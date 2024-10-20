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Система управления строительством будет полностью введена в эксплуатацию только к концу года
3 ноября 2024
13:00
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Информационная система управления строительством должна была быть полностью готова к эксплуатации только к концу этого года, утверждает подрядчик inQool. В середине года Министерство регионального развития (МРР) получило только требуемую так называемую промежуточную версию, которую оно приняло.
«По состоянию на 1 июля этого года промежуточная версия системы была завершена в соответствии с контрактным графиком. Согласно контрактам, окончательная версия со всеми функциональными возможностями должна была быть готова к 31 декабря 2024 года», — сказал Тибор Сабо, председатель правления компании inQool. Он добавил, что другие контрольные сроки не были достигнуты из-за того, что Управление по защите конкуренции досрочно расторгло контракт. По словам Т. Сабо, вся система соответствует процедуре строительства и может быть завершена в течение шести месяцев.
Каролина Нова, пресс-секретарь Министерства регионального развития, заявила, что независимая судебная экспертиза определит, в какой степени вина лежит на министерстве как на заказчике или на подрядчиках.
Министерство уже давно заявило, что inQool является ключевым поставщиком в оцифровке строительных процедур, а именно информационной системы строительных процедур, которая предназначена для работы строительных органов и заинтересованных ведомств. Поставщиком портала строителя для населения и профессионалов строительной отрасли является компания Principal engineering. В Министерстве регионального развития подчеркнули, что с самого начала сообщали о том, что Информационная система управления строительством будет постепенно расширяться и дополняться дополнительными функциональными возможностями. По состоянию на 1 июля в соответствии с планом была сдана вторая версия информационной системы. Третья версия, включающая дальнейшую автоматизацию, должна была быть сдана к 31 декабря.
По словам Тибора Сабо, компания inQool с самого начала выступала в роли технического поставщика программного обеспечения и имела четкое задание от MMR. Проект выполнялся в условиях дефицита времени, и компания поставила только одну часть системы из четырех. Остальные части, такие как Национальный геопортал для территориального планирования, Портал строителя и Электронный реестр документации, выполнялись другими поставщиками, и, соответственно, их проблемы были их ответственностью.
Каролина Нова, пресс-секретарь Министерства регионального развития, заявила, что независимая судебная экспертиза определит, в какой степени вина лежит на министерстве как на заказчике или на подрядчиках.
Министерство уже давно заявило, что inQool является ключевым поставщиком в оцифровке строительных процедур, а именно информационной системы строительных процедур, которая предназначена для работы строительных органов и заинтересованных ведомств. Поставщиком портала строителя для населения и профессионалов строительной отрасли является компания Principal engineering. В Министерстве регионального развития подчеркнули, что с самого начала сообщали о том, что Информационная система управления строительством будет постепенно расширяться и дополняться дополнительными функциональными возможностями. По состоянию на 1 июля в соответствии с планом была сдана вторая версия информационной системы. Третья версия, включающая дальнейшую автоматизацию, должна была быть сдана к 31 декабря.
По словам Тибора Сабо, компания inQool с самого начала выступала в роли технического поставщика программного обеспечения и имела четкое задание от MMR. Проект выполнялся в условиях дефицита времени, и компания поставила только одну часть системы из четырех. Остальные части, такие как Национальный геопортал для территориального планирования, Портал строителя и Электронный реестр документации, выполнялись другими поставщиками, и, соответственно, их проблемы были их ответственностью.
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