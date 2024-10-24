Петр Павел: Чехии следует уделить большое внимание космической деятельности

В то же время Павел считает космические исследования сферой с высокой добавленной стоимостью. По его словам, Чехия может многое предложить в этой области. «Я вижу большую перспективу», — сказал он.





Хотя космические активности многим кажутся далекими, по словам Павела, жизнь без них в принципе немыслима. «Например, наводнения, с которыми мы столкнулись несколько месяцев назад, а сейчас мы снова наблюдаем последствия в Испании. Если бы у нас не было таких точных данных спутниковой съемки, а, возможно, и прогнозов нашего гидрометеорологического института, оценки того, как далеко простираются наводнения, были бы гораздо менее точными, а ущерб значительно больше, в том числе с точки зрения человеческих жизней», — сказал президент.





Вместе с министром транспорта Мартином Купкой (ODS) Павел подчеркнул участие чешского летчика-истребителя Алеша Свободы в космической программе Европейского космического агентства (ЕКА). «Если его удастся завершить, это будет большой престиж для Чехии», — сказал Павел.





Купка упомянул, что чешский флаг есть и на европейской ракете Ariane 6. «Речь идет не просто о полете в космос, речь идет о возможности поднять еще большую волну интереса к космической деятельности», — сказал он. Он считает, что фестиваль «Чешская космическая неделя» лучше объяснит и приблизит эту деятельность к людям. По его словам, космические исследования также позволяют отслеживать изменения климата или световое загрязнение. Это также важно для сельского хозяйства и транспорта, сказал он.





В ноябре 2022 года ЕКА представило новую команду астронавтов для космической программы. В основной команде космонавтов есть две женщины и трое мужчин, которые будут сотрудниками агентства, Свобода вместе с десятью другими людьми находится в резервной команде. Они доступны в качестве запасных на случай возможного ухода кого-то из основной команды.