флориды, США. Неудивительно, что все контактные данные непубличны, что очень часто встречается у мошенников.
Упомянутые сайты уже не представляют опасности, поскольку они были заблокированы ассоциацией CZ.NIC и в настоящее время не функционируют. Однако это лишь вопрос времени, когда мошенники запустят новые сайты — хотя бы путем незначительного изменения названия.
Просмотреть все заблокированные домены можно на сайте CZ.NIC.
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